Свят

От Киев до Сувалкския коридор - блатата се завръщат като отбранителен щит на Европа

Възстановяването на източените от ЕС блата може да спре и руските танкове, и замърсяването на планетата

26 август 2025, 10:27
Русия усвоява нов тип дронове, които не могат да бъдат заглушавани

Русия усвоява нов тип дронове, които не могат да бъдат заглушавани
ЕС с все по-малко санкционни възможности срещу Путин - залага надежди на Тръмп

ЕС с все по-малко санкционни възможности срещу Путин - залага надежди на Тръмп
Разказ на български лекар за удара по болница в Газа с над 20 жертви

Разказ на български лекар за удара по болница в Газа с над 20 жертви
Огромна пясъчна буря връхлетя щат Аризона (ВИДЕО)

Огромна пясъчна буря връхлетя щат Аризона (ВИДЕО)
Рязка ескалация: Тръмп уволни един от седемте членове на борда на директорите

Рязка ескалация: Тръмп уволни един от седемте членове на борда на директорите
Джокович стартира US Open с победа и нов исторически рекорд

Джокович стартира US Open с победа и нов исторически рекорд
Украйна осъди Уди Алън за участие във филмов фестивал в Москва

Украйна осъди Уди Алън за участие във филмов фестивал в Москва
Върховният лидер на Иран с остра критика към Доналд Тръмп

Върховният лидер на Иран с остра критика към Доналд Тръмп

П рез февруари 2022 г., когато Русия настъпваше към Киев, Олександър Дмитриев осъзнал, че знае как да спре руските сили: да взриви язовира, задържащ река Ирпин североизточно от столицата, и да върне към живот отдавна изгубената блатиста равнина.

(Във видеото: Мир или война: Ще има ли решение за войната между Русия и Украйна)

Дмитриев, консултант по отбраната и организатор на офроуд състезания в района преди войната, отлично познавал терена. Той знаел какво би означавало повторното заливане на речния басейн, огромна площ от блата и мочурища, източени по време на съветската епоха за руската военна техника.

"Това се превръща в непроходимо блато, както казват джипърите", обяснил той.

Дмитриев предложил плана си на командира, отговарящ за защитата на Киев, и получил зелена светлина. Идеята проработила. "На практика това спря руската атака откъм север", казва той. Кадрите на затънали в кал танкове обиколиха света.

Три години по-късно този акт на отчаяние вдъхновява държавите по източния фланг на НАТО да проучват възстановяването на собствените си блата, съчетавайки две европейски приоритетни цели, които често се конкурират за внимание и финансиране:

  • отбраната и
  • климата.

Защото идеята не е само подготовка за евентуална руска атака. Усилията на ЕС за борба с глобалното затопляне разчитат и на помощта на природата, а торфените блата улавят въглероден диоксид също толкова ефективно, колкото задържат в калта танкове. Проблемът е, че половината от блатата в ЕС са източени, за да се създаде земя за земеделие. Така деградиралите торфища отделят парникови газове и позволяват на тежката техника да преминава лесно.

Днес някои европейски правителства виждат в съживяването на умиращите блата решение на няколко проблема едновременно.

  1. "Печеливша комбинация" за отбрана и климат

Финландия и Полша заявиха пред Politico, че активно проучват възстановяването на блатата като мярка с двойна цел:

  • защита на границите и
  • борба с климатичните промени.

Полша включи блатата в мащабния си проект "Източен щит" на стойност 2,3 млрд. евро, стартирал миналата година. Министерството на отбраната в страната уточнява, че проектът "предвижда екологична защита, включително чрез формиране на торфища и залесяване на граничните райони".

"Това е печеливша комбинация, която постига много цели едновременно", коментира Таря Хааранен, генерален директор по природозащитата в Министерството на околната среда на Финландия.

Източник: istockphoto
  1. Какво представляват блатата?

В естественото си състояние блатата са покрити с фин мъх, който не може напълно да се разложи във влажната среда и бавно се превръща в мека почва, богата на въглерод - торф. Именно това ги прави най-ефективните хранилища на CO2 на Земята.

Макар да заемат едва 3 процента от планетата, блатата съхраняват една трета от световния въглерод. Това е два пъти повече, отколкото горите. Когато обаче бъдат източени, те започват да отделят въглерод, натрупван стотици или хиляди години.

Днес около 12 процента от световните торфища са деградирали и произвеждат 4 процента от замърсяването, затоплящо планетата - повече, отколкото авиацията (2,5 процента). В Европа ситуацията е още по-драматична: половината от торфищата в ЕС са увредени, предимно заради земеделски дренажи.

