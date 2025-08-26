ЕС с все по-малко санкционни възможности срещу Путин - залага надежди на Тръмп

Разказ на български лекар за удара по болница в Газа с над 20 жертви

Е вропейският съюз подготвя нов пакет мерки за натиск върху отслабващата военна икономика на Русия. Но след като вече се ангажира с поетапно прекратяване на вноса на руски нефт и газ, в Брюксел все повече осъзнават, че именно Вашингтон, а не ЕС, разполага с най-силните инструменти за затягане на примката.

(Във видеото: Тръмп: Ще има санкции към Русия, Уиткоф ще се срещне с тях в сряда или в четвъртък)

Според четирима европейски дипломати, пожелали анонимност заради закрития характер на дискусиите, новият пакет санкции няма да съдържа сериозни нови ограничения върху енергийните продажби, които финансират руската война срещу Украйна.

Това ще бъде 19-ият пореден пакет от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г., като се очаква да бъде представен следващия месец. Мерките ще бъдат насочени основно към т.нар. "сенчест флот" - кораби и компании, които подпомагат Москва да заобикаля вече наложените правила.

Най-силният удар за Кремъл обаче би дошъл от въвеждането на вторични санкции - мерки срещу компании или държави, които продължават да търгуват с Русия. А именно Съединените щати са тези, които могат да наложат подобни ограничения.

Мнозина наблюдатели смятат, че руският президент Владимир Путин е проявил готовност за контакт с Доналд Тръмп в Аляска едва след като Вашингтон въведе високи мита върху Индия заради покупките ѝ на руски нефт. Логичната следваща стъпка би била ескалация на подобни санкции, които да ограничат жизненоважната търговия на Москва с Китай.

Тръмп изглежда оставя тази възможност отворена, ако мирните преговори се провалят.

"В следващите две седмици ще стане ясно накъде вървим. И аз трябва да съм много доволен", заяви той в петък, като заплаши с "масивни санкции или масивни мита, или и двете", ако Москва не прояви отстъпчивост.

Изчерпват ли се възможностите за санкции?

През юни страните от ЕС одобриха по-нисък таван на цената на руския нефт, забрана върху горива, произведени от руски суров петрол, както и включване в черния списък на компании, свързани с газопроводите "Северен поток". С новия план за пълно премахване на вноса на енергийни суровини от Русия, възможностите на Брюксел за допълнителен натиск са ограничени.

"Не очакваме в 19-ия санкционен пакет на ЕС да има много място за нови съществени мерки срещу руския петрол", коментира Аджай Пармар, водещ анализатор на пазара на суров петрол в ICIS. "Предишният пакет беше значителен удар за Русия и смятаме, че възможностите за нови санкции са минимални."

Според Мария Шагина, експерт по санкции от Международния институт за стратегически изследвания, макар руската икономика "повърхностно да изглежда устойчива", тя вече започва да се пропуква под западния натиск.

"Спадащите цени на петрола, стагнацията във военнопромишления сектор, надвисналата банкова криза и непрекъснато растящите военни разходи водят Русия към рецесия. Санкциите срещу сенчестия ѝ флот са само един от многото фактори", каза тя.

Според нея евентуални вторични санкции от страна на САЩ срещу компании, които работят с руски фирми, "биха изострили драстично съществуващите проблеми на руската икономика". Въпреки това Кремъл засега не приема сериозно заплахите на администрацията на Тръмп и смята, че може да издържи на бурята.

"Картаген трябва да бъде разрушен"

Междувременно се обсъждат и други мерки за ограничаване на възможностите на Русия, включително премахване на свободното придвижване на руските дипломати в Шенген. Според поддръжниците на идеята това би улеснило контрола върху дейността на разузнавачи, които биха могли да планират враждебни операции далеч от държавата, издала визата им.

"Както Катон Стари непрекъснато е повтарял, че Картаген трябва да бъде разрушен, така и аз ще настоявам за прекратяване на свободното движение на руските дипломати в Шенген", заяви чешкият външен министър Ян Липавски пред Politico . "Това е ненужно предимство, което предоставяме на руския режим, и то се използва за улесняване на саботажни операции."

В края на тази седмица външните министри на държавите членки ще се съберат на неформална среща, на която с върховния представител на ЕС Кая Калас ще обсъдят как да бъдат затегнати икономическите ограничения срещу Москва.

Междувременно Украйна вече предприема конкретни действия за изтощаване на руската хазна, като нанася удари по рафинерии и поставя под натиск основния източник на държавни приходи на Кремъл. През уикенда дронове удариха помпена станция на нефтопровода "Дружба", което доведе до спиране на доставките за Унгария и Словакия - две държави от ЕС, които традиционно са близки до Москва.

Будапеща и Братислава изпратиха писмо до Европейската комисия с искане да се намеси, за да предотврати бъдещи атаки. От институцията обаче дадоха да се разбере, че е малко вероятно да предприемат действия.

"Важно е, че спирането не засяга сигурността на доставките, което винаги е било приоритет за Европейската комисия", заяви говорителката Ева Хрнчирова.

Въпреки че Унгария и Словакия последователно се противопоставят на разширяването на санкциите срещу Русия и водят политическа битка срещу планираното прекратяване на вноса, дипломати от ЕС изразяват увереност, че ще успеят да ги склонят да дадат единодушната подкрепа, необходима за 19-ия пакет.

"Просто вижте какво се случи предишните 18 пъти", каза един от дипломатите.