Кой е Джей Кери? Ветеранът, който изгори американското знаме

22-годишен ветеран от армията на САЩ беше арестуван близо до Белия дом, след като запали американското знаме в понеделник - часове след като президентът Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, целяща да накаже хората, които горят националния флаг.

Джей Кери, пенсиониран боен ветеран и носител на ордена "Бронзова звезда", беше задържан след инцидента в парка "Лафайет", съобщи FOX5.

Защо това е важно

Върховният съд на САЩ постанови през 1989 г. в делото Texas v. Johnson с решение 5 на 4, в което и покойният съдия Антонин Скалия, считан за консервативна икона, беше в мнозинството, че горенето на знамето е защитено от Първата поправка като легитимна политическа изява.

Новата заповед на Тръмп, макар и да признава решението на съда, предвижда възможност за наказателно преследване, ако паленето на знаме "вероятно подбужда към незабавни беззакония" или представлява "обидни думи, които провокират насилие".

Правозащитници и конституционни експерти поставиха под въпрос както законността, така и смисъла на този ход.

This is replacing a previous post: A Veteran was detained outside of the White House by Secret Service after burning an American flag. pic.twitter.com/kXL5gPc2aj — The Bulwark (@BulwarkOnline) August 26, 2025

Какво се знае

В публикувани в социалните мрежи видеа Кери казва на минувачи, че заповедта на Тръмп нарушава Първата поправка.

"Служих повече от 20 години в армията на Съединените щати," заявява той. "Бих се за всяко ваше право да се изразявате така, както смятате за нужно. Това е право, гарантирано от Първата поправка - да изгориш американското знаме."

Той добавя: "Правя го за всеки един от вас, американски граждани. Горим това знаме в протест срещу президента, който смята, че може да прави каквито закони пожелае, независимо дали са законни или не."

Кери вече е стана известен през март, когато на среща с избиратели в Северна Каролина отправи остри думи към републиканеца Чък Едуардс заради съкращения на администрацията на Тръмп. Тогава той извика: "Върши си работата!", "Нямаш право да правиш това!" и ругатни. Впоследствие заяви пред Asheville Watchdog, че е искал да привлече внимание и че хората трябва да отстояват правата си.

Според медията Кери е регистриран демократ, служил е в танковите части по време на операция "Пустинна буря" в Ирак, както и в Афганистан и Босна. През 2022 г. се кандидатира за мястото на Едуардс в Конгреса, но загуби в първичните избори на Демократическата партия.

Какво казват

Президентът Доналд Тръмп заяви в понеделник:

"Когато се гори американското знаме, това предизвиква безредици на ниво, каквото никога не сме виждали. Хората полудяват. Гориш знаме - получаваш една година в затвора. Не десет, не един месец. Една година. И влиза в досието ти."

Говорителката на Белия дом Тейлър Роджърс каза пред Newsweek , че президентът "няма да позволи американското знаме, специален символ на величието на страната, да бъде използвано като инструмент за подбуждане на насилие и безредици, застрашаващи сигурността на обикновените американци".

Боб Корн-Ривър, главен юрисконсулт на организацията Foundation for Individual Rights and Expression, заяви:

"Президентът Тръмп може да вярва, че има властта да пренапише Първата поправка с един подпис, но няма такава. Горенето на знамето като форма на политически протест е защитено от Конституцията. Това не е новина. Хора могат да бъдат съдени за палене на огън там, където е забранено, но правителството не може да наказва защитена форма на изразяване, дори ако мнозина, включително президентът, я смятат за "обидна и провокативна."

Според съобщение на полицията:

"Около 18:30 часа един човек беше арестуван в парк "Лафайет" за нарушение на наредба 36 CFR 2.13(a)(1), която забранява паленето на огън."

Какво следва

Кери беше освободен в понеделник вечерта.

В публикувано в TikTok видео той разказа, че е бил задържан няколко часа и освободен след обвинение в "палене на огън в парк".

"Направих това в протест срещу изпълнителната заповед на Доналд Тръмп, с която се твърди, че е незаконно да гориш американското знаме. Той не може да създава такива заповеди и аз исках да го поставя на изпитание. Ето защо го направих. И не съм в затвора за една година", заяви Кери.