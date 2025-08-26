Президентът на Южна Корея: Екипът ми се страхуваше от "момент като този на Зеленски" по време на срещата в Белия дом

Разказ на български лекар за удара по болница в Газа с над 20 жертви

Русия усвоява нов тип дронове, които не могат да бъдат заглушавани

П резидентът на Южна Корея Лий Дже-мьон разкри в понеделник вечерта, че екипът му се е притеснявал, че по време на първата му среща с президента Доналд Тръмп в Белия дом може да възникне "момент като този на Зеленски". Причината били коментари на Тръмп в социалните мрежи по-рано същия ден, поставящи под въпрос демокрацията в Южна Корея.

(Във видеото: Хан Док Су подаде оставка и обяви кандидатурата си за президентските избори в Южна Корея през юни)

Въпреки това Лий отбеляза, че срещата е преминала "по-добре, отколкото съм очаквал". Той разказа пред аудитория в мозъчния тръст Center for Strategic and International Studies във Вашингтон, че разговорът е задълбочил разбирането му за позициите на Тръмп, получил е окуражаване и срещата е продължила извън предвиденото време.

Новият президент, избран през юни, увери, че е бил сигурен преди срещата, че "няма да се окажа в ситуация като тази на украинския президент Володимир Зеленски", който по-рано тази година бе публично изправен пред Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс в Овалния кабинет. "Причината е, че бях прочел книгата на Тръмп "Изкуството на сделката", добави Лий.

Тръмп засили вниманието преди срещата, като публикува в социалната мрежа Truth Social: "КАКВО СЕ СЛУЧВА В ЮЖНА КОРЕЯ? Изглежда като чистка или революция. Не можем да позволим това и да правим бизнес там. Днес ще се срещна с новия президент в Белия дом. Благодаря за вниманието!" По-късно той каза пред медиите, че е "чул лоши неща" за вътрешнополитическата ситуация.

Ли обаче уточни, че разговорът с Тръмп се е съсредоточил върху укрепването на икономическите връзки между двете държави и модернизирането на двустранния съюз, за да бъде по-взаимноизгоден и ориентиран към бъдещето, съобразно променящата се сигурност.

Президентът не разкри подробности за устното търговско споразумение, постигнато миналия месец, което определя 15% тарифен праг върху южнокорейските стоки в замяна на обещание за над 350 милиарда долара инвестиции и допълнителни 100 милиарда долара за покупки на енергийни ресурси.

Тръмп намекна, че южнокорейската страна е искала повторни преговори по някои условия на сделката, но подчерта, че САЩ няма да отстъпят. "Имаше някои проблеми с това, но ние се държахме твърдо. Сделката ще бъде изпълнена както е договорено", каза той, цитиран от Politico .

South Korea's president says staff feared a ‘Zelenskyy moment’ at White House meeting https://t.co/ctESHrpFWH — POLITICO (@politico) August 26, 2025

През деня стана ясно, че южнокорейски компании инвестират в САЩ. Amazon обяви партньорство с южнокорейски фирми за изграждане на малки ядрени реактори чрез стартъпа X-energy на стойност 50 милиарда долара. Boeing и GE Aerospace подписаха сделка за 50 милиарда долара с Korean Air за 103 самолета Boeing.

Тези инвестиции се добавят към планираното посещение на Лий във Филаделфия, където се намира корабостроителница, закупена през декември от южнокорейска компания. Администрацията разчита на тези инвестиции, за да съживи американската корабостроителна индустрия. "Корейската корабостроителна индустрия, с най-силните способности в света, ще донесе ренесанс на американското корабостроене и ще създаде нов исторически поврат за взаимното благополучие", заяви Лий.

Той подчерта и важността на военния съюз с САЩ срещу нарастващата ядрена заплаха от Северна Корея. Лий увери, че Сеул няма намерение да разработва собствен ядрен арсенал, но предупреди, че усилията на Пхенян да създаде междуконтинентални балистични ракети с ядрени бойни глави представляват сериозна международна заплаха. "На Корейския полуостров има баланс на страха, но ситуацията се влошава", каза той.

При разговорите с американския президент Ли не прави компромиси относно отношенията с Китай, като подчерта, че страната му поддържа връзки с втория по големина световен икономически и геополитически играч. "Корея в момента е до известна степен извън контрола на американските износни и вериги за доставки спрямо Китай, но тъй като сме географски много близо до Китай, поддържаме нашите отношения с тях", каза Ли.