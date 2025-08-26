България

Екстрадират Никола Николов-Паскал в България

Той беше задържан в Белград миналата година след международно издирване

26 август 2025, 22:01
Екстрадират Никола Николов-Паскал в България
Източник: EPA/БГНЕС

С оченият за контрабандист Никола Николов-Паскал ще бъде екстрадиран у нас от Сърбия. Това научи NOVA от свои източници. 

Паскал беше задържан в Белград миналата година след международно издирване. Той е сочен за контрабандист, но срещу него през годините няма данни да е имало дела. 64-годишният мъж е обвинен по делото, известно като Аферата в митниците.

Сърбия пусна Никола Николов - Паскал под домашен арест

Подведен е под отговорност като участник в престъпна група за контрабанда и корупция заедно с баща и син Марин и Стефан Димитрови, бившата шефка на митниците Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и бившият шеф в „Гранична полиция“ Петър Субев. 

След конвоирането му в София се предполага, че Софийската градска прокуратура ще поиска постоянния му арест от съда.

Източник: NOVA    
Сърбия Паскал
