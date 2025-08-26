Свят

Рязка ескалация: Тръмп уволни един от седемте членове на борда на директорите

Той обвини Лиза Кук в злоупотреби и поиска по-ниски лихви

26 август 2025, 07:05
Джокович стартира US Open с победа и нов исторически рекорд

Украйна осъди Уди Алън за участие във филмов фестивал в Москва

Върховният лидер на Иран с остра критика към Доналд Тръмп

Снуп Дог разкритикува филм на Disney

Смъртоносен израелски удар по болница в Газа, загинали са журналисти

Смъртоносен паразит, който яде плът, е открит за първи път при човек в САЩ

Зеленски благодари на Тръмп за

Зеленски благодари на Тръмп за "милите думи" по случай Деня на независимостта на Украйна
Истината за Тръмп и Епстийн - черешката на дистопичната торта

А мериканският президент Доналд Тръмп отстрани Лиса Кук – член на Управителния съвет на Федералния резерв (УФР) на САЩ. Действие, което се счита за рязка ескалация на усилията му да засили контрола си върху институцията, сочена за независима от политиката, предаде "Асошиейтед прес".

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп обяви, че уволнява Кук заради обвинения, че е извършила измама с ипотечен кредит.

Миналата седмица обвиненията срещу нея бяха отправени от директора на Федералната агенция за жилищно финансиране Бил Пюлт, който твърди, че Кук е подавала неверни данни в кредитни заявления, за да получи по-благоприятни условия. По думите му през 2021 г. тя е посочила две жилища като основни, а лихвите по ипотечните кредити често са по-високи за втори жилища или такива, които ще се отдават под наем, отбелязва АП.

Съобщението на президента дойде няколко дни след като Кук заяви, че няма да се оттегли, въпреки призива на Тръмп да подаде оставка.

Управителният съвет на Федералния резерв се състои от седем членове, което означава, че ходът на Тръмп може да има сериозни икономически и политически последици.

Въпреки че президентът твърди, че има конституционните правомощия да отстрани Кук, решението повдига въпроси за независимостта на УФР.

Уволнението вероятно ще доведе до съдебни дела, като на Кук може да бъде позволено да остане на поста си, докато делото тече.

Това е поредният опит на администрацията на Белия дом да засили контрола над една от малкото останали независими агенции във Вашингтон. Тръмп многократно е критикувал председателя на УФР Джером Пауъл за това, че не е намалил краткосрочния лихвен процент, и дори е заплашвал да го уволни, припомня АП.

Източник: Валерия Динкова, БТА    
Очаква ни хладен вторник, но идва затопляне

26 август: Когато историята горя – Партийният дом в пламъци

Продължава борбата за живота на 4-годишния Мартин, пометен от АТВ в Слънчев бряг

Рязка ескалация: Тръмп уволни един от седемте членове на борда на директорите

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Как да разберем дали кучето ни има температура без термометър

<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Последни новини

Министърът на регионалното развитие и АПИ проверяват строителството на АМ "Хемус"

България Преди 17 минути

Най-късно до края на септември предстои да бъде пуснат в експлоатация лотът между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци"

Откриват нова детска градина в Костинброд

България Преди 33 минути

В нея са обособени шест групи – четири градински и две яслени, които ще приемат общо 128 деца

Русия разполага стелт изтребители на фронтовата линия близо до Китай

Свят Преди 59 минути

Китай се превърна във втората страна след САЩ, която развива два вида стелт изтребители - J-20 и J-35A

Тръмп каза, че би могъл да разположи войници в Чикаго

Свят Преди 8 часа

Тръмп: Може да чакаме, а може и да не чакаме

Тръмп заплаши Русия с „много големи последици“

Свят Преди 9 часа

Тръмп посочи, че Путин изпитва „огромната неприязън“ към украинския президент

Украйна осъди руски агент на 15 години затвор

Свят Преди 9 часа

Докато се е преструвал, че е жена, агентът е опитвал да установи координатите на евентуални цели за удари

Проверяват отново полицаите от инцидента с АТВ в Слънчев бряг

България Преди 10 часа

Проверката е във връзка със сигнал от близки на пострадалите

Жестока мода в Турция - операции за намаляване на ръста

Свят Преди 10 часа

По време на процеса на заздравяване трябва да се използва проходилка или инвалидна количка

Издирват жена, изчезнала в района на „Горна баня"

България Преди 11 часа

Излязла да се разходи без телефон и без документи в неделя

Армията призовава Нетаняху да приеме споразумението за заложниците

Свят Преди 11 часа

Армията е създала условията за сделка за заложниците, сега всичко е в ръцете на Нетаняху

300 000 лв. обезщетение за смъртта на Сияна

България Преди 12 часа

Той апелира застрахователите да платят и останалите суми

Клингбайл: Топката е в полето на Владимир Путин

Свят Преди 13 часа

Вицеканцлерът каза, че Германия ще “поеме отговорност“ за предоставянето на гаранции за сигурност

Задържаха учител за блудство с дете

България Преди 13 часа

Детето е негова ученичка

Германия повдигна обвинения на американец за шпионаж в полза на Китай

Свят Преди 14 часа

Американският гражданин е обвинен, че е предлагал военни тайни на Пекин

Откриха тялото на милионер на дъното на Мраморно море

Свят Преди 14 часа

Халит Юкай беше собственик на корабостроителна фирма

Млад мъж загина при катастрофа в Пазарджишко

България Преди 14 часа

Колата напуснала платното за движение и се блъснала в стоманобетонен стълб

