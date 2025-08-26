Откриха жената, изчезнала в района на „Горна баня"

П олицаи от сектор "Издирване" в СДВР откриха 78 -годишната жена, която изчезна преди дни.
Издирват жена, изчезнала в района на „Горна баня"
Тя беше в неизвестност от неделя. Сигнал подаде дъщеря ѝ.
Жената е в добро общо състояние.
П олицаи от сектор "Издирване" в СДВР откриха 78 -годишната жена, която изчезна преди дни.
Издирват жена, изчезнала в района на „Горна баня"
Тя беше в неизвестност от неделя. Сигнал подаде дъщеря ѝ.
Жената е в добро общо състояние.
ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.