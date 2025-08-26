Мъж нападна с брадва офис на политическа партия в Добрич

З адържаха мъж за това, че чупи с брадва стъклени витрини на офис на политическа партия в центъра на Добрич, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е подаден в 18:30 ч.

След унищожаване на витрините, извършителят захвърлил брадвата на пейка пред офиса и напуснал мястото. Предприети са незабавни действия и извършителят е бил установен и задържан. Той е на 43 години и не е известен на МВР.

Към момента извършителят не дава обяснения какви са мотивите му за извършване на деянието, посочват още от полицията.

За случая е уведомена Районната прокуратура в Добрич. Образувано е досъдебно производство.

Задържани са двама мъже за кражба на електрически проводници и метални елементи от мина "Оброчище" в село Църква, община Балчик, съобщиха по-рано днес от полицията.