Ирански религиозен водач заплаши Тръмп със смъртно наказание

А мериканският президент Доналд Тръмп днес заяви, че не е говорил с Иран, нито е предлагал "нещо" на страната и повтори твърдението си, че САЩ "напълно са заличили" ядрените съоръжения на Техеран, предаде Ройтерс.

(Във видеото: Ударите на САЩ по ядрени обекти в Иран не са унищожили съоръженията за обогатяване на уран)

В петък Тръмп отрече медийните публикации, според които администрацията на Белия дом е обсъдила възможността да подпомогне достъпа на Иран до около 30 милиарда долара за разработване на ядрена програма за граждански цели.

The highest religious authority in Shia islam, Makarem Shirazi, has labeled Trump and Netanyahu as "mohareb" (enemies of God) and has issued a fatwa.



The regime in Iran is now commanding Muslims everywhere to murder them both.



Reminder: Trump saved Khamenei in the 11th hour. pic.twitter.com/a1Ep7N1vaK