Спукан газопровод в Пловдив, полицията и пожарната реагираха

Районът беше отцепен

26 август 2025, 16:22
Младежът, помел хора с АТВ, е употребил марихуана

"Плаках с глас няколко часа": Григор Димитров проговори за контузията си от "Уимбълдън"
Караджов: Ще има нови правила, чрез които „Морска администрация“ да следи атракционите с потенциален риск
МС ще предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Внимавайте къде и каква храна консумирате, стомашно-чревните вируси са активни в края на лятото
Мъжът, нападнат от мечка в Девинско, разказа как се е спасил (ВИДЕО)

"Пищях да извадят детето ми!": Разказ от първо лице за тежката катастрофа край Севлиево
С викове

С викове "Убийци!": Протестиращи нахлуха в АГ-комплекса на болницата в Русе (ВИДЕО/СНИМКИ)

И зтичане на газ създаде напрежение в южната част на Пловдив и вдигна полицията и пожарната на крак по обед във вторник. Аварията е възникнала близо до митницата в града на булевард "Кукленско шосе", чието източно платно от няколко месеца е затворено за движение заради ремонт. Гражданите там се оплакаха от силна миризма на газ. Районът беше отцепен от полицията.

Газопровод се спука в Бургас

Инцидентът възникнал при изкопни дейности за полагане на канализация. Багер ударил и скъсал газопровод. Очевидци разказаха пред NOVA, че първо чули гръм, а след това и силно свистене. В целия район се усетила изключително задушлива миризма. Веднага на място пристигнали екипи на полицията и пожарната.

Спукан газопровод се взриви на оживен булевард във Враца

В района има разположени десетки фирми и предприятия. Огнеборците ги предупредили да изключат машините и да не използват запалими средства. На място веднага дошли и представители на фирмата, обслужваща газопровода. Течът на газ бил спрян веднага, а около 16 часа беше отстранена и аварията.

Източник: NOVA    
газопровод авария Пловдив
Обновените Peugeot 308 и 308SW увеличават фокуса върху шофирането

Обновените Peugeot 308 и 308SW увеличават фокуса върху шофирането

Последни новини

Край на статичния гейминг

Край на статичния гейминг

Технологии Преди 20 минути

Rexona и П.Е.Ш.О. превъртат играта

Доналд Тръмп показа нова синина на ръката си (СНИМКИ)

Доналд Тръмп показа нова синина на ръката си (СНИМКИ)

Свят Преди 40 минути

Белият дом твърди, че повтарящите се синини по ръката на президента са резултат от често ръкостискане и употреба на аспирин

Водна война се задава между най-големите ядрени сили в Азия

Водна война се задава между най-големите ядрени сили в Азия

Свят Преди 1 час

Проектът рискува да намали водоснабдяването през сухия сезон с до 85%

Проучване: Смесването на кафе и антибиотици може да е лоша идея

Проучване: Смесването на кафе и антибиотици може да е лоша идея

Любопитно Преди 1 час

Една дневна чаша кафе може да намали ефектите на някои антибиотични лечения

e

Живот с дълъг COVID, сравним с Паркинсон и инсулт

Любопитно Преди 1 час

Когато повечето хора мислят за COVID сега, те си представят краткотрайно заболяване като настинка

Богатство на Карлос Алкарас е разкрито – и защо звездата все още живее с родителите си

Богатство на Карлос Алкарас е разкрито – и защо звездата все още живее с родителите си

Любопитно Преди 2 часа

22-годишният тенисист разполага с колосално богатство от 48 милиона долара

Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

България Преди 2 часа

Открити са в магазин невредими и в добро състояние

Изпращат в Плевен екипи на ВиК от цялата страна

Изпращат в Плевен екипи на ВиК от цялата страна

България Преди 2 часа

Те ще трябва да установят всички течове и кражби на вода, съобщи регионалният министър Иван Иванов

<p>Скръб и бюрокрация: Семейство не може да погребе близка, убита в Украйна</p>

Агония за семейството на хуманитарен работник, убит при руски удар с дрон

Свят Преди 2 часа

Има "достатъчно доказателства", за да се потвърди смъртта на Льюис Марфи

Мъжете с тези професии са по-склонни да изневерят

Мъжете с тези професии са по-склонни да изневерят

Любопитно Преди 2 часа

Професионалният статус и заетостта могат да бъдат фактори, които определят склонността на мъжете към изневяра, показва проучване на Института за семейни изследвания

Снимката е илюстративна

Мистерия в света на красотата: Канадка от Дубай стана „Мис Палестина“ и ще се състезава на „Мис Вселена“

Любопитно Преди 3 часа

За първи път в историята Палестина ще има своя представителка на „Мис Вселена“ през ноември

Мащабни протести в Израел с искане за незабавно прекратяване на войната в Газа

Мащабни протести в Израел с искане за незабавно прекратяване на войната в Газа

Свят Преди 3 часа

В цялата страна имаше демонстрации и блокади на пътища

Национална гвардия на САЩ - кога и защо Тръмп я мобилизира?

Национална гвардия на САЩ - кога и защо Тръмп я мобилизира?

Свят Преди 3 часа

Националната гвардия на САЩ е резервна военна сила, която се активира както за федерални мисии, така и при извънредни ситуации

Изграждат нова детска градина и зелен парк в район „Изгрев“ в София

Изграждат нова детска градина и зелен парк в район „Изгрев“ в София

България Преди 3 часа

Столичната община има срок от пет години за реализация на проектите

<p>От хороскопа до Холивуд: Девите сред звездите</p>

От хороскопа до Холивуд: Девите сред звездите

Любопитно Преди 3 часа

Умението им да съчетават разум и чувствителност ги прави едни от най-надеждните и ценени приятели и партньори в зодиака

<p>Как &quot;ягодовите войници&quot; на Тайван се подготвят за война с Китай</p>

Актьорска игра и изкуствена кръв: Как "ягодовите войници" на Тайван се подготвят за война с Китай

Свят Преди 3 часа

„Имаме нужда от тези учения. Китай е реална заплаха“

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Антоанет Пепе разкрива: Вдигаме сватба с Иво след 2 седмици, ще има 130 гости

Edna.bg

Стилист Капанов за трудните моменти – когато губи сина си, семейството и бизнеса

Edna.bg

Алдаир: Вярвам в обрата с АЗ, искам да продължа така и да отида в по-голям отбор

Gong.bg

Веласкес: Не отиваме на разходка в Нидерландия, никой не може да ни отнеме желанието и мечтите

Gong.bg

Прегазилият петима души с АТВ в „Слънчев бряг” бил с марихуана в кръвта

Nova.bg

Желязков обяви предложението на МС за главен секретар на МВР

Nova.bg