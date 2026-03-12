Свят

САЩ започнаха разследване на някои от най-големите си търговски партньори

Това се случва след като Върховният съд отмени стратегическа линия в политиката по митата на президента Доналд Тръмп миналия месец

12 март 2026, 10:00
САЩ започнаха разследване на някои от най-големите си търговски партньори
Източник: iStock photos/Getty images

САЩ започнаха ново разследване на някои от най-големите си търговски партньори, след като Върховният съд отмени стратегическа линия в политиката по митата на президента Доналд Тръмп миналия месец, предаде "Ройтерс".

Съд в САЩ възобнови действието на митата на Тръмп

Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър заяви, че разследването за нелоялни търговски практики по раздел 301 може да доведе до нови мита срещу държави, включително Китай, Европейския съюз, Индия, Япония, Южна Корея и Мексико, през това лято.

Разследването може да позволи на САЩ да наложат вносни мита върху стоки от всяка от страните, за които бъде установено, че са участвали в нелоялни търговски практики, посочва "Би Би Си".

Гриър посочи, че се надява да приключи разследванията преди изтичането през юли на новите временни мита, наложени от Тръмп в края на февруари.

Днес Тръмп започна търговска война със света

Други разследвани държави са Виетнам, Тайланд, Малайзия, Камбоджа, Сингапур, Индонезия, Бангладеш, Швейцария и Норвегия.

Канада, която е вторият по сила търговски партньор на САЩ, не беше спомената като обект на разследването.

"Историята показва, че няма победители"

Ходът идва седмици след като Върховният съд на САЩ постанови, че митата, наложени от Тръмп на редица страни по света през април миналата година, са незаконни.

Източник: Пламен Йотински, БТА    
сащ мита търговски партньори разследване
Последвайте ни
КЗК установи до 90% надценки в цените на храните, има ли данни за спекула при горивата

КЗК установи до 90% надценки в цените на храните, има ли данни за спекула при горивата

Никол Кидман с първи емоционални думи след раздялата с Кийт Ърбан

Никол Кидман с първи емоционални думи след раздялата с Кийт Ърбан

„Сляпо раняване“ и изгубени доказателства: Майката на Николай срещу прокуратурата за смъртта на шестимата в случая

„Сляпо раняване“ и изгубени доказателства: Майката на Николай срещу прокуратурата за смъртта на шестимата в случая "Петрохан - Околчица"

„Имаме ли лекар в залата?“: Доналд Тръмп прекъсна речта си, за да спаси припаднала жена

„Имаме ли лекар в залата?“: Доналд Тръмп прекъсна речта си, за да спаси припаднала жена

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
10 кожни проблема, които собствениците на Питбули не бива да пренебрегват

10 кожни проблема, които собствениците на Питбули не бива да пренебрегват

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 3 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 3 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 3 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Експлозии отекнаха в центъра на Дубай

Свят Преди 8 минути

Междувременно банки в Катар и Дубай затвориха след заплахи от Иран

<p>Как се разпадна приятелството между Кейт и Хари?</p>

От „Фантастичната четворка“ до леденото мълчание: Как се разпадна приятелството между Кейт и Хари?

Любопитно Преди 9 минути

Историята на Кейт Мидълтън и принц Хари разкрива как общият смях и споделените каузи отстъпиха пред семейни конфликти, тежки мемоари и хиляди километри разстояние, оставяйки принцесата фокусирана върху семейството си

Сгъваемият iPhone ще се превръща в iPad и идва скоро

Сгъваемият iPhone ще се превръща в iPad и идва скоро

Технологии Преди 24 минути

Apple е единственият голям производител на смартфони, който все още няма сгъваем модел. Това може да се промени още тази година, като компанията е в напреднала фаза на разработката и устройството ще следва цялостната ѝ стратегия за обединение

Пеевски и Терзиев влязоха в задочен спор за държавни имоти в София

Пеевски и Терзиев влязоха в задочен спор за държавни имоти в София

България Преди 38 минути

„ДПС-Ново начало“ ще внесе предложение в НС за налагането на мораториум върху прехвърлянето им

Пролетта идва със сняг: Обрат във времето разваля слънчевата седмица

Пролетта идва със сняг: Обрат във времето разваля слънчевата седмица

България Преди 50 минути

Температурите призори ще бъдат около и малко под нулата, а през деня - в интервала 10-15 градуса, до 16-17 в обичайно по-топлите райони

