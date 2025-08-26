Свят

Русия усвоява нов тип дронове, които не могат да бъдат заглушавани

Украинците твърдят, че са застрашени да изгубят състезанието във въоръжаването с дронове спрямо Русия и им е необходима повече помощ

26 август 2025, 11:38
ЕС с все по-малко санкционни възможности срещу Путин - залага надежди на Тръмп

ЕС с все по-малко санкционни възможности срещу Путин - залага надежди на Тръмп
От Киев до Сувалкския коридор - блатата се завръщат като отбранителен щит на Европа

От Киев до Сувалкския коридор - блатата се завръщат като отбранителен щит на Европа
Разказ на български лекар за удара по болница в Газа с над 20 жертви

Разказ на български лекар за удара по болница в Газа с над 20 жертви
Огромна пясъчна буря връхлетя щат Аризона (ВИДЕО)

Огромна пясъчна буря връхлетя щат Аризона (ВИДЕО)
Рязка ескалация: Тръмп уволни един от седемте членове на борда на директорите

Рязка ескалация: Тръмп уволни един от седемте членове на борда на директорите
Джокович стартира US Open с победа и нов исторически рекорд

Джокович стартира US Open с победа и нов исторически рекорд
Украйна осъди Уди Алън за участие във филмов фестивал в Москва

Украйна осъди Уди Алън за участие във филмов фестивал в Москва
Върховният лидер на Иран с остра критика към Доналд Тръмп

Върховният лидер на Иран с остра критика към Доналд Тръмп

Е кип на Sky News е получил достъп до украинска фабрика за дронове, за да проследи изобретателността на стартиращите компании в действие. Украинците превърнаха дрона в най-ефективното си оръжие срещу окупаторите, но Русия също не изостава.

(Във видеото: Русия нанесе серия от удари с ракети и дронове по Украйна)

Украинците твърдят, че са застрашени да изгубят състезанието във въоръжаването с дронове спрямо Русия и им е необходима повече помощ.

Това обаче тревожи не само Украйна, защото дроновете вероятно ще станат оръжието на избор в бъдещи конфликти.

Украинците превърнаха дрона в основното си оръжие срещу нахлуващите сили. Но според наши източници сега губят предимството в небето над Украйна.

Компанията за дронове General Cherry е основана от доброволци в началото на войната, произвеждайки по 100 дрона на месец, но сега продукцията е увеличена 1 000 пъти. Андрий Лавренович от компанията заяви, че това никога не е достатъчно.

С това ново оръжие Украйна пренася войната в Русия

"Руснаците имат много войници, много техника и нашите войници всеки ден ни казват: Нуждаем се от повече, нуждаем се от по-добро, по-бързо, по-високо оборудване", обясни той.

Тези думи отразяват позицията на украинския президент Володимир Зеленски, който заяви тази седмица пред журналисти:

"Руснаците увеличават броя на дроновете, докато заради липса на финансиране ние все още не можем да увеличим производството си."

Местоположението на фабриката е строго охранявано и често се променя, тъй като Русия удря оръжейни заводи, когато може.

В обикновена офис сграда наблюдавахме дроновете как се сглобяват и подреждат. Сглобяват се ръчно, подобно на играчки, и се персонализират.

Квадрокоптерите варират по размер. Някои носят взривни вещества за нападения, други летят до шест километра височина, за да устройват засади на руските разузнавателни дронове.

Украински дрон за 1 000 долара може да свали вражески самолет, струващ 300 пъти повече.

На долния етаж всеки дрон се тества, преди да бъде изпратен на фронта. Деветнадесетгодишният Дима (името му е променено) преди войната се е занимавал с дронове у дома, преди районът му в Херсонска област да бъде окупиран.

Сега той работи във фабриката и използва уменията си, за да проверява дали дроновете са готови за бой.

Но Русия настигa Украйна. Миналия месец бе разпространена зловеща пропаганда, заснета в една от огромните нови фабрики на страната, показваща стотици бойни дронове "Гераниум" с делта крило, готови за пускане срещу Украйна.

Русия е усъвършенствала технологията, предоставена от Иран, за да произвежда по-бързи и смъртоносни версии на дроновете Shahed. Те нанасят огромни разрушения, идват по стотици всяка нощ и убиват десетки цивилни. Очаква се през следващите месеци броят им да достигне 1 000 на нощ.

Москва използва мащаба и количеството, за да обърне нещата срещу Украйна. Те овладяват дронове, управлявани чрез влакно оптика, което не може да бъде заглушавано.

Украйна: Хиляди дронове и ще могат да стигнат Москва

Олександър Дракар, ръководител на разработката на нови продукти, показва прототип на дрон с влакно оптика. "Той е по-ефективен от руските", каза той, но добави: "Руснаците започнаха да използват технологията по-рано и вече са мащабирали производството."

"Получават значителна помощ от китайците - цели фабрики там работят по договор за доставка на влакно изключително за Русия, произвеждайки го в огромни количества."

Китайските съюзници на Русия, които твърдят, че са неутрални в конфликта, също ограничават доставките на микрочипове и други компоненти, жизненоважни за производството на дронове. Според украинците Западът не прави достатъчно, за да балансира заплахата.

"Състезанието е непрекъснато. Всяка иновация среща нова иновация. Този конфликт преобразява войната в научно-фантастична битка между машини."

Украинците твърдят, че 80% от ударите на бойното поле вече се извършват от дронове.

Който има предимство с тях в настоящия конфликт, вероятно ще има ключово предимство и в бъдещи войни. Ако Западът иска да бъде на печелившата страна, ще трябва да окаже повече помощ на Зеленски и стартиращите украински компании за дронове, за да запазят предимството си.

