Шок и хаос в Харвард след забраната за чуждестранни студенти

К онфликтът между Доналд Тръмп и Харвард навлезе в нова фаза - Вашингтон забрани на университета да приема чуждестранни студенти. Тези, които в момента учат там, ще трябва да напуснат, съобщи Deutsche Welle.

Какво следва?

Администрацията на Доналд Тръмп отне правото на елитния Харвардски университет да приема чуждестранни студенти. Онези, които в момента следват в Харвард, ще трябва да напуснат университета, обявиха от Вашингтон. В момента 6800 студенти - над една четвърт от всички в Харвард, не са граждани на САЩ и ще пострадат от този драстичен ход на американското правителство.

Защо администрацията на Тръмп предприема тази стъпка

Според Белия дом чуждестранните студенти вече няма да имат право да учат в един от най-елитните университети в САЩ, защото Харвард отказвал да осигури "безопасна среда за еврейските студенти". По думите на министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноем Харвард е позволил на "антиамерикански протерористични агитатори" да нападат еврейски студенти в университета. Освен това от министерството на вътрешната сигурност твърдят, че Харвард си е сътрудничил с Китайската комунистическа партия. Доказателства за това обвинение не бяха представени.

Trump just banned Harvard University from enrolling international students as punishment for them standing up to him.



