Кой е Джей Кери? Ветеранът, който изгори американското знаме

Върховният съд на САЩ постанови през 1989 г., че горенето на знамето е защитено от Първата поправка като легитимна политическа изява

26 август 2025, 17:20
Кой е Джей Кери? Ветеранът, който изгори американското знаме
22-годишен ветеран от армията на САЩ беше арестуван близо до Белия дом, след като запали американското знаме в понеделник - часове след като президентът Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, целяща да накаже хората, които горят националния флаг.

Джей Кери, пенсиониран боен ветеран и носител на ордена "Бронзова звезда", беше задържан след инцидента в парка "Лафайет", съобщи FOX5.

Върховният съд на САЩ постанови през 1989 г. в делото Texas v. Johnson с решение 5 на 4, в което и покойният съдия Антонин Скалия, считан за консервативна икона, беше в мнозинството, че горенето на знамето е защитено от Първата поправка като легитимна политическа изява.

Новата заповед на Тръмп, макар и да признава решението на съда, предвижда възможност за наказателно преследване, ако паленето на знаме "вероятно подбужда към незабавни беззакония" или представлява "обидни думи, които провокират насилие".

Правозащитници и конституционни експерти поставиха под въпрос както законността, така и смисъла на този ход.

В публикувани в социалните мрежи видеа Кери казва на минувачи, че заповедта на Тръмп нарушава Първата поправка.

"Служих повече от 20 години в армията на Съединените щати," заявява той. "Бих се за всяко ваше право да се изразявате така, както смятате за нужно. Това е право, гарантирано от Първата поправка - да изгориш американското знаме."

Той добавя: "Правя го за всеки един от вас, американски граждани. Горим това знаме в протест срещу президента, който смята, че може да прави каквито закони пожелае, независимо дали са законни или не."

Кери вече е стана известен през март, когато на среща с избиратели в Северна Каролина отправи остри думи към републиканеца Чък Едуардс заради съкращения на администрацията на Тръмп. Тогава той извика: "Върши си работата!", "Нямаш право да правиш това!" и ругатни. Впоследствие заяви пред Asheville Watchdog, че е искал да привлече внимание и че хората трябва да отстояват правата си.

Според медията Кери е регистриран демократ, служил е в танковите части по време на операция "Пустинна буря" в Ирак, както и в Афганистан и Босна. През 2022 г. се кандидатира за мястото на Едуардс в Конгреса, но загуби в първичните избори на Демократическата партия.

Президентът Доналд Тръмп заяви в понеделник:

"Когато се гори американското знаме, това предизвиква безредици на ниво, каквото никога не сме виждали. Хората полудяват. Гориш знаме - получаваш една година в затвора. Не десет, не един месец. Една година. И влиза в досието ти."

Говорителката на Белия дом Тейлър Роджърс каза пред Newsweek, че президентът "няма да позволи американското знаме, специален символ на величието на страната, да бъде използвано като инструмент за подбуждане на насилие и безредици, застрашаващи сигурността на обикновените американци".

Боб Корн-Ривър, главен юрисконсулт на организацията Foundation for Individual Rights and Expression, заяви:

"Президентът Тръмп може да вярва, че има властта да пренапише Първата поправка с един подпис, но няма такава. Горенето на знамето като форма на политически протест е защитено от Конституцията. Това не е новина. Хора могат да бъдат съдени за палене на огън там, където е забранено, но правителството не може да наказва защитена форма на изразяване, дори ако мнозина, включително президентът, я смятат за "обидна и провокативна."

Според съобщение на полицията:

"Около 18:30 часа един човек беше арестуван в парк "Лафайет" за нарушение на наредба 36 CFR 2.13(a)(1), която забранява паленето на огън."

Кери беше освободен в понеделник вечерта.

В публикувано в TikTok видео той разказа, че е бил задържан няколко часа и освободен след обвинение в "палене на огън в парк".

"Направих това в протест срещу изпълнителната заповед на Доналд Тръмп, с която се твърди, че е незаконно да гориш американското знаме. Той не може да създава такива заповеди и аз исках да го поставя на изпитание. Ето защо го направих. И не съм в затвора за една година", заяви Кери.

Източник: Newsweek    
