Русия усвоява нов тип дронове, които не могат да бъдат заглушавани

Е кип на Sky News е получил достъп до украинска фабрика за дронове, за да проследи изобретателността на стартиращите компании в действие. Украинците превърнаха дрона в най-ефективното си оръжие срещу окупаторите, но Русия също не изостава.

(Във видеото: Русия нанесе серия от удари с ракети и дронове по Украйна)

Украинците твърдят, че са застрашени да изгубят състезанието във въоръжаването с дронове спрямо Русия и им е необходима повече помощ.

Това обаче тревожи не само Украйна, защото дроновете вероятно ще станат оръжието на избор в бъдещи конфликти.

Украинците превърнаха дрона в основното си оръжие срещу нахлуващите сили. Но според наши източници сега губят предимството в небето над Украйна.

Компанията за дронове General Cherry е основана от доброволци в началото на войната, произвеждайки по 100 дрона на месец, но сега продукцията е увеличена 1 000 пъти. Андрий Лавренович от компанията заяви, че това никога не е достатъчно.

С това ново оръжие Украйна пренася войната в Русия

"Руснаците имат много войници, много техника и нашите войници всеки ден ни казват: Нуждаем се от повече, нуждаем се от по-добро, по-бързо, по-високо оборудване", обясни той.

Тези думи отразяват позицията на украинския президент Володимир Зеленски, който заяви тази седмица пред журналисти:

"Руснаците увеличават броя на дроновете, докато заради липса на финансиране ние все още не можем да увеличим производството си."

Местоположението на фабриката е строго охранявано и често се променя, тъй като Русия удря оръжейни заводи, когато може.

В обикновена офис сграда наблюдавахме дроновете как се сглобяват и подреждат. Сглобяват се ръчно, подобно на играчки, и се персонализират.

Квадрокоптерите варират по размер. Някои носят взривни вещества за нападения, други летят до шест километра височина, за да устройват засади на руските разузнавателни дронове.

Ukraine is turning warfare into a sci-fi battle of machines - and the West has work to do



🔗 Tap the link below to learn more: https://t.co/gztXLYQh30 — Sky News (@SkyNews) August 26, 2025

Украински дрон за 1 000 долара може да свали вражески самолет, струващ 300 пъти повече.

На долния етаж всеки дрон се тества, преди да бъде изпратен на фронта. Деветнадесетгодишният Дима (името му е променено) преди войната се е занимавал с дронове у дома, преди районът му в Херсонска област да бъде окупиран.

Сега той работи във фабриката и използва уменията си, за да проверява дали дроновете са готови за бой.

Но Русия настигa Украйна. Миналия месец бе разпространена зловеща пропаганда, заснета в една от огромните нови фабрики на страната, показваща стотици бойни дронове "Гераниум" с делта крило, готови за пускане срещу Украйна.

Русия е усъвършенствала технологията, предоставена от Иран, за да произвежда по-бързи и смъртоносни версии на дроновете Shahed. Те нанасят огромни разрушения, идват по стотици всяка нощ и убиват десетки цивилни. Очаква се през следващите месеци броят им да достигне 1 000 на нощ.

Москва използва мащаба и количеството, за да обърне нещата срещу Украйна. Те овладяват дронове, управлявани чрез влакно оптика, което не може да бъде заглушавано.

Украйна: Хиляди дронове и ще могат да стигнат Москва

Олександър Дракар, ръководител на разработката на нови продукти, показва прототип на дрон с влакно оптика. "Той е по-ефективен от руските", каза той, но добави: "Руснаците започнаха да използват технологията по-рано и вече са мащабирали производството."

"Получават значителна помощ от китайците - цели фабрики там работят по договор за доставка на влакно изключително за Русия, произвеждайки го в огромни количества."

Китайските съюзници на Русия, които твърдят, че са неутрални в конфликта, също ограничават доставките на микрочипове и други компоненти, жизненоважни за производството на дронове. Според украинците Западът не прави достатъчно, за да балансира заплахата.

"Състезанието е непрекъснато. Всяка иновация среща нова иновация. Този конфликт преобразява войната в научно-фантастична битка между машини."

Украинците твърдят, че 80% от ударите на бойното поле вече се извършват от дронове.

Който има предимство с тях в настоящия конфликт, вероятно ще има ключово предимство и в бъдещи войни. Ако Западът иска да бъде на печелившата страна, ще трябва да окаже повече помощ на Зеленски и стартиращите украински компании за дронове, за да запазят предимството си.