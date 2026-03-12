Тръмп: Спечелихме войната с Иран, но не искаме да си тръгваме преждевременно

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ са спечелили войната с Иран, но ще останат в битката, за да довършат започнатото, предаде Ройтерс.

"Никога не е добре да се казва прекалено рано, че си спечелил. Ние спечелихме", заяви Тръмп по време на предизборно събитие в Хеброн, Кентъки. "В първия час всичко приключи."

Тръмп: Нокаутирахме ръководството на Иран два пъти

Той заяви, че САЩ са унищожили 58 ирански военни кораба.

Тръмп се колебае по отношение на Иран, като приписва на американската армия значително отслабване на иранските въоръжени сили, но се съпротивлява на бързо приключване на конфликта.

"Не искаме да си тръгнем рано, нали?", каза Тръмп. "Трябва да довършим започнатото."

Тръмп: Мисля, че войната с Иран е почти приключила

Той каза, че САЩ "практически са унищожили Иран".

Изглеждаше, че президентът дава знак, че САЩ ще продължат борбата засега, посочва Ройтерс.

"Не искаме да се връщаме на всеки две години", каза той.

В интервю за местните медии Тръмп също така каза, че ще намали малко стратегическите петролни резерви.

Тръмп: Иран се обажда на САЩ за споразумение

Президентът на САЩ отбеляза, че решението на Международната енергийна агенция (МЕА) да освободи петрол от стратегическите резерви ще доведе до значително понижение на цените на петрола, предаде Ройтерс.

"Радвам се да съобщя, че по-рано Международната енергийна агенция се съгласи да координира освобождаването на рекордните 400 милиона барела нефт от различни национални петролни резерви по целия свят, което ще доведе до значително понижение на цените на петрола, тъй като ние ще сложим край на тази заплаха за Америка и света", заяви Тръмп.