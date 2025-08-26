Свят

НАТО вдигна изтребители заради руски самолет

Ситуацията в района става все по-напрегната

26 август 2025, 21:35
НАТО вдигна изтребители заради руски самолет
Източник: AP/БТА

С илите на НАТО изпратиха два изтребителя "Юрофайтър" от Германия заради неочаквано приближаване на руски разузнавателен самолет над Балтийско море, предаде ДПА, като се позова на официален представител на германските военновъздушни сили.

Полша вдигна изтребители заради руска атака срещу Украйна

Изтребителите са излетели от летище "Росток-Лааге", за да идентифицират руския самолет "Илюшин Ил-20М". Той е летял, поддържайки радиомълчание, и е останал в международното въздушно пространство, съобщи говорител на германските ВВС.

Това е 10-то такова излитане под тревога над Балтийско море през тази година.

НАТО вдигна изтребители заради Русия

Ситуацията в района става все по-напрегната след неотдавнашните шпионски инциденти и подозрения за саботаж, отбелязва ДПА.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
НАТО Русия
