Тя ли е следващият лидер на Северна Корея

Ч естите появи на Ким Чу-е – дъщеря на севернокорейския лидер Ким Чен Ун – редом с баща си, съчетани с почетни титли, традиционно запазени за лидерство, може да сигнализират, че тя вече е подготвена за властта, твърди един анализатор, цитиран от Newsweek.

Спекулациите около момичето, за което се смята, че се казва Чу-е, продължават да се въртят, и дали тя може да бъде позиционирана като четвъртата Ким в управляващата династия, вместо влиятелната си леля Ким Йо Чен.

Чу-е направи публичния си дебют при изстрелване на ракета през 2022 г. Сега се смята, че е в ранните си тийнейджърски години, тя е придружавала по-възрастния Ким на десетки други изяви.

Продължаващата ѝ поява на официални събития с баща ѝ, включително дипломатически събития, предполага нарастваща увереност в избора ѝ за наследник, каза пред информационна агенция Йонхап Чо Хан-бом, старши научен сътрудник в държавния Корейски институт за национално обединение.

Съвсем наскоро тийнейджърката присъства на церемония на 9 май в руското посолство, отбелязваща края на Втората световна война в Европа. В репортажа си за събитието, държавната Корейска централна информационна агенция я нарече „най-обичаната дъщеря“.

Today, #KimJongUn paid a visit to the Russian embassy in Pyongyang on the occasion of the 80th Victory Day



Kim Ju Ae was present. KJU presented a wreath, delivered a message, and gave a speech. pic.twitter.com/MnQvP4SS7o