Доналд Тръмп показа нова синина на ръката си (СНИМКИ)

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп показа тъмна синина на дясната си ръка, докато подписваше укази в Овалния кабинет в понеделник, пише Independent.

Седнал зад бюрото Resolute, Тръмп сякаш прикриваше ръката си, поставяйки лявата върху дясната, докато разговаряше с журналисти. Миналия уикенд той беше забелязан с грим върху същото място, очевидно за да скрие повтарящата се синина.

По време на пресконференцията репортерите на няколко пъти успяха да зърнат обширното нараняване. То бе видимо и когато Тръмп посрещна южнокорейския президент И Дже Мюнг в Овалния кабинет.

Черно-синьото петно е поредната синина на 79-годишния държавен глава. През последните месеци той многократно е виждан със същото нараняване, което понякога прикрива с грим. Белият дом и личният му лекар подчертават, че президентът е в „отлично здраве“ и обясняват синината с честото ръкостискане и прием на аспирин.

„Това съответства на леко дразнене на меките тъкани от честото ръкостискане и употребата на аспирин, който е част от стандартна профилактика за сърдечно-съдовата система“, заяви д-р Шон Барбабела, личният лекар на Тръмп. „Това е добре известен и безвреден страничен ефект от терапията с аспирин.“

Въпреки това обяснение, някои коментатори онлайн спекулират, че синината може да е свързана с медицинско лечение чрез венозна система или чести изследвания на кръв. Наскоро самият Тръмп призна, че страда от „хронична венозна недостатъчност“ – състояние, което води до подуване на краката поради затруднено връщане на кръвта към сърцето. Според лекарите обаче това е отделно от нараняванията на ръката.

На въпрос за използвания грим през уикенда, прессекретарят Каролайн Ливит заяви: „Президентът Тръмп е човек от народа. Той ежедневно се среща с повече американци и им стиска ръцете по-често от всеки друг президент в историята. Неговата отдаденост е непоколебима и той доказва това всеки ден.“

Конгресменът Рони Джаксън, който беше личен лекар на Тръмп между 2013 и 2018 г., също коментира, че Тръмп е „най-здравият президент, когото тази нация някога е имала“. Въпреки тези уверения, темата за физическото и психическото здраве на Тръмп продължава да поражда спекулации.

Недоверието към официалната информация се корени в минали случаи. През 2015 г. тогавашният му лекар публикува писмо, в което твърдеше, че Тръмп е „най-здравият човек, избиран някога за президент“. По-късно обаче призна, че самият Тръмп е диктувал текста. По време на първия му мандат Белият дом омаловажи и тежестта на заболяването му от Covid-19. По-късно стана ясно, че състоянието му е било далеч по-сериозно – с опасно ниски нива на кислород, висока температура и белодробни усложнения, наложили хоспитализация.

Въпреки всичко това Тръмп често атакуваше остро своя предшественик Джо Байдън, обвинявайки го, че е физически и психически негоден за поста и че прикрива сериозни здравословни проблеми.