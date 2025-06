Тръмп: Иран и Израел се споразумяха за прекратяване на огъня

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня между Израел и Иран "вече е в сила" и призова двете страни да не го нарушават, предаде Ройтерс.

"ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ОГЪНЯ ВЕЧЕ Е В СИЛА. МОЛЯ, НЕ ГО НАРУШАВАЙТЕ!", заяви Тръмп в публикация в социалната си мрежа Truth Social.

Иран отвърна на удара, експлозии над Катар

Иранските медии също съобщиха, че прекратяването на огъня с Израел е влязло в сила, отбелязва ДПА.

Според иранската страна Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) е изстрелял 11 ракети по Израел преди този момент. Около 5 ч. сутринта в Израел въоръжените сили на страната са съобщили за подновени ирански атаки. Според израелските медии четирима души са били убити при ирански удар по сграда в южния град Беершеба.

По-рано днес външният министър на Иран Абас Арагчи заяви в X, че "военните операции на нашите мощни въоръжени сили за наказване на Израел за неговата агресия продължават до последната минута".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отбеляза, че Израел и Иран са се договорили за "пълно и тотално" прекратяване на огъня, което Арагчи първоначално изглежда отрече в публикация в социалните мрежи, заявявайки, че "към настоящия момент НЯМА "споразумение" за каквото и да е прекратяване на огъня или спиране на военните операции".

