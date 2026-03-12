Свят

ФБР издаде предупреждение за „изненадваща“ атака от Иран срещу Калифорния

Спешен бюлетин на федералните служби разкрива планове за изстрелване на дронове от неидентифицирани съдове край бреговете на Калифорния. Докато Тръмп уверява, че ситуацията се разследва, властите следят за „оперативни спусъци“ на спящи клетки

12 март 2026, 10:47
Ескалация в Персийския залив: Поредица от атаки срещу търговски кораби

Ескалация в Персийския залив: Поредица от атаки срещу търговски кораби
Нов скок в цените на петрола на фона на ирански атаки срещу танкери

Нов скок в цените на петрола на фона на ирански атаки срещу танкери
Може ли Иран да използва китайската високоточна навигационна система BeiDou?

Може ли Иран да използва китайската високоточна навигационна система BeiDou?
Европа се готви да одобри историческо извънредно освобождаване на петролни резерви

Европа се готви да одобри историческо извънредно освобождаване на петролни резерви
Защо войната в Иран може да се сведе до контрола над един малък остров

Защо войната в Иран може да се сведе до контрола над един малък остров
CNN: Иран започва да поставя мини в Ормузкия проток

CNN: Иран започва да поставя мини в Ормузкия проток
Три плавателни съда са поразени от снаряди в Ормузкия проток, има моряци в неизвестност

Три плавателни съда са поразени от снаряди в Ормузкия проток, има моряци в неизвестност
Тримата служители, които координират премиера, краля и администрацията във Великобритания

Тримата служители, които координират премиера, краля и администрацията във Великобритания

Ф едералните власти предупредиха правоприлагащите органи в Калифорния, че Иран се стреми да извърши изненадваща атака с дронове срещу цели в щата като отмъщение за американските военни удари, се казва в бюлетин на ФБР, разгледан от ABC News.

(Във видеото: Румънското правителство одобри разполагането на американско военно оборудване близо до България)

Говорител на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм заяви пред Newsweek в сряда: „Службата за спешни случаи на губернатора активно работи с държавни, местни и федерални служители по сигурността за защита на нашите общности“.

Иран отправи сериозно предупреждение към САЩ

Говорител на Службата за спешни случаи на Калифорния допълни, че екипът по вътрешна сигурност е „в редовна координация с партньорите за споделяне на информация за потенциални заплахи“.

„Въпреки че не можем да обсъждаме поверителни подробни данни, калифорнийците трябва да знаят, че този вид координация се случва всеки ден. Калифорния е готова да защити своите общности“, заяви говорителят.

Нюсъм също коментира темата в социалната мрежа X: „В постоянна координация съм със служителите по сигурността и разузнаването, за да наблюдаваме потенциални заплахи за Калифорния – включително тези, свързани с конфликта в Близкия изток. Към момента не ни е известна непосредствена заплаха, но оставаме подготвени за всяка извънредна ситуация“.

По-късно в сряда президентът Доналд Тръмп заяви пред репортери, че бюлетинът „се разследва“. Той добави: „Случват се много неща и всичко, което можем да направим, е да ги приемаме така, както идват.“

Иран отправи нова заплаха към САЩ

Какво трябва да знаем

В предупреждението се посочва, че ФБР е получило информация, според която към началото на февруари Иран уж е обмислял изстрелването на безпилотни летателни апарати от неидентифициран плавателен съд край бреговете на САЩ, насочени конкретно към Калифорния. Бюлетинът подчертава, че властите нямат допълнителни подробни данни за времето, целите, методите или извършителите, и описва информацията като непотвърдена.

„Наскоро придобихме информация, че към началото на февруари 2026 г. Иран уж се е стремял да проведе изненадваща атака с безпилотни летателни апарати от неидентифициран съд край бреговете на САЩ, конкретно срещу неуточнени цели в Калифорния, в случай че САЩ извършат удари срещу Иран“, се казва в известието.

САЩ: Заплахите на Иран за отмъщение срещу Израел са реалниМеждувременно CBS News съобщи, позовавайки се на множество източници от правоприлагащите органи, че няма надеждни разузнавателни данни, които да подкрепят бюлетина на ФБР. „Това не е информация, по която може да се предприемат преки оперативни действия“, заяви федерален служител от Калифорния.

Друг служител поясни, че предупреждението е имало за цел единствено да гарантира, че агенциите са информирани. Бюлетинът е бил разпространен от офиса на ФБР в Лос Анджелис въз основа на сигнал, появил се преди настоящия конфликт с Иран.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран след провалени преговори относно ядрената му програма. Ударите са убили повече от 1300 души в Иран, който от своя страна предприе ответни атаки срещу Израел и съюзници в Персийския залив, приемащи американски сили. Президентът Тръмп заяви пред репортери, че не е загрижен за евентуално отмъщение на територията на САЩ.

