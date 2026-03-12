Експлозии отекнаха в центъра на Дубай

В центъра на Дубай са били чути експлозии, една от които много силна, съобщава кореспондент AFP. Това се случва на фона на продължаващата кампания на Иран срещу държави от Персийския залив в отговор на американско-израелските атаки.

Журналистът е видял малки облаци дим, издигащи се над жилищен квартал, подсказващо, че взривовете вероятно са довели до щети по инфраструктурата.

Евакуираха Бурдж Халифа след ракетни удари и експлозии

По-рано няколко големи банки призоваха служителите си да не посещават офисите в Дубай, след като Иран даде сигнал за готовност да насочва атаки срещу икономически центрове в Близкия изток и финансови институции, свързани със Съединените щати. Решението идва след нощна атака срещу банка в Иран.

Глобалната банка „Сити“ разпореди на персонала си незабавно да напусне сградата, която дълги години служеше като регионална централа в небостъргачите на Международния финансов център на Дубай. Вътрешно съобщение, прегледано от „Ню Йорк Таймс“, посочва „повишени опасения за сигурността“ и призовава всички да намерят „най-близкото безопасно място далеч от офиса“.

Експлозия и пожар в Палм Джумейра след удар от Иран

Британската банка „Стандард Чартърд“, която още миналата седмица беше препоръчала работа от вкъщи, поднови това указание в сряда, съобщиха двама души, запознати със случая. Финансовата институция, която има силно присъствие в Азия, Африка и Близкия изток, поддържа голям регионален център в Дубай.

В съседен Катар банката HSBC временно затвори и трите си клона. В официално изявление институцията подчерта: „Безопасността на нашите колеги и клиенти остава наш основен приоритет.“

Ескалация в Близкия изток: "Ракетен дъжд", разрушения и тревога за тероризъм в Европа (ОБЗОР)

Световният бизнес вече усеща последствията от войната. Финансовите пазари се колебаят рязко, а ирански дронове са атакували центрове за данни на „Амазон“ в региона.

Държавната телевизия „Ислямска република Иран Бродкастинг“ информира, че сградата, свързана с банка „Сепах“, е била поразена с ракети. Говорителят на гвардейците заяви, че това действие дава на Иран право да атакува финансови компании на Съединените щати в региона и го определи като „пример за нелегитимно и нетрадиционно поведение във воденето на война“.

Новите заплахи предизвикаха силно безпокойство в Обединените арабски емирства и особено в Дубай - град, който от десетилетия се развива като блестящ и бързо растящ център на глобалния капитализъм.

През последните години банки, компании за управление на активи и хедж фондове откриха офиси там, привлечени от липсата на данък върху доходите и удобния достъп до огромното регионално богатство, контролирано от държави и частни инвеститори, свързани с петролната и газовата индустрия. По сходни причини западни финансисти започнаха да се насочват и към градове като Рияд в Саудитска Арабия, който също може да се превърне в рискова точка, ако конфликтът продължи да се разраства.

Говорител на „Сити“ заяви, че „огромното мнозинство“ от служителите на банката в Обединените арабски емирства вече работят дистанционно и че решението за изпразване на офисите е взето „като допълнителна предпазна мярка“.

A вчера два дрона паднаха в района на международното летище в Дубай, при което пострадаха четирима души. Властите съобщиха, че при инцидента двама граждани на Гана и един гражданин на Бангладеш са получили леки наранявания, а един индиец е пострадал по-сериозно. Въпреки случилото се, въздушният трафик на летището се извършваше нормално.