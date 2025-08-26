Създадено за

Технологии

Край на статичния гейминг

Rexona и П.Е.Ш.О. превъртат играта

26 август 2025, 16:25
Край на статичния гейминг
Източник: Rexona

К акво е гейминг маратон? Многочасово взиране в монитора, напрежение, бърза мисъл с часове, динамична промяна на тактика, приведен към монитора гръб и много кратки отскоци за освежаване. Винаги сам, съсредоточен, вглъбен, готов за победа.

Сам ли казахме? Вече може да не е така.

Запознай се с П.Е.Ш.О. – Преносимо Екипировъчно Широкообхватно Оборудване

Източник: Rexona

Rexona създаде П.Е.Ш.О. – първото по рода си преносимо гейминг оборудване, с което е възможно да се играе и стриймва едновременно. Родено в България, това иновативно устройство съчетава най-доброто от технологиите и активния начин на живот. То превръща игрите на компютъра в динамично преживяване. С него страстта към виртуалния свят и енергията на реалното движение най-после хукват в синхрон.

Кой е П.Е.Ш.О. ли?

П.Е.Ш.О. е високотехнологична геймърска конфигурация – екран, мишка, клавиатура, интернет и допълнителна батерия – обединена с възможността за движение на открито. За да е пълна (и свежа) картината, устройството разполага със специален Rexona DeoArm държач, който осигурява бърз достъп до дезодорант Rexona Advanced Protection и гарантира свежест през цялото време.

Не е във въображението ни. П.Е.Ш.О. вече съществува.

Освен това е мощно зареден за пълноценно гейминг изживяване. Процесорът му е Intel Core i5-13420H, а допълнителната батерия дава заряд за 3-4 часа активна игра. Снабден е с 23,8-инчов монитор за пълно потапяне в света на играта. Високоскоростният му интернет дава възможност да се играе и стриймва едновременно. По време на разходка в парка например. Където удобството е гарантирано от ергономичния дизайн на П.Е.Ш.О. Гейминг навън със свежест под ръка – съвсем буквално.

Защо точно Rexona Advanced Protection?

Дезодорантът предлага до 72 часа защита от изпотяване и неприятна миризма. С технологията Body Heat Activated, той работи по-ефективно с повишаването на телесната температура, особено, когато се разгорят страстите от играта. Това го прави идеален за всякакви активности – от спорт през дългите летни дни, до, да – гейминг в движение.

Така Rexona, дезодорантът, който стимулира спорта и движението, продължава да подкрепя активните хора. Дори тези, които активно играят компютърни игри и са активни най-вече пред монитора. Защото след няколкочасов гейминг маратон също имаме нужда от свежест, все едно дълъг маратон с тежка раница на гърба в гората. А всъщност точно такова е усещането.

Източник: Rexona

Идеята зад П.Е.Ш.О. е да докаже, че любовта към игрите и спорта могат да съществуват едновременно. И да покаже на неиграещите, че геймърите също обичат движението навън. Дебютът на П.Е.Ш.О. на Comic Con привлече стотици любопитни геймъри, а първият, който го тества, беше популярният стриймър Gothika.

Той успя да тича и стриймва в реално време и доказа, че геймингът може да бъде много повече от статично забавление. Немалко фенове срещнаха Gothika, докато правят джогинг около язовир Искър или се разхождат в полите на Витоша. Няколко от тях дори участваха в състезания с него и спечелиха изненадващи подаръци.

И това няма да е изолиран случай. През лятото П.Е.Ш.О. ще бъде на разположение на популярни стриймъри и инфлуенсъри, които ще демонстрират колко забавно може да бъде, когато движението влезе в играта. Ако искаш да си в час и да гледаш интересни видеа и новини по темата, последвай Instagram профила на Rexona. Вече си в играта.

Последвайте ни

Създадено за

Младежът, помел хора с АТВ, е употребил марихуана

Младежът, помел хора с АТВ, е употребил марихуана

Ново развитие по случая с учителя, задържан за блудство с малолетна ученичка

Ново развитие по случая с учителя, задържан за блудство с малолетна ученичка

Черната пантера се появи отново, но не в Шумен

Черната пантера се появи отново, но не в Шумен

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

pariteni.bg
Забавни котешки навици, които ще ви накарат да се смеете

Забавни котешки навици, които ще ви накарат да се смеете

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 5 часа
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 3 часа
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 2 часа
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 4 часа

Виц на деня

Мъж към жена си: – Колко време ти трябва да се приготвиш? – Само пет минути! – Това е добре. – ...След като сиизм ия…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Спукан газопровод в Пловдив, полицията и пожарната реагираха

