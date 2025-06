Въздушна война между Иран и Израел: Светът е в "неведение" за ролята на САЩ

И ран и Израел тази нощ продължиха да си нанасят въздушни удари, докато американският президент Доналд Тръмп остави света в неведение по въпроса дали САЩ ще се включат в израелските атаки срещу ядрени обекти на Ислямската република, предаде Ройтерс.

(Във видеото: Защо Израел удари Иран точно сега?)

Израел и Иран влязоха в най-тежкия конфликт, който някога са имали, и това породи опасения от евентуалното въвличане на световните сили.

Тръмп заяви пред журналисти в Белия дом, че все още не е решил дали да подкрепи израелската въздушна кампания. "Мога да го направя, но мога и да не го направя. Имам предвид, че никой не знае какво ще направя“, посочи американският лидер.

По-късно Тръмп каза, че ирански официални лица искат да дойдат във Вашингтон за среща. "Може да го направим", добави Тръмп, но посочи, че "вече е малко късно" за такива разговори. Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей отхвърли отправения от Тръмп по-рано призив Иран да се предаде.

Американците "трябва да знаят, че всяка военна намеса на САЩ несъмнено ще бъде съпроводена с непоправими щети", каза Хаменей в реч, прочетена от телевизионен водещ. "Иранският народ няма да се предаде", подчерта върховният лидер на Ислямската република.

🚨 BREAKING: Trump’s High-Stakes Situation Room Meeting on Iran Just Wrapped — Here’s What We Know 🇺🇸 President Trump has just concluded a critical Situation Room meeting with top Cabinet officials, including VP JD Vance, Secretary of State Marco Rubio, Defense Secretary Pete… pic.twitter.com/vkscryRgn0

Техеран отрича да се стреми разработването на ядрени оръжия и твърди, че програмата му е само насочена единствено към мирни цели. Миналата седмица Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) заяви, че за първи път от 20 г. насам Иран е нарушил своите задължения по Договора за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО).

Външните министри на Германия, Франция и Великобритания планират да проведат ядрени преговори с иранския си колега в петък в Женева, заявиха дипломатически източници на Ройтерс и ДПА.

Иран предупреди САЩ: Твърд отговор при пряка намеса

Иран вчера обяви, че е изстрелял хиперзвукови ракети срещу Израел. Израелската армия снощи съобщи, че е засякла нови изстрелвания на ракети от Иран и призова хората в Централен Израел да се укрият.

Системите за ПВО в покрайнините на Техеран рано тази сутрин прехванаха израелски дронове, предадоха ирански медии, а междувременно израелската армия призова за евакуация в района на тежководния реактор в иранския гр. Арак.

Israel and Iran traded fresh missile strikes as the conflict between the two Middle East countries entered its seventh day on Thursday, with senior US officials reportedly preparing for the possibility of a strike on Tehran in the coming days. pic.twitter.com/CtXrswfaAE