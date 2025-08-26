Свят

ЕС с все по-малко санкционни възможности срещу Путин - залага надежди на Тръмп

Докато Брюксел чака дали Белият дом ще засили вторичните санкции, Украйна нанася удари по ключова енергийна инфраструктура в Русия

26 август 2025, 11:13
Русия усвоява нов тип дронове, които не могат да бъдат заглушавани

Русия усвоява нов тип дронове, които не могат да бъдат заглушавани
От Киев до Сувалкския коридор - блатата се завръщат като отбранителен щит на Европа

От Киев до Сувалкския коридор - блатата се завръщат като отбранителен щит на Европа
Разказ на български лекар за удара по болница в Газа с над 20 жертви

Разказ на български лекар за удара по болница в Газа с над 20 жертви
Огромна пясъчна буря връхлетя щат Аризона (ВИДЕО)

Огромна пясъчна буря връхлетя щат Аризона (ВИДЕО)
Рязка ескалация: Тръмп уволни един от седемте членове на борда на директорите

Рязка ескалация: Тръмп уволни един от седемте членове на борда на директорите
Джокович стартира US Open с победа и нов исторически рекорд

Джокович стартира US Open с победа и нов исторически рекорд
Украйна осъди Уди Алън за участие във филмов фестивал в Москва

Украйна осъди Уди Алън за участие във филмов фестивал в Москва
Върховният лидер на Иран с остра критика към Доналд Тръмп

Върховният лидер на Иран с остра критика към Доналд Тръмп

Е вропейският съюз подготвя нов пакет мерки за натиск върху отслабващата военна икономика на Русия. Но след като вече се ангажира с поетапно прекратяване на вноса на руски нефт и газ, в Брюксел все повече осъзнават, че именно Вашингтон, а не ЕС, разполага с най-силните инструменти за затягане на примката.

(Във видеото: Тръмп: Ще има санкции към Русия, Уиткоф ще се срещне с тях в сряда или в четвъртък)

Според четирима европейски дипломати, пожелали анонимност заради закрития характер на дискусиите, новият пакет санкции няма да съдържа сериозни нови ограничения върху енергийните продажби, които финансират руската война срещу Украйна.

Това ще бъде 19-ият пореден пакет от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г., като се очаква да бъде представен следващия месец. Мерките ще бъдат насочени основно към т.нар. "сенчест флот" - кораби и компании, които подпомагат Москва да заобикаля вече наложените правила.

ЕК представи подробен списък на новите санкции срещу Русия

Най-силният удар за Кремъл обаче би дошъл от въвеждането на вторични санкции - мерки срещу компании или държави, които продължават да търгуват с Русия. А именно Съединените щати са тези, които могат да наложат подобни ограничения.

Мнозина наблюдатели смятат, че руският президент Владимир Путин е проявил готовност за контакт с Доналд Тръмп в Аляска едва след като Вашингтон въведе високи мита върху Индия заради покупките ѝ на руски нефт. Логичната следваща стъпка би била ескалация на подобни санкции, които да ограничат жизненоважната търговия на Москва с Китай.

Тръмп изглежда оставя тази възможност отворена, ако мирните преговори се провалят.

"В следващите две седмици ще стане ясно накъде вървим. И аз трябва да съм много доволен", заяви той в петък, като заплаши с "масивни санкции или масивни мита, или и двете", ако Москва не прояви отстъпчивост.

Снимките, които обиколиха света: Тръмп среща Путин
77 снимки
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска среща
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска
  • Изчерпват ли се възможностите за санкции?

През юни страните от ЕС одобриха по-нисък таван на цената на руския нефт, забрана върху горива, произведени от руски суров петрол, както и включване в черния списък на компании, свързани с газопроводите "Северен поток". С новия план за пълно премахване на вноса на енергийни суровини от Русия, възможностите на Брюксел за допълнителен натиск са ограничени.

"Не очакваме в 19-ия санкционен пакет на ЕС да има много място за нови съществени мерки срещу руския петрол", коментира Аджай Пармар, водещ анализатор на пазара на суров петрол в ICIS. "Предишният пакет беше значителен удар за Русия и смятаме, че възможностите за нови санкции са минимални."

