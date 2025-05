Украйна под атака: Русия изстреля 273 дрона след мирните преговори

У крайна заяви, че Русия е изстреляла рекорден брой дронове през нощта, насочени към различни региони, включително столицата Киев, където е загинала една жена.

Атаките дойдоха два дни след първите преки мирни преговори в Истанбул между представители на Русия и Украйна от повече от три години, които не доведоха до примирие.

Руският президент Владимир Путин заяви, че фокусът му е върху премахването на това, което той нарича първопричините за конфликта в Украйна, и гарантирането на сигурността на Русия.

Украинските въздушни сили съобщиха, че Русия е изстреляла „273 безпилотни летателни апарата „Шахед“ и различни видове имитатори“, от които 88 са били унищожени, а 128 са се отклонили „без негативни последствия“.

Руските военни заявиха, че са неутрализирали 25 украински дрона през нощта и тази сутрин.

russia launched a record number of drones at Ukraine — 273 drones last night.



Near Kyiv, a woman was killed; 3 more people were injured, including a child. The longest air alert lasted in the capital for 9 hours straight.