През 2022 г. държавите от ЕС са докладвали 124 млн. тона емисии от източени блата, почти колкото годишните емисии на Нидерландия.

Затова и новият Закон за възстановяване на природата на ЕС изисква страните членки да възстановят 30 процента от деградиралите торфища до 2030 г. и 50 процента до 2050 г.

Източник: istockphoto
  1. Блатният пояс на НАТО

Съвпадение или не - повечето торфища в ЕС са разположени по границата на НАТО с Русия и Беларус: от финландската Арктика през балтийските държави, край уязвимия Сувалкски коридор и до източна Полша.

Във влажно състояние този терен представлява смъртоносен капан за военни камиони и танкове. В трагичен случай по-рано тази година четирима американски войници загинаха в Литва, след като 63-тонната им бронирана машина М88 "Херкулес" пропадна в блато.

Исторически блатата често са спирали армии - от германските племена, победили римляните през 9 г. сл. Хр., до финландските блатисти граници, забавили съветските войски през 40-те години.

Днес идеята за стратегическо наводняване на източени торфища, за да се затрудни врагът, отново набира популярност.

Източник: istockphoto
  1. Полша - лидер в "блатната стратегия"

Темата напредва най-бързо в Полша. Макар обикновено Варшава да е скептична към мащабни климатични действия, активисти и учени убедиха политиците, че природата може да бъде мощен отбранителен съюзник.

"Щом заговорите за сигурност, всички слушат в Полша", казва Витория Йендрошковяк, климатична активистка от движението "Петъци за бъдещето".

След години на кампании въпросът вече е на масата на правителството, където се водят разговори между учените и министерствата на отбраната и на околната среда.

"Целта на отбраната е да върнем възможно най-много блата по източната граница", заявява екологът Виктор Котовски, член на правителствения Съвет за опазване на природата. "Това съвпада и с нуждите на природата, и с целите за климата."

Източник: istockphoto
  1. Балтийските държави и Германия - по-предпазливи

В балтийските страни ентусиазмът е по-слаб. Само Литва потвърди, че обсъжда подобни проекти, докато Естония и Латвия включват естествени прегради в новите си отбранителни планове, но не предвиждат възстановяване на торфища.

В Германия пък военните гледат на идеята двусмислено, блатата биха могли да попречат и на придвижването на собствените сили на НАТО.

Източник: istockphoto
  1. Природа, армия и фермери - сложен баланс

Учените признават, че блатата не могат да заместят традиционната отбрана. Те няма да спрат дронове или ракети. Освен това възстановяването им е свързано с трудности: местни общности се страхуват от наводнения, а фермерите от загуба на земеделски земи.

"Това няма да проработи без участието на земеделците", казва Котовски. В Полша 85 процента от торфищата са увредени най-вече заради земеделски нужди. Затова учените настояват за програми, които да компенсират фермерите и дори да им позволят да печелят от нови култури като тръстика.

Източник: istockphoto
  1. Урокът от Украйна

В Украйна наводняването на басейна на Ирпин спаси Киев, но нанесе и щети: унищожени домове, земи и нарушени екосистеми.

"Да, то спря руската инвазия и това бе жизненоважно. Но имаше и екологични щети", признава естонският еколог Авелиина Хелм.

Затова учените предупреждават: Европа има шанс да планира внимателно и да възстанови блатата така, че да служат едновременно на природата, отбраната и земеделието. "Може би е по-добре да мислим предварително, вместо да бъдем принудени да действаме в отчаяние", казва тя.

Източник: politico    
Украинска война Отбрана на Киев Блата Торфища Изменение на климата Отбрана на НАТО Финландия Полша Възстановяване на природата Отбрана и климат
Последвайте ни

По темата

"Пирогов": 4-годишния Мартин, пометен от АТВ в Слънчев бряг, остава в кома

Полет от Лондон кацна аварийно на отдалечено летище в Русия

Полет от Лондон кацна аварийно на отдалечено летище в Русия

МС ще предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

МС ще предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Дъщерята на Жизел Пелико: „Майка ми не е икона, никога няма да ѝ простя“

Дъщерята на Жизел Пелико: „Майка ми не е икона, никога няма да ѝ простя“

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Големи породи кучета, подходящи за апартамент

Големи породи кучета, подходящи за апартамент

dogsandcats.bg
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Ексклузивно

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 1 ден
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
Ексклузивно

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 1 ден
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
Ексклузивно

„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 1 ден
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Ексклузивно

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъж към жена си: – Колко време ти трябва да се приготвиш? – Само пет минути! – Това е добре. – ...След като сиизм ия…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какво са мислили древните хора, когато са откривали вкаменелости?

