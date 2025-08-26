Свят

Тази красавица е новият премиер на Литва

Ругиниене е бивш синдикален лидер и стана министър едва наскоро

26 август 2025, 19:54
Тази красавица е новият премиер на Литва
Източник: AP/БТА

Л итовският парламент одобри социалния министър Инга Ругиниене за нов премиер, предаде "Ройтерс".

Кандидатурата на 44-годишната Ругиниене - представителка на управляващата Социалдемократическа партия на Литва (СДПЛ) - сега трябва да получи зелена светлина от президента, след което през септември ще бъде подложена на второ парламентарно гласуване, този път за утвърждаване на управленската програма на правителството ѝ.

Ново лице оглавява временното правителство на Литва 

Ругиниене е бивш синдикален лидер и стана министър едва наскоро, през 2024 г. Тя попадна под светлините на прожекторите след изненадващата оставка миналия месец на Гинтаутас Палуцкас заради негови бизнес връзки с компания, притежавана от негова роднина.

Ругиниене обяви, че ще продължи подкрепата за Украйна и ще спази обещанието на правителството на Палуцкас през следващите няколко години Литва да започне да отделя за отбрана по 5 до 6% от брутния си вътрешен продукт.

До встъпването в длъжност на новия кабинет финансовият министър Римантас Шаджус ще изпълнява функциите на служебен премиер.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
