След тежкия инцидент: Малена Замфирова претърпя нова операция

Според баща ѝ очакванията са тя да ходи без патерици и да започне активно възстановяване до 6 месеца

12 март 2026, 11:32
М алена Замфирова е претърпяла нова операция, съобщи вицепрезидентът на БФ ски Георги Бобев.

„Вчера бе извършена интервенция в раменната област, надяваме се да е последната“, обясни той.

Малена беше блъсната в гръб от скиор в курорта Шпиндлерув Млин в Чехия, където трябваше да стартира в Световната купа. На 9 март най-добрата ни сноубордистка бе оперирана в продължение на 6 часа в болница в Грац. Тогава лекарите възстановиха раздробената й бедрена кост, фиксираха таза и премахнаха външните фиксатори, които стабилизираха таза и бедрото до момента. Според главния хирург интервенцията е преминала много добре.

Над шест часа оперираха Малена Замфирова

„До започване на рехабилитация има време, тъй като тя е дълго време на легло“, добави Бобев.

Според баща ѝ Анатолий очакванията са Малена да ходи без патерици и да започне активно възстановяване до шест месеца.

Относно евентуалното транспортиране на Малена в България, вицепрезидентът на БФ ски обясни: „Първоначално казаха, че евентуално ще я изпишат след три седмици. До момента е минала една. Още не сме обсъждали нейното прибиране. Федерацията е готова да помогне с всичко необходимо, но първо трябва да стигнем до този етап“.

„Надявам се Малена да се възстанови напълно, всеки ден се молим за това“, завърши Бобев. 

Източник: БГНЕС    
