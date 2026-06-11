Свят

На ръба на нова криза: Иран блокира Ормузкия проток, заплаши да стреля по всеки кораб

Техеран предупреди, че ще открива огън по всеки плавателен съд, опитал се да премине през стратегическия морски коридор, след като американските сили започнаха удари срещу ирански цели

Василена Василева Василена Василева

11 юни 2026, 07:11
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Близкият изток е изправен пред нова опасна ескалация, след като висшето командване на иранските въоръжени сили обяви, че затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове, предадоха световните агенции.

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Според изявлението забраната важи както за петролни танкери, така и за търговски кораби, а всеки опит за преминаване през стратегическия морски коридор ще бъде посрещан с военна сила.

„Всеки плавателен съд, който наруши забраната, ще бъде атакуван“, предупредиха иранските военни, цитирани от местни медии.

Решението идва часове след като Централното командване на американските въоръжени сили (CENTCOM) съобщи, че американски части са започнали удари по ирански цели „в рамките на самоотбраната“. По данни на Вашингтон операцията е стартирала в 17:15 часа източно американско време, което съответства на 00:15 часа българско време.

Иран: Ормузкият проток е затворен! Ще запалим всеки кораб

Експлозии и задействана противовъздушна отбрана

Малко след американското изявление иранската агенция Мехр съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са били активирани в западната част на столицата Техеран.

По-рано агенцията информира за силни експлозии в провинция Фарс в южната част на страната, като според първоначалната информация е възможно те също да са свързани със задействането на иранската противовъздушна отбрана.

Съобщения за взривове има и в района на остров Киш в Персийския залив, както и в градовете Сирик, Минаб, Асалуя и Бандар Абас. Последният е сред най-важните ирански пристанищни центрове и се намира в непосредствена близост до Ормузкия проток.

Ирански медии съобщават още за морски сблъсъци между ирански и американски сили, макар към този момент информацията да не е независимо потвърдена от международни източници.

Според местни публикации два кораба, които са направили опит да преминат през протока въпреки наложената забрана, вече са били ударени. Засега няма официални данни за тяхната националност, както и за броя на евентуалните жертви.

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Защо Ормузкият проток е толкова важен

Ормузкият проток е един от най-стратегическите морски маршрути в света. Той свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море и представлява основна артерия за износа на петрол от държавите производителки в региона.

Ежедневно през него преминава значителна част от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ. Всяко прекъсване на корабоплаването в района има потенциала да предизвика сериозни сътресения на международните пазари, рязко поскъпване на енергоносителите и затруднения във веригите на доставки.

През годините Техеран нееднократно е отправял заплахи за затваряне на протока в отговор на международен натиск и санкции, но пълното блокиране на морския коридор би представлявало безпрецедентна стъпка с глобални последици.

САЩ съобщиха за нови удари срещу ирански дронове в Ормузкия проток

Предупреждения от Вашингтон

Напрежението между двете държави рязко се засили през последните дни. Вчера американският президент Доналд Тръмп заяви, че не изключва възможността за „силни удари“ срещу Иран, ако американските интереси и военни бъдат застрашени.

По-късно сходно предупреждение отправи и министърът на отбраната Пийт Хегсет, който подчерта, че Съединените щати са готови да защитят своите сили и съюзници в региона.

Иран затваря Ормузкия проток, „докато САЩ не вдигнат блокадата“

Засега няма информация за предстояща дипломатическа инициатива за деескалация на конфликта. Международната общност следи развитието на ситуацията с нарастващо безпокойство, тъй като евентуално разширяване на военните действия между Вашингтон и Техеран може да доведе до една от най-сериозните геополитически и икономически кризи през последните години.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА - Божидар Захариев    
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