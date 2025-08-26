Република Молдова: Тежко историческо бреме, несигурно бъдеще

О тхвърлила тежкото историческо бреме от продължително руско и съветско господство, от 1991 г. насам Република Молдова търси своя собствен път като "втора румънска държава". Русия не желае да допусне подобно нещо, съобщи Deutsche Welle.

От началото на руската война срещу Украйна през февруари 2022 година Молдова все по-често попада във фокуса на общественото внимание. В началото на 2022 година изглеждаше сякаш Русия скоро може да нападне и тази страна. Евентуалното окупиране на Молдова, която трудно би могла да се защити, би изправило Украйна пред нов фронт, а Русия би имала възможност да стигне до югоизточната граница на НАТО и ЕС.

По тази причина европейските политици обърнаха безпрецедентно внимание на Молдова. През юни 2022 година заедно с Украйна тя получи статут на кандидатка за членство в ЕС. Военната подкрепа за страната, включително от Германия, не закъсня. А на 27 август 2025 година канцлерът Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон и полският му колега Доналд Туск посетиха Молдова.

Молдова, която обяви своята независимост на 27 август 1991 година, все пак си остава твърде непозната за мнозина. Защо официалният език в Република Молдова е румънски? За какво става въпрос в конфликта в Приднестровието? И кои са гагаузите? Ето отговорите на някои от най-важните въпроси.

Как Молдова стана независима страна

По-голямата част от територията на днешна Молдова - между реките Днестър и Прут - са принадлежали на някогашното Княжество Молдова. Историческото име на тази територия е Бесарабия и произлиза от средновековната династия Басараб.

През 1812 година Русия анексира територията и до 1917 година тя е част от Руската империя. В края на 1917 г. е провъзгласена Молдовска република, независима от Русия. Година по-късно тя обявява присъединяването си към Румъния. В резултат на пакта между Хитлер и Сталин, през 1940 г. Сталин отново анексира Бесарабия и я превръща в съветска република, заедно с части от вече съществуващата Молдовска автономна съветска република на източния бряг на Днестър. На 27 август 1991 г., няколко дни след пуча срещу Горбачов в Москва, тя обявява своята независимост.

Молдавия или Република Молдова?

Името „Молдавия“ днес не се използва, защото напомня за съветското наименование на републиката и репресиите, депортациите и масовите убийства по времето на Сталин.

Молдовски или румънски език?

Населението на Молдова е около 3,4 милиона души. Те говорят диалект на румънския език. Най-голямата малцинствена група в страната са украинците, следвани от гагаузи, руснаци, българи и роми. В Молдова живеят и малки групи поляци и германци.

Молдовският не е признат като отделен език. Въпреки това до 2023 година административният език в страната беше упоменат като „молдовски“ в конституцията. Някои от бившите държавни ръководители на Молдова подчертаваха, че говорят молдовски, а не румънски. Още през 2013 година обаче Конституционният съд на страната реши, че името на езика е румънски.

След обявяването на независимостта през 1991 година в градовете и в много региони на страната в обществените разговори доминираше руският, докато румънският се приемаше по-скоро като неофициален. Дискриминация на рускоговорящите няма и не е имало. Въпреки че владеенето на румънски език е задължително за държавните служители и за част от професиите в публичния сектор, някои все още не изпълняват това изискване. Молдовската държава обаче не налага санкции и предлага безплатни курсове по румънски език.

Какъв е конфликтът в Приднестровието?

В годините между 1989 и 1991г. в Молдовската съветска социалистическа република се надига сериозно национално движение, свързано с румънските корени. В този период се обособяват две крила на комунистическата партия - реформаторите настояват за връщане към старата идентичност, докато останалите продължават да са верни на Москва. Именно те налагат сепаратистки режим в Приднестровието още преди Молдова да обяви независимост и се аргументират с обвинения за дискриминация на рускоговорящите и несъгласие с евентуално присъединяване към Румъния.

Когато през пролетта на 1992 г. армията и силите за сигурност на Република Молдова се опитват да свалят сепаратистите от власт, руските военни сили, разположени в Приднестровието още от съветски времена, се намесват. Така Русия започна първата си постсъветска война срещу независима държава.

Сраженията спират през лятото на 1992 година, а след примирието в Приднестровието се налага един подобен на диктатура режим, който и до днес не е признат от международната общност, включително и от Русия. Той се организира и управлява политически и икономически от бивши и някои все още действащи руски офицери от службите.

Доскоро режимът се финансираше основно от руски доставки на газ, които се плащаха от Република Молдова. След почти пълното им прекратяване от началото на 2025 г. обаче, бъдещето на региона е несигурно.

Въпреки че молдовците са мнозинството от населението и в Приднестровието, единственият език, който се използва там, е руският. В Приднестровието писането с латинска азбука е забранено.

Кои са гагаузите?

Гагаузите са тюркоезична група с православно вероизповедание, която наброява около 200 000 души. Близо 150 000 от тях живеят в Южна Молдова, където се преселват през 18 и 19 век от земи на територията на днешна България. След обявяването на независимост в Молдова през 1991 година сред техните представители също имаше редица стремежи за отделяне, които бяха прекъснати с гарантирането на автономен статус през 1994 година. Автономията дава големи права на местните власти - само по отношение на външната политика, сигурността и валутната политика на Гагаузия решенията се взимат от централната власт в Кишинев.

Въпреки че гагаузите са били жертва на руските и съветски политики на асимилация и репресии, днес по-голямата част от тях говорят руски език и са проруски настроени, което води и до конфликти с централното управление на Молдова.

Десетилетия наред вносът на руски газ и износът на селскостопански продукти към Русия бяха лостовете, чрез които Кремъл диктуваше политиката на Република Молдова. Тези възможности обаче вече не съществуват, тъй като страната се откъсна икономически от Москва.

През последните години Русия засили хибридната си и пропагандна война чрез проруски партии и политици като Илан Шор. Оспорваните резултати от референдума за интеграция към ЕС през есента на 2024 г. демонстрирахаколко успешна е Русия в тези си методи за влияние.

Ще се обединят ли Молдова и Румъния?

Около 860 000 молдовци имат и румънско гражданство - една четвърт от цялото население – сред тях е и президентката Мая Санду. Основната причина за това е свободата за пътуване и работа на територията на Европейския съюз. Присъединяване на Молдова към Румъния обаче не е на дневен ред. Според допитване от тази година около 60% от гражданите на страната са против.

В Румъния е широко разпространено чувството за културно превъзходство над молдовците, а в Република Молдова все още се пази споменът за времето на Велика Румъния, когато Бесарабия се е смятала за изостанала провинция и място, където държавните служители са били премествани за наказание. Но поради общата си история, култура и език, пътищата на двете държави ще се приближават все повече в бъдеще - дали това ще доведе до обединение в дългосрочен план не е ясно.