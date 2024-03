Революционно: Свински бъбрек е трансплантиран за първи път на човек

З а първи път в света лекари от Масачузетската обща болница успешно са трансплантирали генетично модифициран свински бъбрек в жив човешки реципиент. Пациентът, 62-годишният Ричард Слейман, е живял с последен стадий на бъбречно заболяване, разчитайки на диализа, за да оцелее.

Той бил подложен на конвенционална трансплантация, която обаче не дала резултат.

Медицинският екип похвали смелостта на Слейман пред лицето на тази експериментална процедура.

„Истинският герой днес е пациентът, г-н Слейман, тъй като успехът на тази пионерска хирургия, някога смятана за невъобразима, не би бил възможен без неговата смелост и желание да се впусне в пътуване в неизследвана медицинска територия“, казва д-р Йорен Мадсън, директор на Центъра за трансплантация на Масачузетската обща болница.