Може ли Иран да атакува САЩ?

Разширяващият се конфликт засили опасенията от атаки. По-рано правоприлагащите органи получиха федерален сигнал, че правителството е прихванало шифровано съобщение, за което се вярва, че произхожда от Иран и може да послужи като „оперативен спусък“ за „спящи клетки“ извън страната. Консултативната бележка призова агенциите да засилят мониторинга на подозрителна радиочестотна активност.

Война по избор? Пентагонът разтърси Вашингтон с признание за иранската заплаха

Доклад на Съвета за чуждестранни отношения от 5 март предупреждава за риск от „спящи агенти, индивидуални участници, вдъхновени от Иран, кибератаки и физически нападения върху критична инфраструктура“. Отбелязва се, че Иран и Хизбула отдавна разполагат с усъвършенствани кибер възможности.

Войната с Иран: Последни новини

Конфликтът е отнел живота на повече от 1800 души, включително най-малко седем американски войници.

В сряда The New York Times съобщи, че вътрешно разследване на американската армия е установило, че САЩ са отговорни за удар с ракета „Томахоук“, поразяваща начално училище в Иран, при която са загинали около 170 ученици.

Иран заплаши САЩ с „тежки последствия“

Междувременно Международната енергийна агенция обяви, че ще освободи 400 милиона барела петрол от стратегическите резерви поради опасения от растящите цени в световен мащаб. Президентът Тръмп даде смесени сигнали за продължителността на войната, казвайки, че тя може да приключи скоро, но и настоявайки, че Иран трябва да предложи „безусловна капитулация“.

Защо САЩ и Израел нападнаха Иран?

Тръмп заяви, че ударите са имали за цел да съкрушат ядрените и ракетните възможности на Иран и призова иранците да свалят своите лидери. В реч миналата събота той заяви: „Нашата цел е да защитим американския народ чрез елиминиране на непосредствени заплахи от иранския режим... Този терористичен режим никога не може да има ядрено оръжие“.

Той припомни, че при операция „Среднощен чук“ миналия юни са били унищожени ядрените обекти във Фордо, Натанз и Исфахан. Иран многократно отрича да се стреми към ядрено оръжие.

Доклад на Разузнавателното управление на министерството на отбраната (DIA) от 2025 г. заключи, че Иран не е произвеждал ядрено оръжие, но е предприел дейности, които го позиционират по-добре за неговото производство, ако реши да го направи.

FBI предупреждение Иран Калифорния Атака с дронове Конфликт САЩ-Иран Ядрена програма Отмъщение Национална сигурност Потенциални заплахи Непотвърдена информация
Последвайте ни

По темата

КЗК установи до 90% надценки в цените на храните, има ли данни за спекула при горивата

КЗК установи до 90% надценки в цените на храните, има ли данни за спекула при горивата

Никол Кидман с първи емоционални думи след раздялата с Кийт Ърбан

Никол Кидман с първи емоционални думи след раздялата с Кийт Ърбан

Експлозии отекнаха в центъра на Дубай

Експлозии отекнаха в центъра на Дубай

ФБР издаде предупреждение за „изненадваща“ атака от Иран срещу Калифорния

ФБР издаде предупреждение за „изненадваща“ атака от Иран срещу Калифорния

Осигурителният доход, който определя новите пенсии, надхвърли 1000 евро

Осигурителният доход, който определя новите пенсии, надхвърли 1000 евро

pariteni.bg
10 кожни проблема, които собствениците на Питбули не бива да пренебрегват

10 кожни проблема, които собствениците на Питбули не бива да пренебрегват

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 3 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 3 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 3 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Война за наследство: Парис Джексън се изправи срещу изпълнителите на завещанието на баща си

Война за наследство: Парис Джексън се изправи срещу изпълнителите на завещанието на баща си

Любопитно Преди 16 минути

Парис оспорва действията на изпълнителите на завещанието – Джон Бранка и Джон Макклейн, обвинявайки ги в лошо управление на средствата, поставяне на личните им интереси на преден план и липса на адекватна финансова прозрачност

Атомната енергия: Нова "стратегическа грешка" в ЕС?

Атомната енергия: Нова "стратегическа грешка" в ЕС?