„ДПС-Ново начало“ внася предложение за налагане на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство

„ДПС-Ново начало“ внася предложение за налагане на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство

България Преди 1 час

Първата участничка с нарушен слух в Hell’s Kitchen - историята на Бояна Богданова (ВИДЕО)

Първата участничка с нарушен слух в Hell’s Kitchen - историята на Бояна Богданова (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

В откровен разговор с водещия Станислав Иванов тя разказва за трудния си път, за силата на кухнята като терапия и за мечтата, която е събирала смелост да преследва цели осем години

Среща в Париж: Макрон и Зеленски обсъждат нови действия срещу Русия

Среща в Париж: Макрон и Зеленски обсъждат нови действия срещу Русия

Свят Преди 1 час

Очаква се разговорите да засегнат и гаранциите за сигурност за Киев, както и ангажиментите на западните партньори към Украйна

Наука, медали и вдъхновение в изложбата „Фантастични умове“

Наука, медали и вдъхновение в изложбата „Фантастични умове“

Любопитно Преди 1 час

Експозицията беше открита в понеделник (9 март) в присъствието на ученици, преподаватели и представители на местната власт

Топ 5 продукта, които свършват първи в началото на сезона

Топ 5 продукта, които свършват първи в началото на сезона

Любопитно Преди 1 час

Най-добрият начин да избегнеш дефицитите…е като ги предвидиш!

Трикът на диетолозите, който спасява сърцето и сваля кръвното

Трикът на диетолозите, който спасява сърцето и сваля кръвното

Любопитно Преди 1 час

След бума на протеините и фибрите, специалистите прогнозират „годината на омега мастните киселини“ – жизненоважен елемент, който 76% от хората по света не си набавят в достатъчни количества

ВВС на България и Гърция провеждат съвместни тренировъчни полети

ВВС на България и Гърция провеждат съвместни тренировъчни полети

България Преди 1 час

Целта е усилването на системата за контрол и охрана на въздушното пространство

Ескалация в Персийския залив: Поредица от атаки срещу търговски кораби

Ескалация в Персийския залив: Поредица от атаки срещу търговски кораби

Свят Преди 2 часа

Контейнеровоз е ударен край ОАЕ, докато напрежението между Иран, САЩ и Израел води до блокиране на корабоплаването в Ормузкия проток и рекорден скок на цените на петрола

Нов скок в цените на петрола на фона на ирански атаки срещу танкери

Нов скок в цените на петрола на фона на ирански атаки срещу танкери

Свят Преди 2 часа

"Брент" се повиши с над 9% до 101,59 долара за барел, а WTI достигна малко под 96 долара

Без секс и алкохол: Какво всъщност прави поколението Z в спалнята?

Без секс и алкохол: Какво всъщност прави поколението Z в спалнята?

Любопитно Преди 2 часа

Докато предишните поколения залагаха на свободната любов, днешните младежи предпочитат да са сами. Високите стандарти в социалните мрежи и стремежът към успех убиват желанието за близост, оставяйки секса на заден план за сметка на съня

<p>Сметката расте: Колко са похарчили САЩ за първите шест дни на войната с Иран</p>

Сметката расте: САЩ са похарчили над 11 млрд. долара за първите шест дни на войната

Свят Преди 2 часа

Администрацията на Тръмп е представила данните на закрит брифинг за сенатори

Всичко от днес

От мрежата

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg
1

Цъфнаха пролетните цветя на Шуменското плато

sinoptik.bg
1

Пролетта ни кани в парк Хисарлъка в Кюстендил

sinoptik.bg

Лайза Минели на 79: живот като от мюзикъл – бурни любови, падения и голямото завръщане

Edna.bg

Самоуката Бояна беше елиминирана от Кухнята на Ада

Edna.bg

Футболни красавици излизат на ринга, за да се бият

Gong.bg

Красива съдийка: Някои футболисти се опитват да ме свалят

Gong.bg

С какво време ще посрещнем астрономическата пролет

Nova.bg

От загуба с 0:31 до историята: Джайя Саелуа – трансжената, която промени световния футбол

Nova.bg