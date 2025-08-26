Свят

Президентът на Южна Корея: Екипът ми се страхуваше от "момент като този на Зеленски" по време на срещата в Белия дом

При разговорите с американския президент Ли не прави компромиси относно отношенията с Китай

26 август 2025, 12:11
Русия усвоява нов тип дронове, които не могат да бъдат заглушавани

Русия усвоява нов тип дронове, които не могат да бъдат заглушавани
ЕС с все по-малко санкционни възможности срещу Путин - залага надежди на Тръмп

ЕС с все по-малко санкционни възможности срещу Путин - залага надежди на Тръмп
От Киев до Сувалкския коридор - блатата се завръщат като отбранителен щит на Европа

От Киев до Сувалкския коридор - блатата се завръщат като отбранителен щит на Европа
Разказ на български лекар за удара по болница в Газа с над 20 жертви

Разказ на български лекар за удара по болница в Газа с над 20 жертви
Огромна пясъчна буря връхлетя щат Аризона (ВИДЕО)

Огромна пясъчна буря връхлетя щат Аризона (ВИДЕО)
Рязка ескалация: Тръмп уволни един от седемте членове на борда на директорите

Рязка ескалация: Тръмп уволни един от седемте членове на борда на директорите
Джокович стартира US Open с победа и нов исторически рекорд

Джокович стартира US Open с победа и нов исторически рекорд
Украйна осъди Уди Алън за участие във филмов фестивал в Москва

Украйна осъди Уди Алън за участие във филмов фестивал в Москва

П резидентът на Южна Корея Лий Дже-мьон разкри в понеделник вечерта, че екипът му се е притеснявал, че по време на първата му среща с президента Доналд Тръмп в Белия дом може да възникне "момент като този на Зеленски". Причината били коментари на Тръмп в социалните мрежи по-рано същия ден, поставящи под въпрос демокрацията в Южна Корея.

(Във видеото: Хан Док Су подаде оставка и обяви кандидатурата си за президентските избори в Южна Корея през юни)

Въпреки това Лий отбеляза, че срещата е преминала "по-добре, отколкото съм очаквал". Той разказа пред аудитория в мозъчния тръст Center for Strategic and International Studies във Вашингтон, че разговорът е задълбочил разбирането му за позициите на Тръмп, получил е окуражаване и срещата е продължила извън предвиденото време.

Новият президент, избран през юни, увери, че е бил сигурен преди срещата, че "няма да се окажа в ситуация като тази на украинския президент Володимир Зеленски", който по-рано тази година бе публично изправен пред Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс в Овалния кабинет. "Причината е, че бях прочел книгата на Тръмп "Изкуството на сделката", добави Лий.

Тръмп засили вниманието преди срещата, като публикува в социалната мрежа Truth Social: "КАКВО СЕ СЛУЧВА В ЮЖНА КОРЕЯ? Изглежда като чистка или революция. Не можем да позволим това и да правим бизнес там. Днес ще се срещна с новия президент в Белия дом. Благодаря за вниманието!" По-късно той каза пред медиите, че е "чул лоши неща" за вътрешнополитическата ситуация.

Ли обаче уточни, че разговорът с Тръмп се е съсредоточил върху укрепването на икономическите връзки между двете държави и модернизирането на двустранния съюз, за да бъде по-взаимноизгоден и ориентиран към бъдещето, съобразно променящата се сигурност.

Президентът не разкри подробности за устното търговско споразумение, постигнато миналия месец, което определя 15% тарифен праг върху южнокорейските стоки в замяна на обещание за над 350 милиарда долара инвестиции и допълнителни 100 милиарда долара за покупки на енергийни ресурси.

Тръмп намекна, че южнокорейската страна е искала повторни преговори по някои условия на сделката, но подчерта, че САЩ няма да отстъпят. "Имаше някои проблеми с това, но ние се държахме твърдо. Сделката ще бъде изпълнена както е договорено", каза той, цитиран от Politico.

През деня стана ясно, че южнокорейски компании инвестират в САЩ. Amazon обяви партньорство с южнокорейски фирми за изграждане на малки ядрени реактори чрез стартъпа X-energy на стойност 50 милиарда долара. Boeing и GE Aerospace подписаха сделка за 50 милиарда долара с Korean Air за 103 самолета Boeing.

Тези инвестиции се добавят към планираното посещение на Лий във Филаделфия, където се намира корабостроителница, закупена през декември от южнокорейска компания. Администрацията разчита на тези инвестиции, за да съживи американската корабостроителна индустрия. "Корейската корабостроителна индустрия, с най-силните способности в света, ще донесе ренесанс на американското корабостроене и ще създаде нов исторически поврат за взаимното благополучие", заяви Лий.

Той подчерта и важността на военния съюз с САЩ срещу нарастващата ядрена заплаха от Северна Корея. Лий увери, че Сеул няма намерение да разработва собствен ядрен арсенал, но предупреди, че усилията на Пхенян да създаде междуконтинентални балистични ракети с ядрени бойни глави представляват сериозна международна заплаха. "На Корейския полуостров има баланс на страха, но ситуацията се влошава", каза той.

При разговорите с американския президент Ли не прави компромиси относно отношенията с Китай, като подчерта, че страната му поддържа връзки с втория по големина световен икономически и геополитически играч. "Корея в момента е до известна степен извън контрола на американските износни и вериги за доставки спрямо Китай, но тъй като сме географски много близо до Китай, поддържаме нашите отношения с тях", каза Ли.