Спукан газопровод в Пловдив, полицията и пожарната реагираха

България Преди 24 минути

Районът беше отцепен

Доналд Тръмп показа нова синина на ръката си (СНИМКИ)

Доналд Тръмп показа нова синина на ръката си (СНИМКИ)

Свят Преди 41 минути

Белият дом твърди, че повтарящите се синини по ръката на президента са резултат от често ръкостискане и употреба на аспирин

Обявиха извънредно положение заради рекордна детска смъртност в Мисисипи

Обявиха извънредно положение заради рекордна детска смъртност в Мисисипи

Свят Преди 1 час

От 2014 г. досега в щата са починали 3527 бебета, преди да навършат една година

Водна война се задава между най-големите ядрени сили в Азия

Водна война се задава между най-големите ядрени сили в Азия

Свят Преди 1 час

Проектът рискува да намали водоснабдяването през сухия сезон с до 85%

Кой е Хамнет Шекспир? Загубеният син на Уилям Шекспир, който вдъхнови „Хамлет“

Кой е Хамнет Шекспир? Загубеният син на Уилям Шекспир, който вдъхнови „Хамлет“

Любопитно Преди 1 час

През 1596 г. Шекспир губи единствения си син. Хамнет Шекспир е бил само на 11 години, когато умира

e

Живот с дълъг COVID, сравним с Паркинсон и инсулт

Любопитно Преди 1 час

Когато повечето хора мислят за COVID сега, те си представят краткотрайно заболяване като настинка

Богатство на Карлос Алкарас е разкрито – и защо звездата все още живее с родителите си

Богатство на Карлос Алкарас е разкрито – и защо звездата все още живее с родителите си

Любопитно Преди 2 часа

22-годишният тенисист разполага с колосално богатство от 48 милиона долара

Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

България Преди 2 часа

Открити са в магазин невредими и в добро състояние

Изпращат в Плевен екипи на ВиК от цялата страна

Изпращат в Плевен екипи на ВиК от цялата страна

България Преди 2 часа

Те ще трябва да установят всички течове и кражби на вода, съобщи регионалният министър Иван Иванов

<p>Скръб и бюрокрация: Семейство не може да погребе близка, убита в Украйна</p>

Агония за семейството на хуманитарен работник, убит при руски удар с дрон

Свят Преди 2 часа

Има "достатъчно доказателства", за да се потвърди смъртта на Льюис Марфи

Мъжете с тези професии са по-склонни да изневерят

Мъжете с тези професии са по-склонни да изневерят

Любопитно Преди 3 часа

Професионалният статус и заетостта могат да бъдат фактори, които определят склонността на мъжете към изневяра, показва проучване на Института за семейни изследвания

Снимката е илюстративна

Мистерия в света на красотата: Канадка от Дубай стана „Мис Палестина“ и ще се състезава на „Мис Вселена“

Любопитно Преди 3 часа

За първи път в историята Палестина ще има своя представителка на „Мис Вселена“ през ноември

Мащабни протести в Израел с искане за незабавно прекратяване на войната в Газа

Мащабни протести в Израел с искане за незабавно прекратяване на войната в Газа

Свят Преди 3 часа

В цялата страна имаше демонстрации и блокади на пътища

Национална гвардия на САЩ - кога и защо Тръмп я мобилизира?

Национална гвардия на САЩ - кога и защо Тръмп я мобилизира?

Свят Преди 3 часа

Националната гвардия на САЩ е резервна военна сила, която се активира както за федерални мисии, така и при извънредни ситуации

Изграждат нова детска градина и зелен парк в район „Изгрев“ в София

Изграждат нова детска градина и зелен парк в район „Изгрев“ в София

България Преди 3 часа

Столичната община има срок от пет години за реализация на проектите

<p>От хороскопа до Холивуд: Девите сред звездите</p>

От хороскопа до Холивуд: Девите сред звездите

Любопитно Преди 3 часа

Умението им да съчетават разум и чувствителност ги прави едни от най-надеждните и ценени приятели и партньори в зодиака

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Антоанет Пепе разкрива: Вдигаме сватба с Иво след 2 седмици, ще има 130 гости

Edna.bg

Стилист Капанов за трудните моменти – когато губи сина си, семейството и бизнеса

Edna.bg

Алдаир: Вярвам в обрата с АЗ, искам да продължа така и да отида в по-голям отбор

Gong.bg

Веласкес: Не отиваме на разходка в Нидерландия, никой не може да ни отнеме желанието и мечтите

Gong.bg

Прегазилият петима души с АТВ в „Слънчев бряг” бил с марихуана в кръвта

Nova.bg

Желязков обяви предложението на МС за главен секретар на МВР

Nova.bg