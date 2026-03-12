Пеевски и Терзиев влязоха в задочен спор за държавни имоти в София

Д епутатът Делян Пеевски обяви, че столичният кмет Васил Терзиев и общинските съветници от ПП-ДБ-СС са подготвили схема за придобиване на държавни имоти в София. Според Пеевски става дума за повече от 20 „апетитни“ имота в скъпи и атрактивни квартали, с обща площ от над 1300 дка.

„Искат да им бъдат харизани от техните съпартийци от служебния кабинет“, посочи Пеевски.

„ДПС-Ново начало“ внася предложение за налагане на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство

Той обвини кмета Терзиев в „некадърно и вредно управление“, като подчерта, че от началото на мандата му София се е превърнала в най-мръсната столица в ЕС, с проблеми, свързани с инфраструктурата, транспорта, презастрояването и недостига на детски градини и ясли.

Според Пеевски държавните имоти в столицата са национален ресурс и решенията за тях трябва да се вземат прозрачно и с пълна политическа отговорност. Затова партията му „ДПС-Ново начало“ ще внесе предложение в Народното събрание за налагането на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебния кабинет.

„По Конституция служебният кабинет има една основна отговорност - осигуряването на честни избори, а от назначаването си до днес действа като шпицкоманда - реваншистки с поголовни уволнения във всички държавни структури“, допълни Пеевски.

Последва остър отговор от страна на столичния кмет Васил Терзиев.

В пост във Facebook той написа: „Алчна кокошка, просо сънува“. Градоначалникът посочи, че целта на Общината е да използва имотите за детски градини, паркове и културни пространства, вместо те да пустеят или да се рушат.

Той подчерта, че не очаква от човек, който „не е изградил нищо работещо в живота си“, да разбере мотивите на Общината.

„С интерес ще наблюдавам кои общински съветници ще гласуват за това София да има шанс да вземе тези имоти за детски градини, парк и култура. Надявам се всички мои доклади и сходни предложения да получат подкрепа - това е важното за града, а не изказванията на хора, които нямат нищо общо с управлението му“, пише още Терзиев.