Свят Преди 34 минути

От думите на Урсула фон дер Лайен се разбра, че ЕС в бъдеще ще залага пак на атомната енергия и на т. нар. мини атомни реактори

"ДПС - Ново начало" предлага фонд за компенсиране на хората и бизнеса с приходи от повишено ДДС

"ДПС - Ново начало" предлага фонд за компенсиране на хората и бизнеса с приходи от повишено ДДС

България Преди 1 час

Кризата се задълбочава, няколко страни в Европа вече реагираха, заяви Йордан Цонев

„Добрият крал Хари“: Даяна подготвяла по-малкия си син за трона вместо Уилям

„Добрият крал Хари“: Даяна подготвяла по-малкия си син за трона вместо Уилям

Любопитно Преди 1 час

Шокиращи разкрития на близък довереник на покойната принцеса на Уелс хвърлят нова светлина върху детството на двамата братя. Докато принц Уилям е бил плахо дете, Даяна е виждала в Хари потенциал за монарх и дори му е дала средновековен прякор

Сгъваемият iPhone ще се превръща в iPad и идва скоро

Сгъваемият iPhone ще се превръща в iPad и идва скоро

Технологии Преди 1 час

Apple е единственият голям производител на смартфони, който все още няма сгъваем модел. Това може да се промени още тази година, като компанията е в напреднала фаза на разработката и устройството ще следва цялостната ѝ стратегия за обединение

Пеевски и Терзиев влязоха в задочен спор за държавни имоти в София

Пеевски и Терзиев влязоха в задочен спор за държавни имоти в София

България Преди 1 час

„ДПС-Ново начало“ ще внесе предложение в НС за налагането на мораториум върху прехвърлянето им

САЩ започнаха разследване на някои от най-големите си търговски партньори

САЩ започнаха разследване на някои от най-големите си търговски партньори

Свят Преди 1 час

Това се случва след като Върховният съд отмени стратегическа линия в политиката по митата на президента Доналд Тръмп миналия месец

.

Тайната среща във Флорида: Какво си казаха пратеникът на Путин и Стив Уиткоф

Свят Преди 1 час

Пролетта идва със сняг: Обрат във времето разваля слънчевата седмица

Пролетта идва със сняг: Обрат във времето разваля слънчевата седмица

България Преди 1 час

Температурите призори ще бъдат около и малко под нулата, а през деня - в интервала 10-15 градуса, до 16-17 в обичайно по-топлите райони

<p>МВнР с важна информация за българите, пътуващи от и до Белгия</p>

Национална стачка в Белгия парализира транспорта, МВнР с важни указания

България Преди 1 час

Очаква се стачните действия да окажат влияние и върху фериботните услуги в страната

„ДПС-Ново начало“ внася предложение за налагане на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство

„ДПС-Ново начало“ внася предложение за налагане на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство

България Преди 2 часа

Първата участничка с нарушен слух в Hell’s Kitchen - историята на Бояна Богданова (ВИДЕО)

Първата участничка с нарушен слух в Hell’s Kitchen - историята на Бояна Богданова (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

В откровен разговор с водещия Станислав Иванов тя разказва за трудния си път, за силата на кухнята като терапия и за мечтата, която е събирала смелост да преследва цели осем години

Среща в Париж: Макрон и Зеленски обсъждат нови действия срещу Русия

Среща в Париж: Макрон и Зеленски обсъждат нови действия срещу Русия

Свят Преди 2 часа

Очаква се разговорите да засегнат и гаранциите за сигурност за Киев, както и ангажиментите на западните партньори към Украйна

Наука, медали и вдъхновение в изложбата „Фантастични умове“

Наука, медали и вдъхновение в изложбата „Фантастични умове“

Любопитно Преди 2 часа

Експозицията беше открита в понеделник (9 март) в присъствието на ученици, преподаватели и представители на местната власт

Топ 5 продукта, които свършват първи в началото на сезона

Топ 5 продукта, които свършват първи в началото на сезона

Любопитно Преди 2 часа

Най-добрият начин да избегнеш дефицитите…е като ги предвидиш!

Трикът на диетолозите, който спасява сърцето и сваля кръвното

Трикът на диетолозите, който спасява сърцето и сваля кръвното

Любопитно Преди 2 часа

След бума на протеините и фибрите, специалистите прогнозират „годината на омега мастните киселини“ – жизненоважен елемент, който 76% от хората по света не си набавят в достатъчни количества

Всичко от днес

От мрежата

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
1

Цъфнаха пролетните цветя на Шуменското плато

sinoptik.bg
1

Пролетта ни кани в парк Хисарлъка в Кюстендил

sinoptik.bg

Бояна от Hell’s Kitchen: Готвенето за мен е терапия! (ВИДЕО)

Edna.bg

Лайза Минели на 79: живот като от мюзикъл – бурни любови, падения и голямото завръщане

Edna.bg

Тиери Анри с култов коментар за фланелката на Реал Мадрид

Gong.bg

Жуниор Мапуку: Очаквам Левски да стане шампион, а Берое да се спаси

Gong.bg

НС прие на първо четене по-строги наказания за педофилия и разпространение на порнографски материали

Nova.bg

С какво време ще посрещнем астрономическата пролет

Nova.bg