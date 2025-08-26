България

Откриха жената, изчезнала в района на „Горна баня"

Тя е в добро състояние

26 август 2025, 17:19
Откриха жената, изчезнала в района на „Горна баня"
Източник: БТА

П олицаи от сектор "Издирване" в СДВР откриха 78 -годишната жена, която изчезна преди дни.

Издирват жена, изчезнала в района на „Горна баня"

Тя беше в неизвестност от неделя. Сигнал подаде дъщеря ѝ. 

Жената е в добро общо състояние.

Източник: БГНЕС    
жена София
Последвайте ни
Младежът, помел хора с АТВ, е употребил марихуана

Младежът, помел хора с АТВ, е употребил марихуана

Ново развитие по случая с учителя, задържан за блудство с малолетна ученичка

Ново развитие по случая с учителя, задържан за блудство с малолетна ученичка

Черната пантера се появи отново, но не в Шумен

Черната пантера се появи отново, но не в Шумен

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

pariteni.bg
Как да разберем дали кучето ни има температура без термометър

Как да разберем дали кучето ни има температура без термометър

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 7 часа
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 5 часа
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 4 часа
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 6 часа

Виц на деня

Мъж към жена си: – Колко време ти трябва да се приготвиш? – Само пет минути! – Това е добре. – ...След като сиизм ия…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Република Молдова: Тежко историческо бреме, несигурно бъдеще

Република Молдова: Тежко историческо бреме, несигурно бъдеще

Свят Преди 52 минути

От началото на руската война срещу Украйна през февруари 2022 година Молдова все по-често попада във фокуса на общественото внимание

Ким Кардашиян и 12-годишната ѝ дъщеря Норт привлякоха погледите в Рим

Ким Кардашиян и 12-годишната ѝ дъщеря Норт привлякоха погледите в Рим

Любопитно Преди 1 час

Ким и дъщеря ѝ бяха облечени в черно от глава до пети

Доналд Тръмп показа нова синина на ръката си (СНИМКИ)

Доналд Тръмп показа нова синина на ръката си (СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

Белият дом твърди, че повтарящите се синини по ръката на президента са резултат от често ръкостискане и употреба на аспирин

Франция е на прага на политическа криза

Франция е на прага на политическа криза

Свят Преди 2 часа

Байру разтърси вчера политическия елит в страната с неочаквания си ход да поиска вот на доверие

Обявиха извънредно положение заради рекордна детска смъртност в Мисисипи

Обявиха извънредно положение заради рекордна детска смъртност в Мисисипи

Свят Преди 2 часа

От 2014 г. досега в щата са починали 3527 бебета, преди да навършат една година

Водна война се задава между най-големите ядрени сили в Азия

Водна война се задава между най-големите ядрени сили в Азия

Свят Преди 2 часа

Проектът рискува да намали водоснабдяването през сухия сезон с до 85%

Проучване: Смесването на кафе и антибиотици може да е лоша идея

Проучване: Смесването на кафе и антибиотици може да е лоша идея

Любопитно Преди 2 часа

Една дневна чаша кафе може да намали ефектите на някои антибиотични лечения

Кой е Хамнет Шекспир? Загубеният син на Уилям Шекспир, който вдъхнови „Хамлет“

Кой е Хамнет Шекспир? Загубеният син на Уилям Шекспир, който вдъхнови „Хамлет“

Любопитно Преди 2 часа

През 1596 г. Шекспир губи единствения си син. Хамнет Шекспир е бил само на 11 години, когато умира

e

Живот с дълъг COVID, сравним с Паркинсон и инсулт

Любопитно Преди 3 часа

Когато повечето хора мислят за COVID сега, те си представят краткотрайно заболяване като настинка

Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

България Преди 4 часа

Открити са в магазин невредими и в добро състояние

Богатство на Карлос Алкарас е разкрито – и защо звездата все още живее с родителите си

Богатство на Карлос Алкарас е разкрито – и защо звездата все още живее с родителите си

Любопитно Преди 4 часа

22-годишният тенисист разполага с колосално богатство от 48 милиона долара

Изпращат в Плевен екипи на ВиК от цялата страна

Изпращат в Плевен екипи на ВиК от цялата страна

България Преди 4 часа

Те ще трябва да установят всички течове и кражби на вода, съобщи регионалният министър Иван Иванов

<p>Скръб и бюрокрация: Семейство не може да погребе близка, убита в Украйна</p>

Агония за семейството на хуманитарен работник, убит при руски удар с дрон

Свят Преди 4 часа

Има "достатъчно доказателства", за да се потвърди смъртта на Льюис Марфи

Мъжете с тези професии са по-склонни да изневерят

Мъжете с тези професии са по-склонни да изневерят

Любопитно Преди 4 часа

Професионалният статус и заетостта могат да бъдат фактори, които определят склонността на мъжете към изневяра, показва проучване на Института за семейни изследвания

Снимката е илюстративна

Мистерия в света на красотата: Канадка от Дубай стана „Мис Палестина“ и ще се състезава на „Мис Вселена“

Любопитно Преди 4 часа

За първи път в историята Палестина ще има своя представителка на „Мис Вселена“ през ноември

Мащабни протести в Израел с искане за незабавно прекратяване на войната в Газа

Мащабни протести в Израел с искане за незабавно прекратяване на войната в Газа

Свят Преди 4 часа

В цялата страна имаше демонстрации и блокади на пътища

Всичко от днес

От мрежата

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Антоанет Пепе разкрива: Вдигаме сватба с Иво след 2 седмици, ще има 130 гости

Edna.bg

Стилист Капанов за трудните моменти – когато губи сина си, семейството и бизнеса

Edna.bg

Кой ще бъде Гол №1 на шестия кръг в efbet Лига, избираш ти!

Gong.bg

ЦСКА 1948 трансферира една от големите си звезди

Gong.bg

Животът на 4-годишния Мартин, пометен от АТВ в „Слънчев бряг”, е вън от опасност

Nova.bg

Предложение: Минималната работна заплата да бъде 1213 лв. от 1-ви януари

Nova.bg