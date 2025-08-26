Суперзвездата Тейлър Суифт обяви, че е сгодена

С уперзвездата Тейлър Суифт обяви, че е сгодена за партньора си Травис Келси, предаде Би Би Си.

В публикация в Инстаграм във вторник Суифт написа: „Вашият учител по английски и вашият учител по физическо се женят.“

Тя придружи публикацията със снимки, на които звездата на "Канзас Сити Чийфс" Келси предлага брак на Суифт.

Снимките показват двойката прегърната и държаща се за ръце, показвайки диамантения ѝ годежен пръстен.

Съобщението идва само дни след като певицата даде рядък поглед върху връзката си с Келси по време на дългоочаквана поява в неговия подкаст.