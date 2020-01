Тръмп обяви какъв ще е отговорът на САЩ срещу Иран

В обръщение към нацията президентът на САЩ Доналд Тръмп обявява незабавно „допълнителни наказателни санкции” срещу Иран. Решението му беше предизвикано от нанесените от Иран ракетни удари срещу две американски бази в Ирак.

Тръмп призова съюзниците на САЩ в НАТО да се ангажират повече в Близкия изток. Освен това стопанинът на Белия дом посъветва световните сили да се „отдръпнат от остатъците“ от ядрената сделка с Иран от 2015 г.

На прага на война: колко силна е армията на Иран

Тръмп заяви, че Иран е нанесъл леки щети на американските бази и никой не е пострадал

в резултат на обстрела. „Изглежда, че Иран се е оттеглил. Това е добре за целия свят”, заяви американският лидер в обръщението си към нацията.

"As long as I'm President of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon"



Donald Trump says "Solemeinai's hands were drenched in both American and Iranian blood" and should have been "terminated long ago".



Get live updates here https://t.co/G0slsuoiSc pic.twitter.com/sAuOVpK4KJ