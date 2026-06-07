САЩ съобщиха за нови удари срещу ирански дронове в Ормузкия проток

А мериканската армия съобщи, че е свалила два ирански ударни дрона, които според нея са представлявали заплаха за морския трафик в стратегическия Ормузки проток, предаде "Франс прес".

От Централното командване на САЩ посочиха, че действията са били предприети с цел гарантиране на безопасността на корабоплаването в един от най-важните морски коридори в света. През Ормузкия проток преминава значителна част от световния износ на петрол и втечнен природен газ, което превръща района в ключова точка за международната търговия и енергийните доставки.

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В петък вечерта американските сили съобщиха, че са свалили още четири ирански ударни дрона, насочени към протока. След това е бил нанесен удар по ирански крайбрежни радарни съоръжения, за които Вашингтон твърди, че са били използвани за подпомагане на операциите с безпилотни летателни апарати.

Иран от своя страна заяви, че е отговорил с изстрелването на залп от ракети срещу военни обекти в Кувейт и Бахрейн – държави, които поддържат тесни отношения със Съединените щати и са сред техните ключови съюзници в региона. Иранските власти определиха действията си като ответна мярка след американските удари.

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Според информацията, разпространена от американската армия, шест балистични ракети са били прехванати от системите за противовъздушна отбрана, докато седма не е достигнала набелязаната си цел. До момента не се съобщава за жертви или значителни материални щети вследствие на атаките.

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Последната размяна на удари идва на фона на продължаващото напрежение между Вашингтон и Техеран. Двете страни водят непреки преговори от няколко седмици с цел прекратяване на войната в Близкия изток и ограничаване на риска от по-широка регионална ескалация.

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Засега обаче няма признаци за напредък в преговорния процес, като официални представители и от двете страни не съобщават за постигнати договорености или за наближаващ пробив в усилията за деескалация.