ЕС и САЩ готвят нови санкции за Русия

Според Мария Шагина, експерт по санкции от Международния институт за стратегически изследвания, макар руската икономика "повърхностно да изглежда устойчива", тя вече започва да се пропуква под западния натиск.

"Спадащите цени на петрола, стагнацията във военнопромишления сектор, надвисналата банкова криза и непрекъснато растящите военни разходи водят Русия към рецесия. Санкциите срещу сенчестия ѝ флот са само един от многото фактори", каза тя.

Според нея евентуални вторични санкции от страна на САЩ срещу компании, които работят с руски фирми, "биха изострили драстично съществуващите проблеми на руската икономика". Въпреки това Кремъл засега не приема сериозно заплахите на администрацията на Тръмп и смята, че може да издържи на бурята.

  • "Картаген трябва да бъде разрушен"

Междувременно се обсъждат и други мерки за ограничаване на възможностите на Русия, включително премахване на свободното придвижване на руските дипломати в Шенген. Според поддръжниците на идеята това би улеснило контрола върху дейността на разузнавачи, които биха могли да планират враждебни операции далеч от държавата, издала визата им.

"Както Катон Стари непрекъснато е повтарял, че Картаген трябва да бъде разрушен, така и аз ще настоявам за прекратяване на свободното движение на руските дипломати в Шенген", заяви чешкият външен министър Ян Липавски пред Politico. "Това е ненужно предимство, което предоставяме на руския режим, и то се използва за улесняване на саботажни операции."

В края на тази седмица външните министри на държавите членки ще се съберат на неформална среща, на която с върховния представител на ЕС Кая Калас ще обсъдят как да бъдат затегнати икономическите ограничения срещу Москва.

Междувременно Украйна вече предприема конкретни действия за изтощаване на руската хазна, като нанася удари по рафинерии и поставя под натиск основния източник на държавни приходи на Кремъл. През уикенда дронове удариха помпена станция на нефтопровода "Дружба", което доведе до спиране на доставките за Унгария и Словакия - две държави от ЕС, които традиционно са близки до Москва.

ЕС с нови санкции за Русия, щял да изчака с прилагането

Будапеща и Братислава изпратиха писмо до Европейската комисия с искане да се намеси, за да предотврати бъдещи атаки. От институцията обаче дадоха да се разбере, че е малко вероятно да предприемат действия.

"Важно е, че спирането не засяга сигурността на доставките, което винаги е било приоритет за Европейската комисия", заяви говорителката Ева Хрнчирова.

Въпреки че Унгария и Словакия последователно се противопоставят на разширяването на санкциите срещу Русия и водят политическа битка срещу планираното прекратяване на вноса, дипломати от ЕС изразяват увереност, че ще успеят да ги склонят да дадат единодушната подкрепа, необходима за 19-ия пакет.

"Просто вижте какво се случи предишните 18 пъти", каза един от дипломатите.

Източник: Politico    
ЕС санкции Русия Военна икономика САЩ Доналд Тръмп Вторични санкции Сенчест флот Украйна Енергийни продажби Дипломатически ограничения
Последвайте ни

По темата

"Пирогов": 4-годишния Мартин, пометен от АТВ в Слънчев бряг, остава в кома

Полет от Лондон кацна аварийно на отдалечено летище в Русия

Полет от Лондон кацна аварийно на отдалечено летище в Русия

МС ще предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

МС ще предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Дъщерята на Жизел Пелико: „Майка ми не е икона, никога няма да ѝ простя“

Дъщерята на Жизел Пелико: „Майка ми не е икона, никога няма да ѝ простя“

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

pariteni.bg
Най-чистите породи кучета за всички любители на реда

Най-чистите породи кучета за всички любители на реда

dogsandcats.bg
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Ексклузивно

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 1 ден
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
Ексклузивно

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 1 ден
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
Ексклузивно

„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 1 ден
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Ексклузивно

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъж към жена си: – Колко време ти трябва да се приготвиш? – Само пет минути! – Това е добре. – ...След като сиизм ия…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какво са мислили древните хора, когато са откривали вкаменелости?

Какво са мислили древните хора, когато са откривали вкаменелости?

