За първи път: Трансплантираха успешно бъбрек от прасе на човек

Х ирурзи в САЩ за пръв път извършиха трансплантация на свински бъбрек на човек, без да се стигне до спонтанно отхвърляне на органа от имунната система на пациента, съобщиха "Асошиейтед прес" и "Ройтерс".

Над 1000 българи чакат за трансплантация

For the first time, a pig kidney has been transplanted into a human without triggering immediate rejection by the recipient's immune system, a potentially major advance that could eventually help alleviate a dire shortage of human organs for transplant. https://t.co/v4212p3sKv