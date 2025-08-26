Край на статичния гейминг

К акво е гейминг маратон? Многочасово взиране в монитора, напрежение, бърза мисъл с часове, динамична промяна на тактика, приведен към монитора гръб и много кратки отскоци за освежаване. Винаги сам, съсредоточен, вглъбен, готов за победа.

Сам ли казахме? Вече може да не е така.

Запознай се с П.Е.Ш.О. – Преносимо Екипировъчно Широкообхватно Оборудване

Rexona създаде П.Е.Ш.О. – първото по рода си преносимо гейминг оборудване, с което е възможно да се играе и стриймва едновременно. Родено в България, това иновативно устройство съчетава най-доброто от технологиите и активния начин на живот. То превръща игрите на компютъра в динамично преживяване. С него страстта към виртуалния свят и енергията на реалното движение най-после хукват в синхрон.

Кой е П.Е.Ш.О. ли?

П.Е.Ш.О. е високотехнологична геймърска конфигурация – екран, мишка, клавиатура, интернет и допълнителна батерия – обединена с възможността за движение на открито. За да е пълна (и свежа) картината, устройството разполага със специален Rexona DeoArm държач, който осигурява бърз достъп до дезодорант Rexona Advanced Protection и гарантира свежест през цялото време.

Не е във въображението ни. П.Е.Ш.О. вече съществува.

Освен това е мощно зареден за пълноценно гейминг изживяване. Процесорът му е Intel Core i5-13420H, а допълнителната батерия дава заряд за 3-4 часа активна игра. Снабден е с 23,8-инчов монитор за пълно потапяне в света на играта. Високоскоростният му интернет дава възможност да се играе и стриймва едновременно. По време на разходка в парка например. Където удобството е гарантирано от ергономичния дизайн на П.Е.Ш.О. Гейминг навън със свежест под ръка – съвсем буквално.

Защо точно Rexona Advanced Protection?

Дезодорантът предлага до 72 часа защита от изпотяване и неприятна миризма. С технологията Body Heat Activated, той работи по-ефективно с повишаването на телесната температура, особено, когато се разгорят страстите от играта. Това го прави идеален за всякакви активности – от спорт през дългите летни дни, до, да – гейминг в движение.

Така Rexona, дезодорантът, който стимулира спорта и движението, продължава да подкрепя активните хора. Дори тези, които активно играят компютърни игри и са активни най-вече пред монитора. Защото след няколкочасов гейминг маратон също имаме нужда от свежест, все едно дълъг маратон с тежка раница на гърба в гората. А всъщност точно такова е усещането.

Идеята зад П.Е.Ш.О. е да докаже, че любовта към игрите и спорта могат да съществуват едновременно. И да покаже на неиграещите, че геймърите също обичат движението навън. Дебютът на П.Е.Ш.О. на Comic Con привлече стотици любопитни геймъри, а първият, който го тества, беше популярният стриймър Gothika.

Той успя да тича и стриймва в реално време и доказа, че геймингът може да бъде много повече от статично забавление. Немалко фенове срещнаха Gothika, докато правят джогинг около язовир Искър или се разхождат в полите на Витоша. Няколко от тях дори участваха в състезания с него и спечелиха изненадващи подаръци.

И това няма да е изолиран случай. През лятото П.Е.Ш.О. ще бъде на разположение на популярни стриймъри и инфлуенсъри, които ще демонстрират колко забавно може да бъде, когато движението влезе в играта.