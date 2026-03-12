ФБР издаде предупреждение за „изненадваща“ атака от Иран срещу Калифорния

Три плавателни съда са поразени от снаряди в Ормузкия проток, има моряци в неизвестност

Ф едералните власти предупредиха правоприлагащите органи в Калифорния, че Иран се стреми да извърши изненадваща атака с дронове срещу цели в щата като отмъщение за американските военни удари, се казва в бюлетин на ФБР, разгледан от ABC News.

Говорител на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм заяви пред Newsweek в сряда: „Службата за спешни случаи на губернатора активно работи с държавни, местни и федерални служители по сигурността за защита на нашите общности“.

Говорител на Службата за спешни случаи на Калифорния допълни, че екипът по вътрешна сигурност е „в редовна координация с партньорите за споделяне на информация за потенциални заплахи“.

„Въпреки че не можем да обсъждаме поверителни подробни данни, калифорнийците трябва да знаят, че този вид координация се случва всеки ден. Калифорния е готова да защити своите общности“, заяви говорителят.

Нюсъм също коментира темата в социалната мрежа X: „В постоянна координация съм със служителите по сигурността и разузнаването, за да наблюдаваме потенциални заплахи за Калифорния – включително тези, свързани с конфликта в Близкия изток. Към момента не ни е известна непосредствена заплаха, но оставаме подготвени за всяка извънредна ситуация“.

По-късно в сряда президентът Доналд Тръмп заяви пред репортери, че бюлетинът „се разследва“. Той добави: „Случват се много неща и всичко, което можем да направим, е да ги приемаме така, както идват.“

Какво трябва да знаем

В предупреждението се посочва, че ФБР е получило информация, според която към началото на февруари Иран уж е обмислял изстрелването на безпилотни летателни апарати от неидентифициран плавателен съд край бреговете на САЩ, насочени конкретно към Калифорния. Бюлетинът подчертава, че властите нямат допълнителни подробни данни за времето, целите, методите или извършителите, и описва информацията като непотвърдена.

„Наскоро придобихме информация, че към началото на февруари 2026 г. Иран уж се е стремял да проведе изненадваща атака с безпилотни летателни апарати от неидентифициран съд край бреговете на САЩ, конкретно срещу неуточнени цели в Калифорния, в случай че САЩ извършат удари срещу Иран“, се казва в известието.

САЩ: Заплахите на Иран за отмъщение срещу Израел са реалниМеждувременно CBS News съобщи, позовавайки се на множество източници от правоприлагащите органи, че няма надеждни разузнавателни данни, които да подкрепят бюлетина на ФБР. „Това не е информация, по която може да се предприемат преки оперативни действия“, заяви федерален служител от Калифорния.

Друг служител поясни, че предупреждението е имало за цел единствено да гарантира, че агенциите са информирани. Бюлетинът е бил разпространен от офиса на ФБР в Лос Анджелис въз основа на сигнал, появил се преди настоящия конфликт с Иран.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран след провалени преговори относно ядрената му програма. Ударите са убили повече от 1300 души в Иран, който от своя страна предприе ответни атаки срещу Израел и съюзници в Персийския залив, приемащи американски сили. Президентът Тръмп заяви пред репортери, че не е загрижен за евентуално отмъщение на територията на САЩ.

Разширяващият се конфликт засили опасенията от атаки. По-рано правоприлагащите органи получиха федерален сигнал, че правителството е прихванало шифровано съобщение, за което се вярва, че произхожда от Иран и може да послужи като „оперативен спусък“ за „спящи клетки“ извън страната. Консултативната бележка призова агенциите да засилят мониторинга на подозрителна радиочестотна активност.

Доклад на Съвета за чуждестранни отношения от 5 март предупреждава за риск от „спящи агенти, индивидуални участници, вдъхновени от Иран, кибератаки и физически нападения върху критична инфраструктура“. Отбелязва се, че Иран и Хизбула отдавна разполагат с усъвършенствани кибер възможности.

Конфликтът е отнел живота на повече от 1800 души, включително най-малко седем американски войници.

В сряда The New York Times съобщи, че вътрешно разследване на американската армия е установило, че САЩ са отговорни за удар с ракета „Томахоук“, поразяваща начално училище в Иран, при която са загинали около 170 ученици.

Междувременно Международната енергийна агенция обяви, че ще освободи 400 милиона барела петрол от стратегическите резерви поради опасения от растящите цени в световен мащаб. Президентът Тръмп даде смесени сигнали за продължителността на войната, казвайки, че тя може да приключи скоро, но и настоявайки, че Иран трябва да предложи „безусловна капитулация“.

Тръмп заяви, че ударите са имали за цел да съкрушат ядрените и ракетните възможности на Иран и призова иранците да свалят своите лидери. В реч миналата събота той заяви: „Нашата цел е да защитим американския народ чрез елиминиране на непосредствени заплахи от иранския режим... Този терористичен режим никога не може да има ядрено оръжие“.

Той припомни, че при операция „Среднощен чук“ миналия юни са били унищожени ядрените обекти във Фордо, Натанз и Исфахан. Иран многократно отрича да се стреми към ядрено оръжие.

Доклад на Разузнавателното управление на министерството на отбраната (DIA) от 2025 г. заключи, че Иран не е произвеждал ядрено оръжие, но е предприел дейности, които го позиционират по-добре за неговото производство, ако реши да го направи.