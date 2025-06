„Самолетът на Страшния съд“ кацна във Вашингтон на фона на напрежението между Тръмп и Иран

Е дин от американските „самолети на Страшния съд“ извърши неочакван полет до съвместната база Андрюс край Вашингтон във вторник вечерта, докато президентът Доналд Тръмп обмисля възможен военен удар по ядрените съоръжения на Иран.

E-4B Nightwatch - самолет, предназначен да осигури защита на министъра на отбраната и други ключови служители по националната сигурност, както и да гарантира функционирането на правителството в случай на ядрена война - бе засечен от системи за проследяване на полети, докато следваше дълъг и извиващ маршрут към столицата.

Самолетът е излетял от Босиер Сити, щата Луизиана, малко преди 18:00 часа местно време във вторник и е кацнал в Мериленд около 22:00 часа, след като е преминал покрай източното крайбрежие на САЩ и е извършил обиколка над границата между Вирджиния и Северна Каролина, сочат данни от сайта за проследяване на полети FlightRadar. Необичайна ситуация е възникнала, когато по време на полета е използвана различна позивна — ORDER01, вместо обичайната ORDER6.

Американската флотилия от четири самолета E-4B изпълнява редовни мисии през цялата година, поддържайки постоянна бойна готовност.

E-4B служи като летящ команден център за президента, министъра на отбраната и председателя на Обединения комитет на началник-щабовете, осигурявайки непрекъснато командване, контрол и комуникация в случай на извънредна ситуация.

Всеки E-4B Nightwatch може да превозва до 112 души и има оперативен радиус от над 7000 мили. Значението на тези самолети за ВВС на САЩ е подчертано от уникалните им възможности, които не могат да бъдат възпроизведени от друг въздухоплавателен апарат на американските ВВС.

