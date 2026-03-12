Сметката расте: САЩ са похарчили над 11 млрд. долара за първите шест дни на войната

Д лъжностни лица от администрацията на президента Доналд Тръмп оцениха по време на брифинг в Конгреса, че първите шест дни от войната с Иран са стрували на САЩ най-малко 11,3 млрд. долара, съобщи източник, запознат с въпроса, предаде "Ройтерс".

Това число, от закрит брифинг за сенатори във вторник, не включва цялата цена на войната, но беше предоставена на законодателите, които настояваха за повече информация за конфликта.

Няколко сътрудници на Конгреса заявиха, че очакват Белият дом скоро да подаде искане до Конгреса за допълнително финансиране за войната. Някои служители заявиха, че искането може да е за 50 млрд. долара, докато други заявиха, че тази оценка изглежда ниска.

Администрацията не е предоставила публична оценка на разходите за конфликта, нито ясна представа за очакваната му продължителност. Тръмп заяви по време на посещение в Кентъки "ние спечелихме“ войната, но че САЩ ще останат в битката, за да довършат започнатото.

Сумата от 11,3 милиарда долара беше съобщена за първи път в сряда от "Ню Йорк Таймс".

Длъжностни лица от администрацията също така са заявили пред законодателите, че през първите два дена от кампанията са били изразходвани боеприпаси за 5,6 млрд. долара.

Членовете на Конгреса, на които скоро може да се наложи да одобрят допълнително финансиране за войната, изразиха загриженост, че конфликтът ще изчерпи военните запаси на САЩ в момент, когато отбранителната промишленост вече се бори да отговори на търсенето.