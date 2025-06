Ако Пхенян атакува: САЩ ще ударят Северна Корея с ядрено оръжие

К андидатът за директор на главната южнокорейска разузнавателна агенция изрази увереност, че САЩ ще ударят Северна Корея с ядрено оръжие, ако Пхенян предприеме ядрена атака срещу Южна Корея, предаде Ройтерс.

И Джон-сок изрази тази позиция по време на изслушване за утвърждаването му на поста.

