Край на илюзиите: Тръмп осъзна, че с Путин не се договаря – налага се да го притисне

П о време на предизборната си кампания президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще „уреди“ войната между Русия и Украйна в рамките на 24 часа. Но макар по-късно да изпълни много от предизборните си обещания – от затягане на контрола върху незаконната миграция до драстично съкращаване на федералната администрация – бързото уреждане на войната остана неосъществено, пише Politico .

(Във видеото: Ивайло Иванов: Тръмп капитулира пред Путин, след 2 месеца ще се откаже от преговорите)

Сега, след като и преработената цел на Тръмп за постигане на мир в рамките на 100 дни остана в миналото, администрацията му е принудена да се примири с неразрешимостта на конфликта.

Намеквайки за разочарованието на правителството, държавният секретар Марко Рубио заяви: „Ако не е възможно да сложим край на войната в Украйна, трябва да продължим напред.“ Но именно от тази позиция „или сделка, или нищо“ администрацията на Тръмп трябва да се откаже, а не от самото си обещание за мир.

Постигането на мир при приемливи условия и утвърждаването на Тръмп като миротворец все още са възможни. Но за да стане това, той трябва да насочи желанието си за мир към единствената стратегия, която има шанс да успее: отслабване на руския президент Владимир Путин и водене на преговори от позиция на сила.

Кремъл няма да прекрати война, която вярва, че печели – той трябва да бъде принуден.

OPINION: Trump could still be remembered as a lasting peacemaker.https://t.co/T36uhuzjQg