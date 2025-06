"Най-мощните ирански удари от началото на войната": Сирени и пострадали в Израел

Р ано тази сутрин в района на Йерусалим и Тел Авив се чуха продължителни силни експлозии, предаде Франс прес.

(Във видеото: Защо Израел удари Иран точно сега?)

Агенцията се позова на съобщения на свои журналисти на място, след като малко преди това израелската армия отправи предупреждение за нови ракетни удари, идващи от Иран, които предизвикаха тревога в много части на Израел.

Според Франс прес експлозиите, чути около 7:10 ч. сутринта местно време (и българско), са били най-мощните в Йерусалим от началото на войната, предизвикана от израелската атака срещу Иран, започнала на 13 юни.

Израелското външно министерство съобщи за пряко попадение в болница в южната част на страната.

Говорител на болницата съобщи за „повреди в болницата и обширни щети в различни райони“.

„В момента оценяваме щетите, включително ранените. Молим гражданите да не идват в болницата в момента“, добави министерството.

#iran / #israel / #us



Ynet (Israel) | Isolated shots from Iran, no casualties; "Trump approved attack plans - and is waiting for Iran"



After a single shot in the evening, sirens were sounded in the central regions and Jerusalem due to five more launches. New York Times: Iran… pic.twitter.com/gNRTlcNmfD