Какво са мислили древните хора, когато са откривали вкаменелости?

Любопитно Преди 10 минути

Находки са били използвани за потвърждаване на вече съществуващи легенди за гиганти, герои и чудовища

Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

Любопитно Преди 18 минути

Изглежда, че Мелания е имала предчувствие и го е описала подробно

Среднощен екшън в Павликени: Шофьор избяга от полицейска проверка и предизвика катастрофа

Среднощен екшън в Павликени: Шофьор избяга от полицейска проверка и предизвика катастрофа

България Преди 56 минути

При подаване на светлинен и звуков сигнал водачът не е изпълнил разпореждането и продължил движението си

.

Жилищните кредити у нас достигнаха 29,6 млрд. лв. – ръст от 27,4% за година

България Преди 1 час

Така домакинствата все по-осезаемо се превръщат в ключов играч в банковото кредитиране

Жертва на сексуално насилие призова Мъск да свали изображенията ѝ от X

Жертва на сексуално насилие призова Мъск да свали изображенията ѝ от X

Свят Преди 1 час

Илон Мъск заяви, че премахването на материали с насилие над деца е негов „основен приоритет“, когато придоби X

От „кучешка поза“ до „разбиване на масло“: Топ секс пози за изгаряне на калории

От „кучешка поза“ до „разбиване на масло“: Топ секс пози за изгаряне на калории

Любопитно Преди 1 час

Забавен „калкулатор за сексуална активност“ показва колко калории изгаряте във всяка поза

Зоуи Кравиц

Ето я новата звездна двойка – Хари Стайлс и Зоуи Кравиц

Любопитно Преди 1 час

Дваойката е била снимана да се наслаждава на романтична разходка в Италия

Първата чанта Birkin се продаде за рекордните 10 милиона долара

Първата чанта Birkin се продаде за рекордните 10 милиона долара

Любопитно Преди 1 час

Японският предприемач Шинсуке Сакимото е купувачът на емблематичния дамски аксесоар

Президентът на Южна Корея И Дже Мьонг и президентът на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом

Доналд Тръмп към Сеул: Ще разговарям с Ким Чен-ун за мир на Корейския полуостров

Свят Преди 1 час

Президентите на САЩ и Южна Корея обсъдиха мира на Корейския полуостров

Истинската причина жените тайно да се възхищават на Кейти Прайс

Истинската причина жените тайно да се възхищават на Кейти Прайс

Свят Преди 1 час

Вече повече от две десетилетия тя остава озадачаваща, противоречива и, колкото и изненадващо да звучи, обичана фигура – особено сред британските жени

<p>Внимавайте с храната,&nbsp;стомашните вируси са активни в края на лятото</p>

Внимавайте къде и каква храна консумирате, стомашно-чревните вируси са активни в края на лятото

България Преди 1 час

Какви съвети даде епидемиологът д-р Христиана Бацелова

Какво ще е бъдещето на света в последната седмица на „Великият понеделник“

Какво ще е бъдещето на света в последната седмица на „Великият понеделник“

Любопитно Преди 1 час

Гласуването е активно, а всички участници в него могат да спечелят награди

"Съветвам ви, спасявайте се": Как се евакуират край Покровск

"Съветвам ви, спасявайте се": Как се евакуират край Покровск

Свят Преди 2 часа

Хората от региона се евакуират, макар повечето да не искат да заминават

Изтича срокът за възражения срещу изравнителните сметки за парно и топла вода

Изтича срокът за възражения срещу изравнителните сметки за парно и топла вода

България Преди 2 часа

Важно е потребителят да свери показанията на уредите в жилището си с тези, които топлинният счетоводител е вписал в изравнителната сметка

Трима души загинаха при катастрофа с хеликоптер на остров Уайт

Трима души загинаха при катастрофа с хеликоптер на остров Уайт

Свят Преди 2 часа

Пилотът е успял да приземи машината извън населените райони, избягвайки по-големи щети

Снимката е илюстративна

След семеен скандал: 20-годишен заля с бензин и подпали стаята, в която били родителите му

България Преди 2 часа

Трима са пострадалите

Всичко от днес

От мрежата

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Скръбна вест за Райна Кабаиванска – оперната прима загуби своя съпруг

Edna.bg

Денислава от "Игри на волята" показа новото си гадже в СНИМКИ с народни носии

Edna.bg

Николета блесна полугола из софийските улици

Gong.bg

Антъни Гордън се извини публично на Ван Дайк

Gong.bg

Желязков обяви предложението на МС за главен секретар на МВР

Nova.bg

Протестът за починалата родилка в Русе ескалира: Близки нахлуха в болницата

Nova.bg