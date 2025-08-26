Турция строи огромна платформа за газ в Черно море

Н ова плаваща платформа ще добива газ в териториалните води на Турция в Черно море от 2028 г., съобщи Анадолската агенция. Съоръжението ще бъде използвано при сондажите в находището в Сакария. По този начин производството на страната, което сега е 9,5 милиона кубични метра, ще бъде увеличено на 40 милиона кубични метра.

Министърът на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар почерта, че новата платформа постига целите на третата фаза от плана за добив и ще доведе до нарастването му с четири пъти. По този начин Турция вече ще има 6 сондажни, 2 изследователски кораба и 2 плаващи производствени платформи.

Строежът на платформата вече е започнал. Тя ще бъде с 273 метра дължина, 54 метра ширина и 26 метра дълбочина, ще сондира на 180 километра разстояние от сушата и на дълбочина от 2200 метра. На нея ще бъде обособено работно място за 150 служители. Природният газ, който ще бъде добиван чрез нея, ще достига до сушата чрез подводни тръби.

Първият изследователски кораб на Турция започва дейността си през 2012 г., а първият турски сондажен кораб „Фатих“, който се появява през 2017 г., извършва първите си сондажи през 2020 г. Чрез него е открито най-голямото находище на газ в Черно море в историята на Турция.

Другото важно съоръжение, свързано с добива на газ в Черно море, е платформата „Осман Гази“. То ще заработи в средата на 2026 г., с което турският дневен добив на газ в Черно море ще бъде увеличен два пъти. Очаква се платформата да функционира в продължение на 20 години и да осигури газ за нуждите на 8 милиона домакинства.