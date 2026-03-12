Свят

Нов скок в цените на петрола на фона на ирански атаки срещу танкери

"Брент" се повиши с над 9% до 101,59 долара за барел, а WTI достигна малко под 96 долара

12 март 2026, 08:27
Ц ените на петрола се покачиха отново над 100 долара, след като новите опити на Иран да удари доставките в Близкия изток и заплахите да срине световната икономика засенчиха рекордното освобождаване на стратегически суров петрол от Международната агенция по енергетика (МАЕ).

Петролният шок се завръща

С приближаването на третата седмица от въздушните удари на САЩ и Израел по Ислямската република, конфликтът не показва признаци на успокояване, като Техеран отговаря с нови ответни удари в района на Персийския залив.

МАЕ съобщи на 11 март, че нейните членове са се съгласили да освободят 400 милиона барела петрол от резервите си – най-голямото освобождаване досега – като 172 милиона от тях са от САЩ.

Напрежението в Близкия изток "взриви" цените на петрола

Въпреки това, тази стъпка не успя да преодолее опасенията от прекъсване на енергийните доставки от Близкия изток, като Ормузкият проток, през който преминава една пета от световния суров петрол, е фактически затворен, предаде АФП.

Докато Иран засилва опитите си да прекъсне доставките в региона, днес, 12 март, беше съобщено, че два танкера в иракски води са били ударени. Багдад вече обяви, че намалява производството си заради кризата, а Кувейт и Саудитска Арабия последваха примера му.

Цената на барел петрол надхвърли 90 долара

Също днес Бахрейн съобщи, че Иран е извършил атака срещу резервоари за гориво в страната, а Саудитска Арабия заяви, че е прихванала дронове, насочени към нефтеното находище Шайба.

Цените на двата основни сорта суров петрол скочиха. "Брент" се повиши с над 9% до 101,59 долара за барел, а WTI достигна малко под 96 долара. На 9 март цените на двата сорта скочиха с 30% до пикова стойност от близо 120 долара.

С оглед на продължаващите враждебни действия, анализаторите предупреждават, че цените между 90-100 долара за барел може да се превърнат в новото нормално ниво за известно време.

Иран отправи ултиматум към ислямските страни и света

Иран обяви, че е готов за дълга изтощителна война, която ще „унищожи“ световната икономика, след като обстреля два търговски кораба и заплаши всички кораби от САЩ или техните съюзници.

Революционната гвардия предупреди на 11 март, че ще нанесе удари по „икономически центрове и банки“, свързани с интересите на САЩ и Израел.

"Много малка цена": Тръмп омаловажи скока на петрола

Съединените щати и Израел „трябва да вземат предвид възможността, че ще се ангажират в дългосрочна изтощителна война, която ще унищожи цялата американска икономика и световната икономика“, каза Али Фадави, съветник на главнокомандващия на гвардията, пред държавната телевизия.

Източник: БГНЕС    