Източник: Sky News    
Дронове Война в Украйна Русия Украйна Военни технологии Производство на дронове Безпилотни летателни апарати Запад Китай Състезание във въоръжаването
Последвайте ни

По темата

"Пирогов": 4-годишния Мартин, пометен от АТВ в Слънчев бряг, остава в кома

Полет от Лондон кацна аварийно на отдалечено летище в Русия

Полет от Лондон кацна аварийно на отдалечено летище в Русия

МС ще предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

МС ще предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Дъщерята на Жизел Пелико: „Майка ми не е икона, никога няма да ѝ простя“

Дъщерята на Жизел Пелико: „Майка ми не е икона, никога няма да ѝ простя“

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

pariteni.bg
Електрическите коли сами са си виновни, че няма интерес към тях

Електрическите коли сами са си виновни, че няма интерес към тях

carmarket.bg
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Ексклузивно

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 1 ден
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
Ексклузивно

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 1 ден
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
Ексклузивно

„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 1 ден
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Ексклузивно

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъж към жена си: – Колко време ти трябва да се приготвиш? – Само пет минути! – Това е добре. – ...След като сиизм ия…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какво са мислили древните хора, когато са откривали вкаменелости?

Какво са мислили древните хора, когато са откривали вкаменелости?

Любопитно Преди 10 минути

Находки са били използвани за потвърждаване на вече съществуващи легенди за гиганти, герои и чудовища

Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

Любопитно Преди 18 минути

Изглежда, че Мелания е имала предчувствие и го е описала подробно

Среднощен екшън в Павликени: Шофьор избяга от полицейска проверка и предизвика катастрофа

Среднощен екшън в Павликени: Шофьор избяга от полицейска проверка и предизвика катастрофа

България Преди 56 минути

При подаване на светлинен и звуков сигнал водачът не е изпълнил разпореждането и продължил движението си

.

Жилищните кредити у нас достигнаха 29,6 млрд. лв. – ръст от 27,4% за година

България Преди 1 час

Така домакинствата все по-осезаемо се превръщат в ключов играч в банковото кредитиране

Жертва на сексуално насилие призова Мъск да свали изображенията ѝ от X

Жертва на сексуално насилие призова Мъск да свали изображенията ѝ от X

Свят Преди 1 час

Илон Мъск заяви, че премахването на материали с насилие над деца е негов „основен приоритет“, когато придоби X

От „кучешка поза“ до „разбиване на масло“: Топ секс пози за изгаряне на калории

От „кучешка поза“ до „разбиване на масло“: Топ секс пози за изгаряне на калории

Любопитно Преди 1 час

Забавен „калкулатор за сексуална активност“ показва колко калории изгаряте във всяка поза

Първата чанта Birkin се продаде за рекордните 10 милиона долара

Първата чанта Birkin се продаде за рекордните 10 милиона долара

Любопитно Преди 1 час

Японският предприемач Шинсуке Сакимото е купувачът на емблематичния дамски аксесоар

,

ЕС с препоръка: България да засили социалното подпомагане

България Преди 1 час

Обезщетенията за безработица и социалните помощи са сред най-ниските у нас

Почина eмблематичният фотожурналист Георги Цветков - Гошоре

Почина eмблематичният фотожурналист Георги Цветков - Гошоре

България Преди 1 час

Скръбната вест съобщиха от Клуба на фоторепортерите

Президентът на Южна Корея И Дже Мьонг и президентът на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом

Доналд Тръмп към Сеул: Ще разговарям с Ким Чен-ун за мир на Корейския полуостров

Свят Преди 1 час

Президентите на САЩ и Южна Корея обсъдиха мира на Корейския полуостров

Истинската причина жените тайно да се възхищават на Кейти Прайс

Истинската причина жените тайно да се възхищават на Кейти Прайс

Свят Преди 1 час

Вече повече от две десетилетия тя остава озадачаваща, противоречива и, колкото и изненадващо да звучи, обичана фигура – особено сред британските жени

<p>Внимавайте с храната,&nbsp;стомашните вируси са активни в края на лятото</p>

Внимавайте къде и каква храна консумирате, стомашно-чревните вируси са активни в края на лятото

България Преди 1 час

Какви съвети даде епидемиологът д-р Христиана Бацелова

Какво ще е бъдещето на света в последната седмица на „Великият понеделник“

Какво ще е бъдещето на света в последната седмица на „Великият понеделник“

Любопитно Преди 1 час

Гласуването е активно, а всички участници в него могат да спечелят награди

"Съветвам ви, спасявайте се": Как се евакуират край Покровск

"Съветвам ви, спасявайте се": Как се евакуират край Покровск

Свят Преди 2 часа

Хората от региона се евакуират, макар повечето да не искат да заминават

Изтича срокът за възражения срещу изравнителните сметки за парно и топла вода

Изтича срокът за възражения срещу изравнителните сметки за парно и топла вода

България Преди 2 часа

Важно е потребителят да свери показанията на уредите в жилището си с тези, които топлинният счетоводител е вписал в изравнителната сметка

Трима души загинаха при катастрофа с хеликоптер на остров Уайт

Трима души загинаха при катастрофа с хеликоптер на остров Уайт

Свят Преди 2 часа

Пилотът е успял да приземи машината извън населените райони, избягвайки по-големи щети

Всичко от днес

От мрежата

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Скръбна вест за Райна Кабаиванска – оперната прима загуби своя съпруг

Edna.bg

Денислава от "Игри на волята" показа новото си гадже в СНИМКИ с народни носии

Edna.bg

Николета блесна полугола из софийските улици

Gong.bg

Антъни Гордън се извини публично на Ван Дайк

Gong.bg

Желязков обяви предложението на МС за главен секретар на МВР

Nova.bg

Протестът за починалата родилка в Русе ескалира: Близки нахлуха в болницата

Nova.bg