Любопитно Преди 9 минути

Находки са били използвани за потвърждаване на вече съществуващи легенди за гиганти, герои и чудовища

Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

Любопитно Преди 17 минути

Изглежда, че Мелания е имала предчувствие и го е описала подробно

.

Жилищните кредити у нас достигнаха 29,6 млрд. лв. – ръст от 27,4% за година

България Преди 1 час

Така домакинствата все по-осезаемо се превръщат в ключов играч в банковото кредитиране

От „кучешка поза“ до „разбиване на масло“: Топ секс пози за изгаряне на калории

От „кучешка поза“ до „разбиване на масло“: Топ секс пози за изгаряне на калории

Любопитно Преди 1 час

Забавен „калкулатор за сексуална активност“ показва колко калории изгаряте във всяка поза

Зоуи Кравиц

Ето я новата звездна двойка – Хари Стайлс и Зоуи Кравиц

Любопитно Преди 1 час

Дваойката е била снимана да се наслаждава на романтична разходка в Италия

Първата чанта Birkin се продаде за рекордните 10 милиона долара

Първата чанта Birkin се продаде за рекордните 10 милиона долара

Любопитно Преди 1 час

Японският предприемач Шинсуке Сакимото е купувачът на емблематичния дамски аксесоар

,

ЕС с препоръка: България да засили социалното подпомагане

България Преди 1 час

Обезщетенията за безработица и социалните помощи са сред най-ниските у нас

Почина eмблематичният фотожурналист Георги Цветков - Гошоре

Почина eмблематичният фотожурналист Георги Цветков - Гошоре

България Преди 1 час

Скръбната вест съобщиха от Клуба на фоторепортерите

Президентът на Южна Корея И Дже Мьонг и президентът на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом

Доналд Тръмп към Сеул: Ще разговарям с Ким Чен-ун за мир на Корейския полуостров

Свят Преди 1 час

Президентите на САЩ и Южна Корея обсъдиха мира на Корейския полуостров

Истинската причина жените тайно да се възхищават на Кейти Прайс

Истинската причина жените тайно да се възхищават на Кейти Прайс

Свят Преди 1 час

Вече повече от две десетилетия тя остава озадачаваща, противоречива и, колкото и изненадващо да звучи, обичана фигура – особено сред британските жени

<p>Внимавайте с храната,&nbsp;стомашните вируси са активни в края на лятото</p>

Внимавайте къде и каква храна консумирате, стомашно-чревните вируси са активни в края на лятото

България Преди 1 час

Какви съвети даде епидемиологът д-р Христиана Бацелова

Какво ще е бъдещето на света в последната седмица на „Великият понеделник“

Какво ще е бъдещето на света в последната седмица на „Великият понеделник“

Любопитно Преди 1 час

Гласуването е активно, а всички участници в него могат да спечелят награди

"Съветвам ви, спасявайте се": Как се евакуират край Покровск

"Съветвам ви, спасявайте се": Как се евакуират край Покровск

Свят Преди 2 часа

Хората от региона се евакуират, макар повечето да не искат да заминават

Изтича срокът за възражения срещу изравнителните сметки за парно и топла вода

Изтича срокът за възражения срещу изравнителните сметки за парно и топла вода

България Преди 2 часа

Важно е потребителят да свери показанията на уредите в жилището си с тези, които топлинният счетоводител е вписал в изравнителната сметка

Трима души загинаха при катастрофа с хеликоптер на остров Уайт

Трима души загинаха при катастрофа с хеликоптер на остров Уайт

Свят Преди 2 часа

Пилотът е успял да приземи машината извън населените райони, избягвайки по-големи щети

Снимката е илюстративна

След семеен скандал: 20-годишен заля с бензин и подпали стаята, в която били родителите му

България Преди 2 часа

Трима са пострадалите

Всичко от днес

От мрежата

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Скръбна вест за Райна Кабаиванска – оперната прима загуби своя съпруг

Edna.bg

Денислава от "Игри на волята" показа новото си гадже в СНИМКИ с народни носии

Edna.bg

Николета блесна полугола из софийските улици

Gong.bg

Антъни Гордън се извини публично на Ван Дайк

Gong.bg

Желязков обяви предложението на МС за главен секретар на МВР

Nova.bg

Протестът за починалата родилка в Русе ескалира: Близки нахлуха в болницата

Nova.bg