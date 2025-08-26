Ким Кардашиян и 12-годишната ѝ дъщеря Норт привлякоха погледите в Рим

К им Кардашиян и 12-годишната ѝ дъщеря Норт привлякоха вниманието с напълно съгласувани тоалети в черно по време на скорошна вечерна разходка в Рим.

44-годишната основателка на SKIMS и дъщеря ѝ излязоха заедно в събота, 22 август, облечени в черно от глава до пети. Кардашиян бе избрала елегантна копринена рокля, а Норт заложи на черен корсет, пола и ботуши до коляното, които я правеха да изглежда по-висока от майка си. Косата на Норт, боядисана в електриково синьо, беше вързана на две дълги опашки до кръста.

В TikTok клип, публикуван в общия им профил, двете показаха тоалетите си, танцувайки на песента на Destroy Lonely „If Looks Could Kill“. През юни Кардашиян за първи път показа новата визия на дъщеря си със синя коса в Instagram Stories, споделяйки снимка, на която Норт седи в кола с големи слънчеви очила и яркосини кичури, които перфектно съответстват на интериора. Под кадъра звездата написа само: „🩵💙“.

През юли Кардашиян сподели още един кадър в Instagram Stories – колаж с нейна снимка от младежките години и актуална снимка на Норт, показващ колко поразително си приличат. И двете са с широки усмивки и отметнати коси от лицето. Над фотоса грижовната майка написа: „Каквато майка, такава дъщеря 🤍“.

Kim Kardashian and North West in Rome. pic.twitter.com/YlxLxCcsaT — 📸 (@metgalacrave) August 25, 2025

Ким Кардашиян, която има още три деца – 6-годишния Псалм, 7-годишната Чикаго и 9-годишния Сейнт – често споделя, че се доверява на Норт за модни съвети.

По време на интервю с кореспондента на Vogue Ема Чембърлейн на синия килим на Met Gala 2025, риалити звездата разкри, че дъщеря ѝ притежава духа на модната икона Джоан Ривърс. Тя добави, че винаги взима Норт със себе си, за да присъства на приготовленията за голямото събитие.

Kim Kardashian blasted as North, 12, steps out in corset and mini skirthttps://t.co/SQdXlov7Vs pic.twitter.com/aUsACeiuCp — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) August 26, 2025

„Всеки път, когато идвам в Метрополитън, обичам да водя най-голямата си дъщеря със себе си, за да ме види как се приготвям. Всичките ѝ лели също са в хотела и се готвим заедно, така че това винаги са няколко наистина забавни дни“, сподели Кардашиян.

Когато Чембърлейн я попита какво е научила от Норт за модата, Ким отвърна: „Тя е доста критична, но в добрия смисъл. Научих от нея, че е важно просто да бъдеш себе си. Дори когато нещо не е нейният стил, тя казва: ‘Хей, няма да го критикувам – важно е дали ти харесва. Това е единственото, което има значение.’“

„Обожавам тази енергия – тя беше толкова позитивна сила тази вечер. Беше наистина страхотно“, заключи Кардашиян.