Свят

Експлозии отекнаха в центъра на Дубай

Междувременно банки в Катар и Дубай затвориха след заплахи от Иран

12 март 2026, 10:32
Експлозии отекнаха в центъра на Дубай
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock Photos/Getty Images

В центъра на Дубай са били чути експлозии, една от които много силна, съобщава кореспондент AFP. Това се случва на фона на продължаващата кампания на Иран срещу държави от Персийския залив в отговор на американско-израелските атаки.

Журналистът е видял малки облаци дим, издигащи се над жилищен квартал, подсказващо, че взривовете вероятно са довели до щети по инфраструктурата.

Евакуираха Бурдж Халифа след ракетни удари и експлозии

По-рано няколко големи банки призоваха служителите си да не посещават офисите в Дубай, след като Иран даде сигнал за готовност да насочва атаки срещу икономически центрове в Близкия изток и финансови институции, свързани със Съединените щати. Решението идва след нощна атака срещу банка в Иран.

Глобалната банка „Сити“ разпореди на персонала си незабавно да напусне сградата, която дълги години служеше като регионална централа в небостъргачите на Международния финансов център на Дубай. Вътрешно съобщение, прегледано от „Ню Йорк Таймс“, посочва „повишени опасения за сигурността“ и призовава всички да намерят „най-близкото безопасно място далеч от офиса“.

Експлозия и пожар в Палм Джумейра след удар от Иран

Британската банка „Стандард Чартърд“, която още миналата седмица беше препоръчала работа от вкъщи, поднови това указание в сряда, съобщиха двама души, запознати със случая. Финансовата институция, която има силно присъствие в Азия, Африка и Близкия изток, поддържа голям регионален център в Дубай.

В съседен Катар банката HSBC временно затвори и трите си клона. В официално изявление институцията подчерта: „Безопасността на нашите колеги и клиенти остава наш основен приоритет.“

Ескалация в Близкия изток: "Ракетен дъжд", разрушения и тревога за тероризъм в Европа (ОБЗОР)

Световният бизнес вече усеща последствията от войната. Финансовите пазари се колебаят рязко, а ирански дронове са атакували центрове за данни на „Амазон“ в региона.

Държавната телевизия „Ислямска република Иран Бродкастинг“ информира, че сградата, свързана с банка „Сепах“, е била поразена с ракети. Говорителят на гвардейците заяви, че това действие дава на Иран право да атакува финансови компании на Съединените щати в региона и го определи като „пример за нелегитимно и нетрадиционно поведение във воденето на война“.

Новите заплахи предизвикаха силно безпокойство в Обединените арабски емирства и особено в Дубай - град, който от десетилетия се развива като блестящ и бързо растящ център на глобалния капитализъм.

През последните години банки, компании за управление на активи и хедж фондове откриха офиси там, привлечени от липсата на данък върху доходите и удобния достъп до огромното регионално богатство, контролирано от държави и частни инвеститори, свързани с петролната и газовата индустрия. По сходни причини западни финансисти започнаха да се насочват и към градове като Рияд в Саудитска Арабия, който също може да се превърне в рискова точка, ако конфликтът продължи да се разраства.

Говорител на „Сити“ заяви, че „огромното мнозинство“ от служителите на банката в Обединените арабски емирства вече работят дистанционно и че решението за изпразване на офисите е взето „като допълнителна предпазна мярка“. 

A вчера два дрона паднаха в района на международното летище в Дубай, при което пострадаха четирима души. Властите съобщиха, че при инцидента двама граждани на Гана и един гражданин на Бангладеш са получили леки наранявания, а един индиец е пострадал по-сериозно. Въпреки случилото се, въздушният трафик на летището се извършваше нормално. 

Източник: БГНЕС/AFP    
Последвайте ни
КЗК установи до 90% надценки в цените на храните, има ли данни за спекула при горивата

КЗК установи до 90% надценки в цените на храните, има ли данни за спекула при горивата

Никол Кидман с първи емоционални думи след раздялата с Кийт Ърбан

Никол Кидман с първи емоционални думи след раздялата с Кийт Ърбан

Експлозии отекнаха в центъра на Дубай

Експлозии отекнаха в центъра на Дубай

ФБР издаде предупреждение за „изненадваща“ атака от Иран срещу Калифорния

ФБР издаде предупреждение за „изненадваща“ атака от Иран срещу Калифорния

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Малта предлага 25 000 евро, ако се откажете от книжката си, интересът е мижав

Малта предлага 25 000 евро, ако се откажете от книжката си, интересът е мижав

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 3 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 3 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 3 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Война за наследство: Парис Джексън се изправи срещу изпълнителите на завещанието на баща си

Война за наследство: Парис Джексън се изправи срещу изпълнителите на завещанието на баща си

Любопитно Преди 16 минути

Парис оспорва действията на изпълнителите на завещанието – Джон Бранка и Джон Макклейн, обвинявайки ги в лошо управление на средствата, поставяне на личните им интереси на преден план и липса на адекватна финансова прозрачност

Атомната енергия: Нова "стратегическа грешка" в ЕС?

Атомната енергия: Нова "стратегическа грешка" в ЕС?

