Израел: Иран наруши примирието, ще отговорим. Техеран отрича, а Тръмп призова Израел: Не хвърляйте тези бомби

И зраел заяви, че е идентифицирал ракети, изстреляни от Иран към Израел, предаде агенция Ройтерс (Reuters). Ислямската република отхвърли обвиненията, а президентът на САЩ Доналд Тръмп се ядоса и обяви, че е разочарован.

Министърът на отбраната на Израел Израел Кац заяви, че е инструктирал израелските военни да „отговорят решително

на нарушението на прекратяването на огъня от страна на Иран с високоинтензивни удари срещу цели на режима в сърцето на Техеран“.

Той каза, че това се дължи на

„крещящото нарушение от страна на Иран на прекратяването на огъня,

обявено от президента на Съединените щати – чрез изстрелването на ракети към Израел – и в съответствие с политиката на израелското правителство да реагира решително на всяко нарушение“.

Малко след като Израел заяви, че е засекал изстрелвания на ракети от Иран, крайнодесният финансов министър на страната публикува кратко изявление в социалните мрежи.

„Техеран ще трепери“,

пише в X Безалел Смотрич, ключов съюзник на премиера Бенямин Нетаняху.

Иран отрича да е изстрелвал ракети по Израел след началото на примирието.

Иранските държавни медии отговориха на обвиненията на Израел, заявявайки, че Иран отрича съобщенията, че е изстрелял ракета по Израел след влизането в сила на прекратяването на огъня.

Сирени за въздушна тревога завиха над северната част на Израел,

след като приближаваща ракета беше успешно прихваната и на хората в тази част на страната беше дадено разрешение да родължат живота си спокойно.

Не се знае как е била изстреляна тази ракета, дали е било грешка или друго обяснение, но висши правителствени фигури я разглеждат като нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, пише Би Би Си (BBC).

Това със сигурност е несигурно и напрегнато време за хората в Израел и Иран.

По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини както Израел, така и Иран в нарушаване на примирието във вторник, часове след като го обяви, изразявайки особено разочарование от Израел, който обяви нови големи удари срещу Техеран. „Израел. Не хвърляйте тези бомби. Ако го направите, това е сериозно нарушение.

Върнете пилотите си у дома, веднага!“,

написа Тръмп в Truth Social малко след като напусна Белия дом за пътуване до среща на върха на НАТО в Хага.

Преди да се качи на борда, той каза на репортерите, че „не е доволен“ от нито една от страните за нарушаването на примирието, особено от Израел.

„Трябва да накарам Израел да се успокои сега“,

каза Тръмп, докато напускаше Белия дом. „Израел, веднага щом сключихме сделката, те дойдоха и хвърлиха много бомби, каквито никога преди не съм виждал, най-големият товар, който сме виждали“.

Иран и Израел се бориха „толкова дълго и толкова упорито, че

не знаят какво, по дяволите, правят“,

каза той, преди да се обърне от камерите и да се насочи към хеликоптера си.

“They don’t know what the fuck they’re doing!”

Legendary moment from President Donald Trump who comes down hard on Israel and Iran.

If only all leaders could just tell the fucking truth like this! pic.twitter.com/vKyop1OzPf