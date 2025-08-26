Любопитно

Ким Кардашиян и 12-годишната ѝ дъщеря Норт привлякоха погледите в Рим

Ким и дъщеря ѝ бяха облечени в черно от глава до пети

26 август 2025, 16:56
Ким Кардашиян и 12-годишната ѝ дъщеря Норт привлякоха погледите в Рим
Източник: Getty Images

К им Кардашиян и 12-годишната ѝ дъщеря Норт привлякоха вниманието с напълно съгласувани тоалети в черно по време на скорошна вечерна разходка в Рим.

44-годишната основателка на SKIMS и дъщеря ѝ излязоха заедно в събота, 22 август, облечени в черно от глава до пети. Кардашиян бе избрала елегантна копринена рокля, а Норт заложи на черен корсет, пола и ботуши до коляното, които я правеха да изглежда по-висока от майка си. Косата на Норт, боядисана в електриково синьо, беше вързана на две дълги опашки до кръста.

@kimandnorth it looks could k🙌@superdani @cocamichelle_ @Kim Kardashian ♬ if looks could kill - Destroy Lonely

В TikTok клип, публикуван в общия им профил, двете показаха тоалетите си, танцувайки на песента на Destroy Lonely „If Looks Could Kill“. През юни Кардашиян за първи път показа новата визия на дъщеря си със синя коса в Instagram Stories, споделяйки снимка, на която Норт седи в кола с големи слънчеви очила и яркосини кичури, които перфектно съответстват на интериора. Под кадъра звездата написа само: „🩵💙“.

През юли Кардашиян сподели още един кадър в Instagram Stories – колаж с нейна снимка от младежките години и актуална снимка на Норт, показващ колко поразително си приличат. И двете са с широки усмивки и отметнати коси от лицето. Над фотоса грижовната майка написа: „Каквато майка, такава дъщеря 🤍“.

Ким Кардашиян, която има още три деца – 6-годишния Псалм, 7-годишната Чикаго и 9-годишния Сейнт – често споделя, че се доверява на Норт за модни съвети.

По време на интервю с кореспондента на Vogue Ема Чембърлейн на синия килим на Met Gala 2025, риалити звездата разкри, че дъщеря ѝ притежава духа на модната икона Джоан Ривърс. Тя добави, че винаги взима Норт със себе си, за да присъства на приготовленията за голямото събитие.

„Всеки път, когато идвам в Метрополитън, обичам да водя най-голямата си дъщеря със себе си, за да ме види как се приготвям. Всичките ѝ лели също са в хотела и се готвим заедно, така че това винаги са няколко наистина забавни дни“, сподели Кардашиян.

Когато Чембърлейн я попита какво е научила от Норт за модата, Ким отвърна: „Тя е доста критична, но в добрия смисъл. Научих от нея, че е важно просто да бъдеш себе си. Дори когато нещо не е нейният стил, тя казва: ‘Хей, няма да го критикувам – важно е дали ти харесва. Това е единственото, което има значение.’“

„Обожавам тази енергия – тя беше толкова позитивна сила тази вечер. Беше наистина страхотно“, заключи Кардашиян.

Източник: people.com    
Ким Кардашиян Норт Уест Мода Стил Майка и дъщеря Съгласувани тоалети Рим Синя коса
Последвайте ни

По темата

Младежът, помел хора с АТВ, е употребил марихуана

Младежът, помел хора с АТВ, е употребил марихуана

Ново развитие по случая с учителя, задържан за блудство с малолетна ученичка

Ново развитие по случая с учителя, задържан за блудство с малолетна ученичка

Черната пантера се появи отново, но не в Шумен

Черната пантера се появи отново, но не в Шумен

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Как да действаме, ако пчела ужили кучето ни

Как да действаме, ако пчела ужили кучето ни

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 7 часа
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 5 часа
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 4 часа
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 6 часа

Виц на деня

Мъж към жена си: – Колко време ти трябва да се приготвиш? – Само пет минути! – Това е добре. – ...След като сиизм ия…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Република Молдова: Тежко историческо бреме, несигурно бъдеще

Република Молдова: Тежко историческо бреме, несигурно бъдеще

Свят Преди 52 минути

От началото на руската война срещу Украйна през февруари 2022 година Молдова все по-често попада във фокуса на общественото внимание