Свят Преди 34 минути

От думите на Урсула фон дер Лайен се разбра, че ЕС в бъдеще ще залага пак на атомната енергия и на т. нар. мини атомни реактори

"ДПС - Ново начало" предлага фонд за компенсиране на хората и бизнеса с приходи от повишено ДДС

"ДПС - Ново начало" предлага фонд за компенсиране на хората и бизнеса с приходи от повишено ДДС

България Преди 1 час

Кризата се задълбочава, няколко страни в Европа вече реагираха, заяви Йордан Цонев

„Добрият крал Хари“: Даяна подготвяла по-малкия си син за трона вместо Уилям

„Добрият крал Хари“: Даяна подготвяла по-малкия си син за трона вместо Уилям

Любопитно Преди 1 час

Шокиращи разкрития на близък довереник на покойната принцеса на Уелс хвърлят нова светлина върху детството на двамата братя. Докато принц Уилям е бил плахо дете, Даяна е виждала в Хари потенциал за монарх и дори му е дала средновековен прякор

<p>&bdquo;Сляпо раняване&ldquo; и изгубени доказателства: Майката на Николай срещу прокуратурата за смъртта на шестимата</p>

„Сляпо раняване“ и изгубени доказателства: Майката на Николай срещу прокуратурата за смъртта на шестимата в случая "Петрохан - Околчица"

България Преди 1 час

Майката на Николай за „Петрохан – Околчица“: Говорим за шесторно убийство, безобразията нямат край!

Сгъваемият iPhone ще се превръща в iPad и идва скоро

Сгъваемият iPhone ще се превръща в iPad и идва скоро

Технологии Преди 1 час

Apple е единственият голям производител на смартфони, който все още няма сгъваем модел. Това може да се промени още тази година, като компанията е в напреднала фаза на разработката и устройството ще следва цялостната ѝ стратегия за обединение

Пеевски и Терзиев влязоха в задочен спор за държавни имоти в София

Пеевски и Терзиев влязоха в задочен спор за държавни имоти в София

България Преди 1 час

„ДПС-Ново начало“ ще внесе предложение в НС за налагането на мораториум върху прехвърлянето им

САЩ започнаха разследване на някои от най-големите си търговски партньори

САЩ започнаха разследване на някои от най-големите си търговски партньори

Свят Преди 1 час

Това се случва след като Върховният съд отмени стратегическа линия в политиката по митата на президента Доналд Тръмп миналия месец

.

Тайната среща във Флорида: Какво си казаха пратеникът на Путин и Стив Уиткоф

Свят Преди 1 час

Пролетта идва със сняг: Обрат във времето разваля слънчевата седмица

Пролетта идва със сняг: Обрат във времето разваля слънчевата седмица

България Преди 1 час

Температурите призори ще бъдат около и малко под нулата, а през деня - в интервала 10-15 градуса, до 16-17 в обичайно по-топлите райони

<p>МВнР с важна информация за българите, пътуващи от и до Белгия</p>

Национална стачка в Белгия парализира транспорта, МВнР с важни указания

България Преди 1 час

Очаква се стачните действия да окажат влияние и върху фериботните услуги в страната

„ДПС-Ново начало“ внася предложение за налагане на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство

„ДПС-Ново начало“ внася предложение за налагане на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство

България Преди 2 часа

Първата участничка с нарушен слух в Hell’s Kitchen - историята на Бояна Богданова (ВИДЕО)

Първата участничка с нарушен слух в Hell’s Kitchen - историята на Бояна Богданова (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

В откровен разговор с водещия Станислав Иванов тя разказва за трудния си път, за силата на кухнята като терапия и за мечтата, която е събирала смелост да преследва цели осем години

Среща в Париж: Макрон и Зеленски обсъждат нови действия срещу Русия

Среща в Париж: Макрон и Зеленски обсъждат нови действия срещу Русия

Свят Преди 2 часа

Очаква се разговорите да засегнат и гаранциите за сигурност за Киев, както и ангажиментите на западните партньори към Украйна

Наука, медали и вдъхновение в изложбата „Фантастични умове“

Наука, медали и вдъхновение в изложбата „Фантастични умове“

Любопитно Преди 2 часа

Експозицията беше открита в понеделник (9 март) в присъствието на ученици, преподаватели и представители на местната власт

Топ 5 продукта, които свършват първи в началото на сезона

Топ 5 продукта, които свършват първи в началото на сезона

Любопитно Преди 2 часа

Най-добрият начин да избегнеш дефицитите…е като ги предвидиш!

Всичко от днес

От мрежата

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
1

Цъфнаха пролетните цветя на Шуменското плато

sinoptik.bg
1

Пролетта ни кани в парк Хисарлъка в Кюстендил

sinoptik.bg

Бояна от Hell’s Kitchen: Готвенето за мен е терапия! (ВИДЕО)

Edna.bg

Лайза Минели на 79: живот като от мюзикъл – бурни любови, падения и голямото завръщане

Edna.bg

Тиери Анри с култов коментар за фланелката на Реал Мадрид

Gong.bg

Жуниор Мапуку: Очаквам Левски да стане шампион, а Берое да се спаси

Gong.bg

НС прие на първо четене по-строги наказания за педофилия и разпространение на порнографски материали

Nova.bg

С какво време ще посрещнем астрономическата пролет

Nova.bg