Момичета скочиха от движещ се влак край Клисура

Д ве момичета – на 20 и 21 г., са скочили от движещ се влак в Клисура, съобщиха пред БТА от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Около 13:30 ч. днес на телефон 112 е получено обаждане за инцидента. От полицията посочиха че, момичетата е трябвало да слязат в Клисура, но не са успели да отворят вратата на вагона. След като най-накрая са успели, са решили да скочат, но влакът вече е набирал скорост.

Двете момичета са настанени в болница в Пловдив. Едното е с по-тежки наранявания и още веднага след пристигането на медицинския екип е откарано в болница. Другото момиче е било малко по-добре, но и то по-късно е транспортирано в лечебно заведение.

Уведомена е Районната прокуратура в Пловдив и по случая е образувано досъдебно производство.