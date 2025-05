Историческа размяна на пленници между Русия и Украйна

Р усия и Украйна си размениха по 390 военнослужещи и цивилни в най-мащабната размяна на пленници от началото на пълномащабното руско нахлуване през 2022 г., съобщи BBC .

И двете страни върнаха по 270 военнослужещи и 120 цивилни на украинската граница с Беларус, като част от единственото споразумение, постигнато чрез преки преговори в Истанбул преди седмица.

Двете страни се договориха за размяна на 1000 пленници и потвърдиха, че в идните дни ще последват още размени.

Въпреки че са осъществени десетки размени в по-малък мащаб, нито една досега не е включвала толкова много цивилни.

Руското министерство на отбраната съобщи, че сред върнатите са както военнослужещи, така и цивилни, включително пленени от украинските сили в граничния с Курска област район по време на настъплението на Киев през последните месеци.

По думите на министерството, върнатите са се намирали на територията на Беларус и предстои да бъдат транспортирани в Русия за медицински прегледи и лечение.

„Връщаме нашите хора у дома“, обяви украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи.

„Проверяваме всяко име, всяка подробност за всеки човек.“

Украинският координационен щаб за военнопленниците съобщи, че 270-те украински военнослужещи са се сражавали в източните и северните райони – от Киев, Чернигов и Суми до Донецк, Харков и Херсон. Сред 390-те освободени в петък има и три жени, допълни щабът.

We are bringing our people home. The first stage of the “1000-for-1000” exchange agreement has been carried out. This agreement was reached during the meeting in Türkiye, and it is crucial to implement it in full.



Today – 390 people. On Saturday and Sunday, we expect the… pic.twitter.com/OPIXycWcbA