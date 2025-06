Южна Корея: КНДР изстреля над 10 ракети в посока северозапад

С еверна Корея изстреля тази сутрин над 10 ракети от многоцевни установки в района на Сунан, разположен в близост до столицата Пхенян, които бяха насочени в северозападна посока, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на военните на Южна Корея.

* Видеото е архивно!

Южнокорейската армия не предостави допълнителни подробности.

