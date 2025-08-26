Разказ на български лекар за удара по болница в Газа с над 20 жертви

Смъртоносен паразит, който яде плът, е открит за първи път при човек в САЩ

Н ай-малко 20 души бяха убити при израелски удари над болница в Ивицата Газа в понеделник. Сред жертвите има и журналисти от големи световни медии. При атаката има и много ранени.

Израелската армия потвърди за атаката срещу болницата и обяви, че е започнало разследване.

Смъртоносен израелски удар по болница в Газа, загинали са журналисти

В ударения медицински комплекс „Насер” – единствената голяма болница, останала в южната част на Газа, помага и български лекар. Това е д-р Миглена Ангелова-Чи. Тя е анестезиолог-реаниматор. Била в болницата малко преди нападението, съобщава NOVA.

„Вчера в 09:00 часа нашата група напусна болницата, за да присъства на задължително обучение”, разказа д-р Ангелова пред NOVA. По думите ѝ не е имало предупреждение, че може да има атака.

Отива на обучението и разбира за ударите по интернет, докато е в лекцията. „Беше много стресиращо”, призна тя.

Това е втората ѝ мисия в Газа. Когато била през май, отново имало атака към болницата. „След това беше атакувана през юни. Атакувана е между 5 и 6 пъти за последните 4 месеца. Това повече изглежда като рутинна цел, отколкото като случайност”, заяви д-р Ангелова.

След двоен удар по болница Бенямин Нетаняху каза: Трагичен инцидент

„Бомбардировката е била около 10:00 часа. Болницата е работила в пълния си капацитет. Правили са се операции, реанимацията е пълна, Спешното отделение е много натоварено. Трудно е да се каже колко са пациентите – стаите и коридорите са пълни, не само с пациенти, но и с близките им. Болницата изглежда пренаселена”, разказа д-р Ангелова.

„Има загинали сред тези, които са се опитвали да оказват първа помощ. На кадри се вижда как хора, които се опитват да помогнат, са много точно уцелени от бомба”, разказа още тя.

„Палестинските ни колеги, палестинският народ е свикнал на това. То продължава от десетилетия. Болницата продължава да функционира. След малко влизам в операция. Условията са ненормални, трагични, изключително тежки, катастрофални, но хората продължават да стоят на поста си и да правят това, което правят”, разказа д-р Ангелова.

„Ток има, вода има, медикаменти и консумативи няма. Има такива, с които не бих работила, ако имах избор. Няма достъп до базови изследвания”, каза тя.

По думите ѝ тя трябва да работи със старо лекарство, чиято употреба по принцип се избягва заради страничните ефекти. Всички по-благоприятни ведикаменти липсват.