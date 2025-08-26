Свят

Турция строи огромна платформа за газ в Черно море

Тя ще бъде с 273 метра дължина

26 август 2025, 22:52
Турция строи огромна платформа за газ в Черно море
Източник: istock/Getty Images

Н ова плаваща платформа ще добива газ в териториалните води на Турция в Черно море от 2028 г., съобщи Анадолската агенция. Съоръжението ще бъде използвано при сондажите в находището в Сакария. По този начин производството на страната, което сега е 9,5 милиона кубични метра, ще бъде увеличено на 40 милиона кубични метра. 

Министърът на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар почерта, че новата платформа постига целите на третата фаза от плана за добив и ще доведе до нарастването му с четири пъти. По този начин Турция вече ще има 6 сондажни, 2 изследователски кораба и 2 плаващи производствени платформи. 

Строежът на платформата вече е започнал. Тя ще бъде с 273 метра дължина, 54 метра ширина и 26 метра дълбочина, ще сондира на 180 километра разстояние от сушата и на дълбочина от 2200 метра. На нея ще бъде обособено работно място за 150 служители. Природният газ, който ще бъде добиван чрез нея, ще достига до сушата чрез подводни тръби. 

Първият изследователски кораб на Турция започва дейността си през 2012 г., а първият турски сондажен кораб „Фатих“, който се появява през 2017 г., извършва първите си сондажи през 2020 г. Чрез него е открито най-голямото находище на газ в Черно море в историята на Турция. 

Другото важно съоръжение, свързано с добива на газ в Черно море, е платформата „Осман Гази“. То ще заработи в средата на 2026 г., с което турският дневен добив на газ в Черно море ще бъде увеличен два пъти. Очаква се платформата да функционира в продължение на 20 години и да осигури газ за нуждите на 8 милиона домакинства. 

Източник: БТА, Айше Сали    
Турция газ Черно море
Последвайте ни
Момичета скочиха от движещ се влак край Клисура

Момичета скочиха от движещ се влак край Клисура

Ново развитие по случая с учителя, задържан за блудство с малолетна ученичка

Ново развитие по случая с учителя, задържан за блудство с малолетна ученичка

Украйна призна: Русия влезе в Днипропетровска област

Украйна призна: Русия влезе в Днипропетровска област

Зеленски: Украйна е готова да сложи край на войната

Зеленски: Украйна е готова да сложи край на войната

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

pariteni.bg
Обновените Peugeot 308 и 308SW увеличават фокуса върху шофирането

Обновените Peugeot 308 и 308SW увеличават фокуса върху шофирането

carmarket.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 13 часа
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 11 часа
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 10 часа
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 12 часа

Виц на деня

– Скъпа, какво има за ядене? – Нищо. – И вчера беше "нищо"... – Готвя поредица!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп: Ще искам смъртно наказание за всяко убийство във Вашингтон

Тръмп: Ще искам смъртно наказание за всяко убийство във Вашингтон

Свят Преди 1 час

Тръмп се възползва от правен вакуум, за да изпрати Националната гвардия във Вашингтон

Издирват възрастна жена, изчезнала в София

Издирват възрастна жена, изчезнала в София

България Преди 2 часа

Тя е с деменция и може да е дезориентирана, съобщава семейството ѝ

Номинацията за главен секретар на МВР е част от мотивите за вот на недоверие на ПП-ДБ

Номинацията за главен секретар на МВР е част от мотивите за вот на недоверие на ПП-ДБ

България Преди 3 часа

Според "Възраждане" номинацията на Мирослав Рашков е знак, че се подготвят нови извънредни избори

Суперзвездата Тейлър Суифт обяви, че е сгодена

Суперзвездата Тейлър Суифт обяви, че е сгодена

Любопитно Преди 3 часа

Тя придружи публикацията със снимки

Тази красавица е новият премиер на Литва

Тази красавица е новият премиер на Литва

Свят Преди 4 часа

Ругиниене е бивш синдикален лидер и стана министър едва наскоро

Предлагат 620 евро минимална заплата от 2026 г.

Предлагат 620 евро минимална заплата от 2026 г.

България Преди 6 часа

По-високият размер на минималната заплата ще увеличи доходите на близо 600 000 души

Областният управител на Плевен е готов да подаде оставка, ако Желязков я поиска

Областният управител на Плевен е готов да подаде оставка, ако Желязков я поиска

България Преди 6 часа

Росен Желязков заяви, че дава двуседмичен срок за подобряване координацията при решаването на проблема с водата в Плевен

Република Молдова: Тежко историческо бреме, несигурно бъдеще

Република Молдова: Тежко историческо бреме, несигурно бъдеще

Свят Преди 7 часа

От началото на руската война срещу Украйна през февруари 2022 година Молдова все по-често попада във фокуса на общественото внимание

Кой е Джей Кери? Ветеранът, който изгори американското знаме

Кой е Джей Кери? Ветеранът, който изгори американското знаме

Свят Преди 7 часа

Върховният съд на САЩ постанови през 1989 г., че горенето на знамето е защитено от Първата поправка като легитимна политическа изява

Откриха жената, изчезнала в района на „Горна баня"

Откриха жената, изчезнала в района на „Горна баня"

България Преди 7 часа

Тя е в добро състояние

Ким Кардашиян и 12-годишната ѝ дъщеря Норт привлякоха погледите в Рим

Ким Кардашиян и 12-годишната ѝ дъщеря Норт привлякоха погледите в Рим

Любопитно Преди 7 часа

Ким и дъщеря ѝ бяха облечени в черно от глава до пети

Край на статичния гейминг

Край на статичния гейминг

Технологии Преди 8 часа

Rexona и П.Е.Ш.О. превъртат играта

Спукан газопровод в Пловдив, полицията и пожарната реагираха

Спукан газопровод в Пловдив, полицията и пожарната реагираха

България Преди 8 часа

Районът беше отцепен

Доналд Тръмп показа нова синина на ръката си (СНИМКИ)

Доналд Тръмп показа нова синина на ръката си (СНИМКИ)

Свят Преди 8 часа

Белият дом твърди, че повтарящите се синини по ръката на президента са резултат от често ръкостискане и употреба на аспирин

Унгария се ядоса на ЕК, заради украинските удари в Русия

Унгария се ядоса на ЕК, заради украинските удари в Русия

Свят Преди 8 часа

Сиярто: Прекъсванията на „Дружба“ правят доставките за Унгария и Словакия физически невъзможни

Франция е на прага на политическа криза

Франция е на прага на политическа криза

Свят Преди 8 часа

Байру разтърси вчера политическия елит в страната с неочаквания си ход да поиска вот на доверие

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg

Какво да правя, ако котката ми избяга

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Антоанет Пепе разкрива: Вдигаме сватба с Иво след 2 седмици, ще има 130 гости

Edna.bg

Стилист Капанов за трудните моменти – когато губи сина си, семейството и бизнеса

Edna.bg

Сензацията е факт! Кайрат е в Шампионска лига, а Селтик изхвърча срамно

Gong.bg

ЦСКА плаща за неуважение и обиди, ЦСКА 1948 – за нецензурни плакати

Gong.bg

Две момичета скочиха от движещ се влак, пропуснали спирката

Nova.bg

Издирват възрастна жена, изчезнала в района на Втора МБАЛ - София

Nova.bg