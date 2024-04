Изписаха от болницата пациента с трансплантиран свински бъбрек

П ървият пациент, на когото е трансплантиран бъбрек от генетично модифицирано прасе, е изписан от болницата, съобщи Sky News.

Ричард "Рик" Слайман получи органа през март, като стана първия света, претърпял подобна операция. Процедурата продължи четири часа и бе извършена в Масачузетската болница (MGH) в Бостън.

62-годишният мъж страда от последен стадий на бъбречна недостатъчност - хронично заболяване, при което бъбреците вече не могат да функционират самостоятелно.

"Този момент - напускането на болницата днес с една от най-добрите резултати, които съм имал от много време насам - е момент, който желаех да настъпи от много години", каза той в изявление в сряда.

"Сега това е реалност и един от най-щастливите моменти в живота ми", споделя Слайман.

Той благодари на целия медицински персонал, който е участвал и се е грижил за него преди и след "историческата трансплантация".

"Радвам се, че ще мога отново да прекарвам време със семейството, приятелите и близките си, без да се натоварвам с диализата, която влияеше на качеството ми на живот в продължение на много години. Искам да благодаря на всички, които видяха моята история и изпратиха добри пожелания, особено на пациентите, които чакат за бъбречна трансплантация. Днешният ден бележи ново начало не само за мен, но и за тях", емоционално споделя Ричард.

Успешната операция даде тласък на надеждите, че трансплантацията от животни на хора - ксенотрансплантация - може да реши проблема с недостига на донорски органи в световен мащаб.

"За съжаление няма достатъчно бъбреци", казва той, за хилядите пациенти, които се нуждаят от тях.

"Това би било огромна надежда за тях да получат своевременно бъбрек, преди да са се разболели твърде много, за да им бъде направена бъбречна трансплантация - която е най-доброто лечение на бъбречни заболявания", заключи Ричард.