Източник: Politico    
Отношения Южна Корея-САЩ Доналд Тръмп Ли Джае Мьонг Търговско споразумение Инвестиции Моментът Зеленски Ядрена заплаха Северна Корея
Последвайте ни

По темата

"Пирогов": 4-годишния Мартин, пометен от АТВ в Слънчев бряг, остава в кома

Полет от Лондон кацна аварийно на отдалечено летище в Русия

Полет от Лондон кацна аварийно на отдалечено летище в Русия

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

"Плаках с глас няколко часа": Григор Димитров проговори за контузията си от "Уимбълдън"

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

pariteni.bg
Електрическите коли сами са си виновни, че няма интерес към тях

Електрическите коли сами са си виновни, че няма интерес към тях

carmarket.bg
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Ексклузивно

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 1 ден
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
Ексклузивно

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 1 ден
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
Ексклузивно

„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 1 ден
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Ексклузивно

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъж към жена си: – Колко време ти трябва да се приготвиш? – Само пет минути! – Това е добре. – ...След като сиизм ия…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>От хороскопа до Холивуд: Девите сред звездите</p>

От хороскопа до Холивуд: Девите сред звездите

Любопитно Преди 22 минути

Умението им да съчетават разум и чувствителност ги прави едни от най-надеждните и ценени приятели и партньори в зодиака

<p>Как &quot;ягодовите войници&quot; на Тайван се подготвят за война с Китай</p>

Актьорска игра и изкуствена кръв: Как "ягодовите войници" на Тайван се подготвят за война с Китай

Свят Преди 30 минути

„Имаме нужда от тези учения. Китай е реална заплаха“

Студентите, блокирали Философския факултет в Нови Сад, бяха изведени от сградата

Студентите, блокирали Философския факултет в Нови Сад, бяха изведени от сградата

Свят Преди 50 минути

В момента пред факултета има няколко студенти и граждани

Прокуратурата разследва незаконни гонки на Околовръстното в София

Прокуратурата разследва незаконни гонки на Околовръстното в София

България Преди 57 минути

Нерегламентираните състезания са породили съмнения за осъществено умишлено престъпление

Водно торнадо е засечено над Черно море

Водно торнадо е засечено над Черно море

България Преди 1 час

За нашия регион водното торнадо не е чак толкова рядко срещано явление

Какво са мислили древните хора, когато са откривали вкаменелости?

Какво са мислили древните хора, когато са откривали вкаменелости?

Любопитно Преди 1 час

Находки са били използвани за потвърждаване на вече съществуващи легенди за гиганти, герои и чудовища

Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

Любопитно Преди 1 час

Изглежда, че Мелания е имала предчувствие и го е описала подробно

Каролин Дариан

Дъщерята на Жизел Пелико: „Майка ми не е икона, никога няма да ѝ простя“

Свят Преди 1 час

Каролин Дариан, на 46 години, казва, че е огорчена от факта, че майка ѝ не вярва на нейните твърдения, че баща ѝ я е дрогирал и изнасилил

Назначават нов заместник-министър на правосъдието

Назначават нов заместник-министър на правосъдието

България Преди 1 час

Стоян Лазаров влиза в екипа на Георги Георгиев

<p>Тази напитка може да провали почивката ви</p>

Експерти разкриват коя е напитката, която може да провали почивката ви

Любопитно Преди 2 часа

От коктейли до фрешове – качеството на водата се различава в отделните страни и може да изложи туристите на риск от заболяване

Среднощен екшън в Павликени: Шофьор избяга от полицейска проверка и предизвика катастрофа

Среднощен екшън в Павликени: Шофьор избяга от полицейска проверка и предизвика катастрофа

България Преди 2 часа

При подаване на светлинен и звуков сигнал водачът не е изпълнил разпореждането и продължил движението си

.

Жилищните кредити у нас достигнаха 29,6 млрд. лв. – ръст от 27,4% за година

България Преди 2 часа

Така домакинствата все по-осезаемо се превръщат в ключов играч в банковото кредитиране

Жертва на сексуално насилие призова Мъск да свали изображенията ѝ от X

Жертва на сексуално насилие призова Мъск да свали изображенията ѝ от X

Свят Преди 2 часа

Илон Мъск заяви, че премахването на материали с насилие над деца е негов „основен приоритет“, когато придоби X

<p>Ето кого ще предложи МС за&nbsp;главен секретар на МВР</p>

МС ще предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

България Преди 2 часа

Това съобщи премиерът Росен Желязков

От „кучешка поза“ до „разбиване на масло“: Топ секс пози за изгаряне на калории

От „кучешка поза“ до „разбиване на масло“: Топ секс пози за изгаряне на калории

Любопитно Преди 2 часа

Забавен „калкулатор за сексуална активност“ показва колко калории изгаряте във всяка поза

Зоуи Кравиц

Ето я новата звездна двойка – Хари Стайлс и Зоуи Кравиц

Любопитно Преди 2 часа

Дваойката е била снимана да се наслаждава на романтична разходка в Италия

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Какво ще стане с тялото ти, ако ядеш 2 шепи шамфъстък на ден

Edna.bg

Скръбна вест за Райна Кабаиванска – оперната прима загуби своя съпруг

Edna.bg

Лудогорец продаде футболист в шампиона на Мароко, обявиха, че прибират солидна сума

Gong.bg

Предложиха куп играчи на Левски

Gong.bg

Дете е с опасност за живота след падане от електрическо колело във Видинско

Nova.bg

Желязков обяви предложението на МС за главен секретар на МВР

Nova.bg