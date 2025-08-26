Зеленски: Украйна е готова да сложи край на войната

Разказ на български лекар за удара по болница в Газа с над 20 жертви

У краинският президент Володимир Зеленски каза, че Турция, държавите от Персийския залив или европейски страни могат да станат домакини на преговори с Русия, предаде "Укринформ".

"Тази седмица ще има контакти с Турция, държавите от Персийския залив, с европейски страни, които могат да станат платформа за преговори с руснаците", каза той във вечерното си видеообръщение. От страна на Киев "всичко ще е възможно най-добре подготвено, за да сложим край на войната".

Зеленски благодари на Тръмп за "милите думи"

"Важно е нашите партньори да потвърдят това. И в бъдеще всичко ще зависи само от готовността на световните лидери - на първо място САЩ - да окажат натиск на Русия", подчерта Зеленски.

Според него необходими са нови стъпки и допълнителен натиск чрез санкции и мита, които да принудят Москва да сложи край на войната. Той отбеляза, че вчера е разговарял по въпроса със специалния пратеник на президента на САЩ генерал Кийт Келог.

"След срещата ни във Вашингтон имаме нова основа за съвместна работа. Това е важно", отбеляза Зеленски. В същото време Русия изпраща сигнали, които показват нежеланието ѝ да се ангажира с реални преговори, смята украинският президент.

"Това може да се промени само с твърди санкции, твърди мита - с реален натиск", изтъкна Зеленски.