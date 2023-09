Свински бъбрек, трансплантиран на човек, функционира рекордните два месеца

С вински бъбрек, трансплантиран на човек в мозъчна смърт в САЩ, функционира рекордните два месеца, предадоха Асошиейтед прес и АФП.

Американският научен екип, извършил присаждането, обяви в четвъртък, че експериментът е приключил според първоначалния план.

"В последните два месеца научихме много чрез наблюдения и анализи, имаме основателна причина да сме оптимисти за бъдещето", заяви в съобщение за медиите д-р Робърт Монтгомъри, директор на Института за трансплантации "Лангон" към Нюйоркския университет. Там е осъществена трансплантацията.

Присаждането на органи от генетично модифицирани животни би могло да даде решение на хроничния недостиг на донори. В момента повече от 100 000 американци са в списъка на чакащите за трансплантация на органи, като близо 88 000 имат нужда от нов бъбрек, отбелязва АФП.

New breakthrough! A gene-edited pig kidney transplanted into a 57-year-old brain-dead man at New York University on July 14, and this kidney has successfully survived for one month. This breakthrough marks another critical step toward human trials of pig kidney transplantation. pic.twitter.com/BOZDjNU8Tl