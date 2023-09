Шанс за живот: Трансплантираха генетично модифицирано свинско сърце на американец

Т ази седмица 58-годишен мъж стана вторият пациент в света, на когото е трансплантирано генетично модифицирано свинско сърце.

Свински бъбрек, трансплантиран на човек, функционира рекордните два месеца

Трансплантацията на животински органи на хора, наречена ксенотрансплантация, може да предложи решение на проблема с хроничния недостиг на донорски човешки органи. Понастоящем повече от 100 000 американци са включени в списъците на чакащите за трансплантация на органи.

Учени отгледаха бъбреци с човешки клетки в ембриони на прасета

Двете сърдечни процедури са извършени от специалисти от Медицинския факултет на Университета на Мериленд, като първият пациент е починал два месеца след трансплантацията, поради "множество фактори, включително лошото му здравословно състояние" преди операцията, се казва в изявление на университета.

Последната операция е проведена в сряда, като пациентът Лорънс Фосет не е отговарял на условията за донорско човешко сърце поради съществуващо преди това съдово заболяване и усложнения, свързани с вътрешни кръвоизливи.

Без експерименталната трансплантация бащата на две деца и ветеран от военноморските сили е бил изправен пред сърдечна недостатъчност.

"Единствената ми реална надежда за живот е да избера свинското сърце, ксенотрансплантация", посочва Фаусет преди процедурата.

След трансплантацията Фасет диша самостоятелно, а новото сърце функционира добре "без никаква помощ от поддържащи устройства", съобщават от университета.

Той приема конвенционални лекарства срещу отхвърляне на трансплантирания орган. Лекарският екип, който наблюдава здравословното му състояние посочва, че пациентът е подложен на терапия с антитела, за да се предотврати увреждането или отхвърлянето на новия орган от организма му.

Ксенотрансплантациите са предизвикателство, тъй като имунната система на пациента атакува чуждия орган. Учените се опитват да заобиколят този проблем, като използват органи от генетично модифицирани прасета, пише Science Alert.

През последните няколко години лекари трансплантират бъбреци от генетично модифицирани прасета на пациенти в мозъчна смърт.

Lawrence Faucette was suffering from heart failure so serious he wasn't eligible for a heart transplant from a human. Yet they managed to give him a genetically modified pig heart and he's alive. He seems to be doing fine. We're living in the future now.https://t.co/giNYRO71Bn