Кой е Джей Кери? Ветеранът, който изгори американското знаме

Кой е Джей Кери? Ветеранът, който изгори американското знаме

Свят Преди 57 минути

Върховният съд на САЩ постанови през 1989 г., че горенето на знамето е защитено от Първата поправка като легитимна политическа изява

Спукан газопровод в Пловдив, полицията и пожарната реагираха

Спукан газопровод в Пловдив, полицията и пожарната реагираха

България Преди 1 час

Районът беше отцепен

Унгария се ядоса на ЕК, заради украинските удари в Русия

Унгария се ядоса на ЕК, заради украинските удари в Русия

Свят Преди 2 часа

Сиярто: Прекъсванията на „Дружба“ правят доставките за Унгария и Словакия физически невъзможни

Франция е на прага на политическа криза

Франция е на прага на политическа криза

Свят Преди 2 часа

Байру разтърси вчера политическия елит в страната с неочаквания си ход да поиска вот на доверие

Обявиха извънредно положение заради рекордна детска смъртност в Мисисипи

Обявиха извънредно положение заради рекордна детска смъртност в Мисисипи

Свят Преди 2 часа

От 2014 г. досега в щата са починали 3527 бебета, преди да навършат една година

Водна война се задава между най-големите ядрени сили в Азия

Водна война се задава между най-големите ядрени сили в Азия

Свят Преди 2 часа

Проектът рискува да намали водоснабдяването през сухия сезон с до 85%

Проучване: Смесването на кафе и антибиотици може да е лоша идея

Проучване: Смесването на кафе и антибиотици може да е лоша идея

Любопитно Преди 2 часа

Една дневна чаша кафе може да намали ефектите на някои антибиотични лечения

Кой е Хамнет Шекспир? Загубеният син на Уилям Шекспир, който вдъхнови „Хамлет“

Кой е Хамнет Шекспир? Загубеният син на Уилям Шекспир, който вдъхнови „Хамлет“

Любопитно Преди 2 часа

През 1596 г. Шекспир губи единствения си син. Хамнет Шекспир е бил само на 11 години, когато умира

e

Живот с дълъг COVID, сравним с Паркинсон и инсулт

Любопитно Преди 3 часа

Когато повечето хора мислят за COVID сега, те си представят краткотрайно заболяване като настинка

Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

България Преди 4 часа

Открити са в магазин невредими и в добро състояние

Богатство на Карлос Алкарас е разкрито – и защо звездата все още живее с родителите си

Богатство на Карлос Алкарас е разкрито – и защо звездата все още живее с родителите си

Любопитно Преди 4 часа

22-годишният тенисист разполага с колосално богатство от 48 милиона долара

Изпращат в Плевен екипи на ВиК от цялата страна

Изпращат в Плевен екипи на ВиК от цялата страна

България Преди 4 часа

Те ще трябва да установят всички течове и кражби на вода, съобщи регионалният министър Иван Иванов

<p>Скръб и бюрокрация: Семейство не може да погребе близка, убита в Украйна</p>

Агония за семейството на хуманитарен работник, убит при руски удар с дрон

Свят Преди 4 часа

Има "достатъчно доказателства", за да се потвърди смъртта на Льюис Марфи

Мъжете с тези професии са по-склонни да изневерят

Мъжете с тези професии са по-склонни да изневерят

Любопитно Преди 4 часа

Професионалният статус и заетостта могат да бъдат фактори, които определят склонността на мъжете към изневяра, показва проучване на Института за семейни изследвания

Снимката е илюстративна

Мистерия в света на красотата: Канадка от Дубай стана „Мис Палестина“ и ще се състезава на „Мис Вселена“

Любопитно Преди 4 часа

За първи път в историята Палестина ще има своя представителка на „Мис Вселена“ през ноември

Всичко от днес

От мрежата

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Антоанет Пепе разкрива: Вдигаме сватба с Иво след 2 седмици, ще има 130 гости

Edna.bg

Стилист Капанов за трудните моменти – когато губи сина си, семейството и бизнеса

Edna.bg

Кой ще бъде Гол №1 на шестия кръг в efbet Лига, избираш ти!

Gong.bg

ЦСКА 1948 трансферира една от големите си звезди

Gong.bg

Животът на 4-годишния Мартин, пометен от АТВ в „Слънчев бряг”, е вън от опасност

Nova.bg

Предложение: Минималната работна заплата да бъде 1213 лв. от 1-ви януари

Nova.bg